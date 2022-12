En 28 år gammel SFO-ansatt i Bergen er tiltalt for overgrep mot åtte jenter ved to skoler. Rettssaken mot mannen startet denne uken.

Mannen nekter straffskyld.

Tre jenter i alderen 6 til 8 år varslet om at assistentenhadde begått overgrep. Jentene forsto at det mannen gjorde mot dem, var ulovlig, etter at de hadde sett en episode av «Supernytt».

Hele saken startet etter at de så episoden. Det fikk dem til å gi beskjed til helsesykepleier på en av skolene.

Vedkommende varslet politiet om det jentene hadde fortalt.

De var redd for at mannen skulle gjøre det samme med andre barn på andre skoler.

– Vi ville stoppe ham, sa den fornærmede jenten i det tilrettelagte avhøret.

Episode om overgrep

NRK har tidligere skrevet at det var en episode om overgrep på Supernytt, som gjorde at tre av jentene sa fra om det de hadde blitt utsatt for.

Nå opplyser NRK Super-redaktør Siril Heyerdal at episoden de skal ha sett er en hel Supernytt-episode som er viet til overgreps-opplysning.

Episoden varer i drøyt ti minutter, og handler om Sean som tidligere ble utsatt for overgrep.

Hun snakket blant annet om dette da hun gjestet Medier 24s «Pressepod».

– Vi har hatt tematikken overgrep oppe flere ganger, men det er meget sannsynlig at det var denne sendingen jentene hadde sett. Her viet vi tematikken stor plass og den ble publisert i tidsrommet før mannen ble pågrepet, sier hun.

Dette er Supernytt-sendingen som jentene skal ha sett:

Dette var en av episodene om overgrep mot barn som NRK Super sendte på den tiden. Du trenger javascript for å se video. Dette var en av episodene om overgrep mot barn som NRK Super sendte på den tiden.

Det at barna bestemte seg for å si fra om overgrepene etter å ha sett en Supernytt episode, gjør NRK Super-redaktør Siril Heyerdahl rørt.

– Bare jeg snakker om det nå så blir jeg rørt. Intensjonen vår er å gi barn en mulighet til å skjønne at de også har en stemme, og at de på lik linje med andre har rett til å bli hørt, sier Heyerdahl.

MENINGSFULLT: NRK Super-redaktør Siril Heyerdahl synes det ER meningsfullt å påvirke barn til å forstå hva som er rett og galt. Foto: Sara Høines / NRK

Hun forteller at hun er kjent med tilsvarende eksempler, hvor programmer har hatt direkte påvirkning i forbindelse med saker.

– Utrolig flott at de sier fra, samtidig er dette en utrolig trist sak. Hvis vi kan være med å påvirke slik at de kan forstå hva som rett galt så er det meningsfullt, sier hun.

Ble pågrepet i desember

Mannen er tiltalt for voldtekt mot tre jenter, og seksuelle handlinger mot fem andre jenter.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden 2020 og 2021, mens jentene var mellom seks og åtte år gamle.

Mannen ble pågrepet i desember i fjor.

Én av de åtte jentene har fortalt at hun «ble utsatt for overgrep så mange ganger at hun ikke klarer å telle».

Aktor Lillian Anderson Kleppe har etter at rettssaken saken startet oppjustert ett av tiltalepunktene til å gjelde grov voldtekt av barn under 14 år.

Strafferammen er inntil 21 års fengsel.