– Det er overhovudet ingen tvil om at tiltalte er skuldig, opna aktor Lillian Anderson Kleppe i sin prosedyre i Hordaland tingrett tysdag.

Ein 28 år gamal mann er tiltalt for valdtekt mot tre jenter og seksuelle handlingar mot fem andre jenter. Mannen jobba som assistent på SFO på to skular i Bergen.

– Tiltalte har utnytta sin posisjon som tilsett i skulefritidsordninga og har utnytta unge barn sin tillit og avhengigheit til han for å gjennomføre gjentekne seksuelle overgrep, heldt aktor Kleppe fram.

Krev fengsel i ni år

Overgrepssaka vart kjent for politiet då tre jenter gjekk til helsesjukepleiaren på skulen og fortalde kva dei hadde opplevd.

Då hadde klassen deira sett ein episode om overgrep på NRKs program «Supernytt».

I retten er det spelt av video av tilrettelagde avhøyr av jentene på Barnehuset. Fleire av dei fortel at dei vart utsett for valdtekt og overgrep gjentekne gonger.

– Det skjedde så mange gonger at eg ikkje klarer å telje dei, fortalde ei av jentene.

I sin prosedyre sa aktor Lillian Anderson Kleppe at det har vore vanskeleg å finne samanliknbare saker i rettssystemet i Noreg.

For dei tre tiltalepunkta som gjeld valdtekt, meiner Kleppe at 8 års fengsel er riktig straffenivå. Men i tillegg er mannen altså tiltalt for seksuelle handlingar mot fem jenter til.

– Etter ei samla vurdering, meiner eg at tiltalte må dømmast til ni års fengsel, avslutta Kleppe.

Forsvarar og bistandsadvokatar skal halde sine avslutningsinnlegg seinare i dag.

BISTANDSADVOKATAR: (frå venstre) Mari Brügger Villanger, Morten Kjensli og May Britt Løvik representerer dei fornærma og foreldra deira i retten. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Nektar straffskuld

I retten har mannen innrømma å ha tatt på barna, men han nektar straffskuld.

– Eg har kosa og stroke dei på ryggen. Dei sat på fanget i forbindelse med krangling, grining eller når dei slo seg, har mannen forklart i retten.

Den tiltalte 28-åringen har vore i varetekt sidan han vart pågripen 2. desember 2021.

Aktor Kleppe sa til retten tysdag at forklaringa til tiltalte i retten er heilt utan truverd.

– Dagen etter han vart pågripen, namngav han seks jenter som han hadde gjort overgrep mot. Dette var før jentene hadde vore i avhøyr med politiet, sa Kleppe.

– Truverdige forklaringar frå barna

I dei første avhøyra med politiet forklarte mannen også at han vart «varm i hovudet, nesten svimmel» då barna sat på fanget hans.

I retten har altså tiltalte gått tilbake på dei forklaringane og erkjenningane han gav til politiet den gongen.

– Eg hadde røykt hasj. Eg var i sjokk og vart heilt sett ut, sa han.

– Eg meiner retten kan sjå heilt vekk frå det mannen har forklart her i retten, parerte Kleppe i dag, før ho la til at forklaringane til barna er sterke bevis.

– Dei har gitt nøkterne forklaringar til politiet. Dei forklarar seg relativt detaljert og har laga detaljerte teikningar om kva som skjedde og kva dei har opplevd.

Varsla helsesjukepleiar

Dei åtte fornærma jentene var i alderen 6 til 8 år då overgrepa skal ha skjedd. Mannen var i utgangspunktet tiltalt etter paragraf 299 og 304 i straffelova.

Men for ei av dei fornærma er tiltalepunktet oppjustert etter at rettssaka starta.

Der er mannen no tiltalt for grov valdtekt av barn under 14 år, paragraf 301 i straffelova.

Strafferamma er inntil 21 års fengsel for det tiltalepunktet, medan strafferamma for dei andre tiltalepunkta er 10 og 3 års fengsel.