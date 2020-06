Samnanger kommune vil opna ein eigen gåvekonto for å dekka utgiftene til dei moglege søksmåla mot den tidlegare barnevernsleiaren, fylkesnemnda og tingretten.

Bakgrunnen er at Samnanger kommune den siste tida har blitt kontakta av privatpersonar som ønskjer å støtta kommunen økonomisk, ifølge ordføraren.

Nedringt av støttespelarar

Nabokommunen til Bergen er blitt landskjent etter at ei gransking av tre saker på 2000-talet avdekte alvorlege manglar i den kommunale tenesta.

Forsøka på å gjera dei involverte personleg ansvarlege for feila, har seinare blitt både hylla og sterkt kritisert.

– Privatpersonar frå heile landet har kontakta meg med ønskje om å bidra med pengar. Me er ein kommune med avgrensa ressursar, og eg synest det er flott at dei ønskjer å støtta oss på denne måten, seier ordførar Knut Harald Frøland (Bygdalista).

Han står bak det uvanlege forslaget, som kommunestyret skal ta stilling til i eit ekstraordinært kommunestyremøtet torsdag kveld.

I helga skreiv NRK at ordførar Frøland har kalla inn til møtet for å vurdera om kommunen skal avslutta barnevernsavtalen med Bergen kommune.

Barnevernssakene i Samnanger Ekspandér faktaboks I 2013 aksjonerte over hundre innbyggjarar i Samnanger mot det ein opplevde som forhasta vedtak frå barnevernet.

Same året blei barnevernet granska av advokatfirmaet Kyrre. Kommunen blei frikjend på dei mest alvorlege skuldingane. Rapporten tok for seg barnevernstenesta sitt arbeid med 62 barn i til saman 39 familiar og konkluderte med tilfredsstillande sakshandsaming.

På midten av 2010-talet måtte barnevernsleiaren gå av. Kommunestyret i Samnanger godkjende sluttavtalen og utbetalte eit sluttvederlag og kompensasjon for juridisk bistand. Året før hadde kommunestyret opna suspensjonssak mot leiaren, som svara med søksmål då kommunen nekta å betala advokatutgifter.

I 2016 gjennomførte Fylkesmannen i Hordaland tilsyn med barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og psykisk helse. Tilsynet avdekte ikkje forhold som var i strid med barnevernlovgjevinga.

I 2016 blei barnevernet i Samnanger lagt inn under Bergen kommune.

I august 2019 kom den første delrapporten som tar for seg to konkrete barnevernssaker i kommunen. I april 2020 kom sluttrapporten, som inkluderte ei tredje sak.

Granskinga i Samnanger kommune har avdekka at barnevernstenesta har opptredd i strid med både FN sin barnekonvesjon, barnevernlova og god forvaltingsskikk.

Som følge av rapportane har kommunestyret i Samnanger vedteke å gi ei uforbehalden unnskulding til dei involverte. I tillegg har til saman 12 personar fått 1,7 millionar kroner til saman i oppreising.

Kommunen har hyrt advokatfirmaet Elden til å vurdera rettslege steg mot den tidlegare barnevernsleiaren, fylkesnemnda og tingretten.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Spesielt

Det vil også vera mogleg å bruka Vipps for å støtta kommunen økonomisk, skriv rådmannen i innstillinga.

I første omgang skal eventuelle pengar som kjem inn brukast til å dekka utgiftene til advokatfirmaet Elden. John Christian Elden har vurdert og gitt sitt klarsignal til eit regressøksmål mot dei ansvarlege partane i ei konkret barnevernssak.

Kommunestyret har samla løyvd 350.000 kroner til dette.

«På litt lenger sikt kan det vera aktuelt med pengegåver også til andre utgifter knytt til den politiske prosessen om barnevernssaker i Samnanger», heiter det i innstillinga.

Frøland understrekar at han ser som det mest tenleg at kommunen opprettar ein eigen konto for å ha kontroll over pengane som kjem inn. På den måten sikrar kommunen at pengane blir nytta til det føremålet dei var tenkt til.

– Det er mest ryddig at me sjølve har kontroll på kva som kjem inn og at me er opne om kva pengane blir brukt på, seier Frøland.

Ordføraren vedgår at pengerullinga er høgst uvanleg.

– Ja, dette er spesielt, men me har ikkje så mykje ressursar i Samnanger og skulle helst brukt desse pengane på andre ting. Då set me stor pris på støtta frå dei som vel å støtta oss.

SAMNANGER: Foto: Even Norheim Johansen / NRK

« ... kan stillast spørsmål ved om det er rett»

Så langt administrasjonen har klart å finna ut, har kommunen lov til å ta imot pengegåver frå personar som ønskjer å bidra med midlar til kommunen. I utgangspunktet kan midlane frå slike gåver brukast både til drift og investeringar, skriv rådmannen.

Men administrasjonen overlét til politikarane å vurdera kor vidt det er riktig av ein kommune å ta imot pengar frå privatpersonar for å finansiera eit mogleg søksmål.

«Det kan sjølvsagt stillast spørsmål ved om det vil vera rett av kommunen å ta imot pengegåver, eller det vil vera meir rett at kommunen dekker utgifter sjølv,» skriv rådmannen.

KRITISK: Gruppeleiar Shirin Khadoor (Ap) er kritisk til forslaget. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Skeptisk til etikken

– Er du redd dette kan stå fram som ein tiggaraksjon?

– Nei, ikkje så lenge det er personar som har kome til oss og bede oss legga til rette for slike gåver. Hadde me som eigen kommune kome med initiativet, ville eg ikkje ha støtta det. For meg er det ein skilnad her.

Ap-politikar Shirin Khadoor støttar ikkje nødvendigvis den vurderinga.

– Eg er skeptisk til ei slik innsamling, for å seia det sånn.

No skal Ap, MDG og Høgre ha eit samla gruppemøte før morgondagens møte. Basert på fleirtalet i kommunestyremøtet i førre veke, ligg også dette forslaget an til å få fleirtal.

– Sjølv om noko er rett ut frå lovverket, spør eg meg sjølv om dette er etisk riktig. Å skulla finansiera eit mogleg søksmål på denne måten, er verdt å stilla spørsmål ved.

Det har ikkje lukkast NRK å koma i kontakt med den tidlegare barnevernsleiaren.