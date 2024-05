Tidligere ansatt ved barnevernsinstitusjon siktet for overgrep mot fire jenter

Ifølge siktelsen skal det ha skjedd mens mannen jobbet på stedet, høsten 2023.

Politiet ble kjent med saken 12. januar i år, da barnevernsinstitusjonen leverte en anmeldelse.

Siktelsene

Mannen er siktet for fire seksuallovbrudd mot til sammen fire jenter på mellom 14 og 15 år:

Forsøk på voldtekt av en jente på 15 år.

Seksuell omgang med en annen jente på 14 år.

Seksuell krenkende atferd overfor to andre jenter på 15 år

Seksuell omgang med en som var plassert på en barnevernsinstitusjon.

Nekter straffskyld

Politiet opplyser at mannen nekter straffskyld.

Advokat Thor Anders Smith Hoen er oppnevnt som forsvarer for mannen, men ønsker ikke å kommentere saken nå.

Forholdene han er siktet for skal ha skjedd mens mannen jobbet på institusjonen. Han ble ansatt der i september 2022.

Politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten sier mannen ikke har noen straffehistorikk. Han skal heller ikke ha vært ansatt ved andre norske barnevernsinstitusjoner.

Stian Moltke-Hansen Tveten, politiadvokat 2 i Øst politidistrikt Foto: politiet

NRK anonymiserer institusjonen for å unngå identifisering av de fornærmede.

Institusjonen er kjent med at NRK omtaler saken. De bekrefter å ha mottatt en bekymringsmelding, som umiddelbart ble meldt politiet og varslet om til andre relevante myndigheter.

Det er også oppnevnt bistandsadvokater for de fornærmede, som er kjent med at NRK omtaler saken.

Tok sitt eget liv

12. januar i år ble mannen anmeldt til politiet. På det tidspunktet var kun en jente identifisert som fornærmet i saken. Det ble foretatt tilrettelagt avhør av jenta som avdekket at det trolig var flere fornærmede, sier politiadvokat Tveten:

– Så, etter avhørene av de tre øvrige jentene, så tok dessverre den første jenta livet sitt.

– Hvor lenge var det etter avhøret?

– Ca. tre uker etterpå.

Politiet sier de ikke nå vil si om det er noen sammenheng mellom overgrepene og at jenta tok sitt eget liv.

– Knytter politiet det som angår siktelsen til dødsfallet?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i bakgrunnen for at hun valgte å ta livet sitt, men det er klart at det er en alvorlig sak, som preget fornærmede i avhør.

Jentas pårørende har fått oppnevnt en bistandsadvokat, som er kjent med at saken blir omtalt.

Glad for siktelsen

Advokat Dorthe Brubak Borgen representerer en av de fornærmede jentene.

– Hun sier det er vanskelig, men at hun er glad for å bli tatt på alvor og at saken etterforskes av politiet.

Advokat Dorthe Brubak Borgen

Utelukker ikke flere ofre

Politiet sier de fortsatt etterforsker om det kan finnes flere ofre:

– Dette er en høyt prioritert sak hos politiet. Vi undersøker om det kan være flere fornærmede i saken. Med tanke på at han har jobbet en stund på barnevernsinstitusjonen.

Mannen har vært pågrepet i forbindelse med at huset hans ble ransaket og at han ble avhørt, men er nå løslatt.