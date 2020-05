Barnevernet tok barna uten grunn: – Jeg mistet hele oppveksten deres

– Jeg er fortvilet over alt jeg har mistet av oppveksten deres. Det har vært knalltøft å kun få se dem 16 timer i året, med tilsyn, sier Edvin Bolstad.

Torsdag kveld vedtok Samnanger kommune å betale over én million kroner i oppreisning til involverte i Bolstads sak og to andre barnevernssaker. Det skjer etter at en gransking har slått fast at vurderingene var grunnløse eller mangelfulle .

Totalsummen i oppreisning til ofrene er dermed oppe i 1,7 millioner.

Fra før har kommunen også offentlig beklaget det Bolstad og andre har måttet gå gjennom.

– Det er viktig å markere at kommunen tar ansvar, sier ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista).

Barnevernssakene i Samnanger Ekspandér faktaboks I 2013 aksjonerte over hundre innbyggjarar i Samnanger mot det ein opplevde som forhasta vedtak frå barnevernet.

Same året blei barnevernet granska av advokatfirmaet Kyrre. Kommunen blei frikjend på dei mest alvorlege skuldingane. Rapporten var mindre inngåande enn dei rapportane som Barneadvokatene no har gjennomført, ifølge ordføraren.

For nokre år sidan måtte barnevernsleiaren gå av. Kommunestyret i Samnanger godkjende sluttavtalen.

I 2016 gjennomførte Fylkesmannen i Hordaland tilsyn med barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og psykisk helse. Tilsynet avdekte ikkje forhold som var i strid med barnevernslovgjevinga.

I 2016 blei barnevernet i Samnanger lagt inn under Bergen. Advokat Andersland i Barneadvokatene rosar Samnanger kommune for å ha tatt initiativ til den omfattande granskinga. Han viser til at Samnanger er ein av mange norske kommunar som har utfordringar med barnevernstenesta. – Helsetilsynet sin rapport frå 2019 viser at det er mange liknande tilfelle av svikt i norsk barnevern. Dommane i Strasbourg viser også at inngripande tiltak i norsk barnevern, som overtaking, er gjennomgåande for lite grunngitt. Samnanger kommune er ikkje åleine. Manglande kompetanse finn ein diverre i heile landet.

Barnevernet sjekket kjøleskapet

I 2005 hadde alenefaren slått seg til ro med sine fire barn i nybygget hus i Samnanger kommune mellom Bergen og Kvamskogen. Familien hadde lite penger og fikk økonomisk hjelp av kommunen.

Men et kontrollbesøk fra barnevernet skulle snu livet fullstendig på hodet for hele familien.

– Dette var en person jeg hadde full tillit til. Jeg åpnet kjøleskapet og sa på spøk: «Her kan du se hva jeg har i kjøleskapet». Det var ganske tomt, men det var fordi jeg ikke hadde handlet ennå. Da dro vedkommende rett inn til barnevernslederen og informerte om at barna mine ikke fikk mat hjemme, forteller Bolstad.

Kort tid etter kom barnevernslederen og kommunelegen på døren.

– Første de gjorde var å sjekke alle skapene på kjøkkenet og så gå gjennom alle rommene for å sjekke. Jeg antar de var på jakt etter alkohol, sier firebarnsfaren.

FEM RINGPERMER: Kampen mot barnevernet har tatt alt av Bolstads fritid siden 2005. Saksdokumentene fyller fem ringpermer. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Rømte fra hjembygden

Kontrollen hjemme hos familien ble starten på en rekke omstridte vedtak i den kommunale barnevernstjenesten.

Bolstad ble fratatt tre av sine fire barn. I tillegg til påstandene om at barna ikke fikk mat, hevdet barnevernet feilaktig at familiefaren var voldelig.

Den yngste jenten var bare sju år da hun ble satt i beredskapshjem. Første året fikk hun bare se faren sin tre ganger, og øvrig kontakt mellom faren og barna ble sterkt begrenset av barnevernstjenesten.

Faren valgte til slutt å forlate hjembygden og flytte et annet sted i landet.

– Jeg orket ikke mer. Jeg følte meg uglesett og beglodd på butikken og andre steder. Så var det også mange minner og tunge opplevelser her, sier firebarnsfaren.

Opprør og fakkeltog mot barnevernet

En ny barnevernssak opprørte Samnanger i starten av 2013. To søsken ble sendt rett i beredskapshjem fordi barnevernet fryktet de kunne bli utsatt for vold i hjemmet. Andre alternativer ble ikke vurdert og barna selv skal ikke ha blitt hørt.

Måneden etter gikk 200 rasende innbyggere i fakkeltog i kommunesenteret Tysse for å vise sin misnøye med barnevernet, men en gransking samme år fikk ikke noen konsekvenser.

I en tredje sak, fra 2011, ble en mor fra et krigsherjet land fratatt sine fire barn etter bekymringsmeldinger om mangelfull omsorg og vold i hjemmet. Alle de fire barna bor nå i fosterhjem. De tre yngste barna har alle mistet morsmålet sitt.

I februar 2019 fikk ordfører Knut Harald Frøland fra Bygdelista med sin dobbeltstemme presset frem flertall i kommunestyret for ny gransking av barnevernssakene.



– Ut fra historiene jeg hørte, så fant jeg ikke svar i rapportene som forelå. Derfor fikk jeg ikke ro i sjelen med det som lå der, forklarer Frøland.

– Bitter, fortvilet og oppgitt

Etter granskingen av de tre barnevernssakene fortalte ordføreren at han er både rystet og forbannet over det som har kommet fram.

For rapporten avslører svært alvorlige feil av barnevernstjenesten i Samnanger. Konklusjonen er at det vurderingene i de tre sakene har vært gjennomgående grunnløse eller mangelfulle.

Flere søsken er blitt flyttet og splittet uten at det er mulig å dokumentere at det lå gode vurderinger til grunn.

Granskerne har f.eks. ikke klart å finne grunnen til at Bolstads da sju år gamle datter ble flyttet. De slår fast at hun har fått barndommen sin ødelagt under offentlig omsorg.

«Det er et overtramp mot far at han på denne måten har blitt skuldet for å utsette sine barn for krangling og vold, når det egentlig handlet om et tomt kjøleskap», heter det om Bolstads sak i granskingsrapporten.

Barnevernssakene og etterspillet de har fått har kostet kommunen mellom 30 og 40 millioner kroner. Ordfører Frøland bekrefter at kommunen nå vil utrede om det bør reises sivilt søksmål mot dem som har begått feilene.

– Det er en sånn alvorlighetsgrad i det som har skjedd at vi bør vurdere søksmål, sier ordføreren.

Hovedkonklusjonar i advokatfirmaet Barneadvokatene sin gransking i Samnanger Ekspandér faktaboks Granskinga i Samnanger kommune har avdekka at barnevernstenesta har opptredd i strid med både FN sin barnekonvesjon, barnevernlova og god forvaltingsskikk. Dette gjeld blant anna: Eitt barn er fullstendig fråteke sin barndom gjennom uforstandig offentleg omsorgsovertaking: Barnet står i dag fram som tydeleg skadd etter plasseringa.

Barnet står i dag fram som tydeleg skadd etter plasseringa. Utstrakt bruk av tvang og medisinering: Fleire av barna har vore utsett for tvang, medisinering og mishøveleg maktbruk.

Fleire av barna har vore utsett for tvang, medisinering og mishøveleg maktbruk. Manglande høyring av barna sine synspunkt: Det er ikkje sannsynleggjort at barna har fått medverka eller fått sine synspunkt vurdert.

Det er ikkje sannsynleggjort at barna har fått medverka eller fått sine synspunkt vurdert. Manglande grunngjeving for splitting av søsken: Ingen av barna i dei tre sakene har fått vakse opp med eitt eller fleire søsken.

Ingen av barna i dei tre sakene har fått vakse opp med eitt eller fleire søsken. Manglande dokumentasjon: Barnevernstenesta sine vurderingar er i gjennomgåande grad lite dokumenterte.

Barnevernstenesta sine vurderingar er i gjennomgåande grad lite dokumenterte. Manglande hjelpetiltak : Barneverntenesta sette ikkje i tilstrekkeleg grad inn adekvate hjelpetiltak, framfor å velja meir inngripande tiltak.

: Barneverntenesta sette ikkje i tilstrekkeleg grad inn adekvate hjelpetiltak, framfor å velja meir inngripande tiltak. Mangelfullt tilsyn av fosterheim: Plikta til å følgja opp barn i fosterheim har ikkje vorte overheldt i samsvar med kravene i barnevernloven.

Plikta til å følgja opp barn i fosterheim har ikkje vorte overheldt i samsvar med kravene i barnevernloven. Manglende kultursensitiv kompetanse: Det er ikkje tatt omsyn til barna sine krav på å kjenne sin etniske, kulturelle og språklege bakgrunn.

Femten år senere har Bolstad god kontakt med alle de tre barna som ble tatt fra ham. Men årene de var adskilt får de aldri igjen.

– Er du bitter?

– Selvfølgelig er jeg bitter. Bitter, fortvilet og oppgitt over at noe slikt kan skje. Det er fortvilende hvor stor makt enkeltpersoner har.

STERKT MØTE: Edvin Bolstad er svært takknemlig for jobben ordfører Knut Harald Frøland (t.h.) har gjort for å komme til bunns i barnevernssakene. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Takker ordfører og rådmann

Torsdag vedtok kommunestyret i Samnanger enstemmig å gi totalt 1,5 millioner kroner i oppreisning til Bolstads datter og fem andre barnevernsbarn som har vært utsatt for urett. Bolstads datter får 300.000 kroner, de øvrige får 150.000, mens mor i en annen sak får 100.000.

Fra før har Bolstad selv og to av sønnene fått oppreisning, samt en far i en annen sak. Totalt har dermed kommunen vedtatt oppreisning på 1,7 millioner kroner til ofrene.

Firebarnsfaren er oppriktig takknemlig for innsatsen fra nåværende ordfører og rådmann, som har stått på for å få barnevernssakene skikkelig gransket og opplyst.

– Det er stort av dem, at de har tatt kampen og stått i stormen. Dessverre har det vært en god del som har kjempet mot at dette skulle komme fram. Det kan ikke ha vært enkelt for dem å kjempe dette igjennom.

– Kunne du tenke deg å flytte tilbake?

– Ja. Nå er jeg stolt av å være fra Samnanger igjen.