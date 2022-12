Rektoren fikk uromeldinger om SFO-ansatt: – Jeg tolket ikke det som et varsel om seksuelt overgrep

Rektoren forklarte seg for første gang etter at han mistet jobben da han vitnet i Hordaland tingrett.

Han pratet usammenhengende og leste opp notater han har skrevet under forklaringen.

En tidligere SFO-ansatt ved to skoler i Bergen står tiltalt for voldtekt mot tre jenter og seksuelle handlinger mot fem andre jenter.

Rektoren ble oppringt av en far til en elev på skolen en søndagskveld i mai i fjor.

Under samtalen fortalte faren at den SFO-ansatte tok barna på rumpen og «andre steder på kroppen man ikke skal ta på barn».

– Jeg tolket ikke det som et varsel om seksuelt overgrep. Jeg tenkte at han kanskje hadde tatt dem på ryggen eller skuldrene. Der og da må man ha respekt for alle, lytte til alle, sier han.

– Lovet at han aldri hadde tatt på jentene

Dagen etter videreformidlet rektoren det han fikk høre i telefonsamtalen til den SFO-ansatte.

Samtalen varte i rundt ett kvarter.

– Han lovet at han aldri hadde tatt på jentene. Han lovet at han skulle være mer bevisst, sier rektoren.

Lederne hans hadde ikke sett eller hørt noe. De mente at tiltalte var populær og flink til å aktivisere barna.

Rektoren slo seg derfor til ro med det.

– Men tror du han ville sagt det til deg, dersom han hadde gjort dette? spurte bistandsadvokat May Britt Løvik.

– Det vet jeg ikke, svarte han.

Rektoren ba ledere om å følge ekstra godt med ham. Men hadde aldri nye møter eller samtaler om varselet med dem.

Det er åtte fornærmede barn i saken. Bistandsadvokat May Britt Løvik for fem av de fornærmede barna. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Rektoren var under etterforskning

Mannen var tidligere rektor ved en barneskole i Bergen, men fikk i vinter sparken av Bergen kommune.

Bakgrunnen var at han ikke gikk videre med uromeldinger som han fikk om mannen til egne ledere eller politiet.

Senere startet den SFO-ansatte på en annen skole.

«Å ikke melde fra om potensielt så alvorlige lovbrudd til din leder fremstår generelt som grovt brudd på din arbeidskontrakt med Bergen kommune», refererte Bergens Tidende fra et skriv fra kommunen til rektoren.

Han var under etterforskning, mistenkt for brudd for varslingsplikt, men politiet henla saken på bevisets stilling.

Henleggelsen er påklagd til statsadvokaten.

Kommunaldirektør Marius Bøe for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune sier til NRK at han ikke vil kommentere personalsaker i media.

Advokat Erik Johan Mjelde forsvarer den 28 år gamle mannen. Han erkjenner ikke straffskyld. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Varslet om overgrep etter Supernytt

Den tidligere SFO-ansatte ble pågrepet i desember i fjor. I forkant hadde tre av de fornærmede jentene fortalt helsesykepleieren om det de hadde blitt utsatt for.

En episode om overgrep på Supernytt gjorde at de forsto de at det den SFO-ansatte hadde gjort mot dem var ulovlig.

Tiltalte nektet straffskyld da saken mot han startet i Hordaland tingrett mandag.

Da forklarte én av de åtte jentene at hun «ble utsatt for overgrep så mange ganger at hun ikke klarer å telle».