Reiste flere timer for å spa ut seks tonn snø fra fjellstova

– Folk har kjørt og tatt tog fra Bergen, Voss og Ulvik for å hjelpe til. Det er både hyttefolk og flere stamgjester som har vært på fjellstova i mange år, sier Helge Finne.

Sammen med 16 andre, jobbet han i seks timer på lørdag med å spa ut de enorme snømassene som trengte inn i Upsete fjellstove etter at det raste over Bergensbanen forrige helg.

– Da vi så hvor mye snø det var, trodde vi nesten ikke at vi kom til å klare det.

Lørdag i forrige uke gikk det et snøskred like etter den fem kilometer lange Gravhalstunnelen mellom Myrdal og Upsete i Aurland kommune. Et tog på vei vestover kjørte rett inn i snømassene.

I tillegg til skader på Upsete fjellstove, ble to hytter og et skur tatt av det voldsomme snøskredet. Ingen personer ble skadd.

Opprydding av Uppsete fjellstove Du trenger javascript for å se video. Opprydding av Uppsete fjellstove

– Målløs

Finne forteller at fem soverom var mer eller mindre totalfylt med snømasser. 17 personer jobbet seg derfor utenfra og inn for å tømme hytten mens det ennå er kaldt.

– Vi måtte spa ut snøen nå før den smelter. Ellers risikerer vi store vannskader.

Fjellstova ble fylt opp av mellom seks og syv tonn snø etter snøskredet. Heldigvis tålte bæreveggene i tømmer all snøen.

ENORME SNØMENGDER: Fjellstova ble fylt opp av seks tonn snø etter skredet. Dugnadsgjengen måtte jobbe seg utenfra og inn. Foto: Helge Finne

Daglig leder for fjellstova, Ingrid Sandnes, var svært takknemlig for innsatsen.

– Vinden var oppe i 25 m/s lørdag, så jeg begriper ikke hvordan de har klart det. Jeg er målløs.

Sandnes hadde ikke mulighet til å reise til fjellstova denne helgen, men får ikke roset sine naboer nok.

– Jeg er så takknemlig. Dette viser at fjellstova betyr mye for mange. Nå må vi lage en skikkelig fest for å feire dette.

FØR OG ETTER: Til venstre ser man hvordan fjellstova så ut like etter snøskredet. til høyre er fjellstova etter dugnaden i helgen. Foto: Helge Finne

Håper på å rekke åpningen

Planen er å åpne fjellstova 20. mars. Sandnes forteller at en byggkyndig først må se på bygget, og vurdere hva som må gjøres for at de kan åpne for gjester.

Totalt 38 gjester har meldt sin ankomst til åpningshelgen på Upsete.

– Jeg håper vi får inspisert bygget til uken. Så krysser jeg fingrene for at vi kan åpne så fort som mulig, sier Sandnes.

Fjellstova stod ferdig i 1938 og er bygget på branntomten etter hotellet som ble benyttet i rallartiden. Bygget brukes nå til hotelldrift om sommeren og har 40 senger.

Stedet er uten veiforbindelse om vinteren og er et populært utgangspunkt for turfolk, syklister og skigåere.