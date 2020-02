Fikk sjokk da hun så skredskadene: – Over seks tonn snø inne i fjellstova

Hun var mandag på rasstedet like vest for Myrdal stasjon på Bergensbanen for å se snømassene og skadene med egne øyne. Hele byggets første etasje var dekket av snø.

– Jeg trodde knapt det jeg så. I første etasje var det snø i hele gangen og langt inn på soverommene, og i så jeg bare en vegg av snø. Det så ut som det var snøen som holdt bygget oppe. Der og da var jeg sikker på at fjellstovas tid var forbi, sier Sandnes.

SNØDEKTE GULV: Gulvene var dekket i snø fra raset. Foto: Ingrid Sandnes

– Mellom seks og sju tonn snø

Både hun og andre som var med på den første befaringen fryktet at bærekonstruksjonen var skadd. Det kunne i så fall vært kroken på døren for det populære overnattingsstedet.

Tirsdag var fagfolk fra Voss på stedet for å se nærmere på skadene, og tilbakemeldingen var langt bedre enn fryktet.

– Bæreveggene er av tømmer og de har heldigvis tålt all snøen som er kommet inn. Byggmester på stedet anslår at det er mellom seks og sju tonn, sier Sandnes.

REDNINGSAKSJON: 115 personer måtte overnatte på toget i fjellet, etter at toget kjørte rett inn i raset. Foto: Per Magne Eikeland / Røde Kors

Slo storalarm da toget kjørte seg fast

Raset ble meldt kl. 23.42 lørdag kveld da et tog på vei vestover kjørte inn i snømassene like etter den fem kilometer lange Gravhalstunnelen mellom Myrdal og Upsete i Aurland kommune.

Det ble slått storalarm og et beredskapstog var framme på rasstedet ved 02.30-tiden.

To hytter og et skur ble tatt av det voldsomme snøskredet, og i tillegg ble det rapportert om skader på Upsete fjellstove.

Til alt hell ble ingen personer skadd, og det var ingen i de to hyttene som ble tatt. Det var det heller ikke på Upsete fjellstove, som var stengt for vinteren.

SNØ OPP ETTER VEGGENE: Slik så Upsete fjellstove ut etter snøraset. Mye av snøen kom seg også inn i bygget. Foto: Ingrid Sandnes

Upsete fjellstove stod ferdig i 1938 og er bygget på branntomten etter hotellet som ble benyttet i rallartiden. Bygget brukes nå til hotelldrift om sommeren og har 40 senger.

Stedet er uten veiforbindelse om vinteren og er et populært utgangspunkt for turfolk, syklister og skigåere.

– Det er en god del skader i første etasje, men andre etasje er uberørt. Så da tyder alt på at vi kan åpne 20. mars som planlagt, sier Sandnes.

Totalt 38 gjester har meldt sin ankomst til åpningshelgen på Upsete.