Regnbygene står i kø for Sør-Norge: Meteorologen foreslår å se på TV-serier i helgen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Meteorologen forventer en regnfull helg i Sør-Norge.

Regnbygene står i kø, og det er ventet at det vil regne hele helgen.

På grunn av det dårlige været, foreslår meteorologen at folk kler godt på seg, eller finner på innendørsaktiviter.

Selv om det er ventet regn, er det ikke forventet at det vil være kaldt.

Regnet vil fortsette neste uke.

Etter kalde dager med mye snø og stengte veier, slo mildvær og regn innover Sør-Norge denne uken.

Også de siste januardagene blir regntunge.

Torsdag blir trolig siste dag en kan nyte en regnfri himmel, iallfall på en god stund.

– Et høytrykk feier forbi torsdag, og det gir oss én dag med pause fra regnet. Men, flere regnbyger ligger i kø. Dette på grunn av et høytrykk over Europa som dytter regnet nordover, sier statsmeteorolog Dina Stabell.

Sent torsdag kveld inntreffer det første lavtrykket. Dette er begynnelsen på regnfesten, som skal vare ut neste uke.

– Det ser ut til at det blir en del vind og nedbør for Sør-Norge sin del. Et litt trist vær. Det ser ganske vått ut fremover, rett og slett, sier Stabell.

I motsetning til tidligere denne uka, da det var store nedbørsmengder i Sør-Norge, skal de neste dagene være milde.

– Det blir ikke voldsomme mengder nedbør. Det vil bare bli litt grått og kjedelig, sier Stabell.

FREDAG: Slik ser prognosene ut for Norge fredag.

Tipser om aktiviteter inne

Selv om regnet bøtter ned utendørs finnes det fremdeles muligheter for en hyggelig helg.

– Man kan jo se om det er en serie man skulle sett litt på, eller noe man skulle ordna inne. Å finne på en hyggelig inneaktivitet er kanskje et tips, sier statsmeteorologen.

Skal man ferdes ute har meteorologen en tydelig oppfordring.

– Det gjelder å kle seg etter været, men det er vel folk flest vant til.

ONSDAG: Regn førte til glatte veier på Østlandet onsdag morgen, som her på Hauketo i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fare for mye snø på fjellet

Onsdag er det kun ett farevarsel som gjelder vær i de sørlige delene av landet. Dette angår de vestlige delene av fjellet i Sør-Norge.

– Farevarselet gjelder snøen som begynte i går kveld. Det gule farevarselet står frem til onsdag kveld. Det kommer mellom 25 og 50 centimeter eller mer med snø, men det varierer fra sted til sted, avslutter statsmeteorolog Dina Stabell.

I tillegg er det fremdeles betydelig snøskredfare flere plasser i fjellet i Sør-Norge, samt Vest-Finnmark og Finnmarkskysten.

Foreløpig er det ingen tydelige signaler om at det skal bli flere farevarsler.

Illustrasjon: Skjermbilde / YR.NO

Bølgevise byger i Nord-Norge

Nordover vil det være noe roligere inn mot helgen.

– Det ser ut til at det blir tørt vær i Nord-Norge. Det kan gå en og annen byge i kystnære områder, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Fra lørdag kan det komme nedbør i Nord-Norge. Dette kommer bølgevis neste uke.

– Fra og med lørdag kommer det nedbør. Dette kommer som regn i Nordland, sludd i Sør-Troms og snø i Finnmark.

Det vil også komme en del vind i kystnære områder, spesielt i Nordland. Der kan det bli liten storm.