På én uke har tre snøskred lammet togtrafikken: – Det blir trolig vanligere

På bare én uke har tre store skred gått over Bergensbanen og Flåmsbanen:

Til NRK opplyser Bane Nor at det er første gang i Bergensbanens 111-år lange historie at stort snøskred treffer togskinnene ved Upsete stasjon.

FULL STANS: Her står toget fast etter snøskredet på Upsete lørdag 22. februar. Det ble etter hvert rygget inn i tunnelen slik at det stod sikrere. Foto: Erik Thue

– Snøskred der togtrafikken rammes vil trolig bli vanligere

Ifølge klimaforsker Atle Nesje ved Universitetet i Bergen, er skredene denne uken bare starten på hva vestlendingene må forberede seg på i fremtiden.

Ifølge Nesje kan man forvente økte snømengder i fjellet og bare områder i lavlandet.

– I et klimaperspektiv kan vi forvente rundt 15 prosent økning i nedbøren på vinteren. Spesielt strekningen mellom Finse og Voss vil være spesielt utsatt for snøskred.

Også Bane Nor mener de allerede ser konturene av hvordan større snømengder i fjellet påvirker infrastrukturen.

– Har det gått flere ras i vinter enn det som er vanlig?

– Ja, kanskje bare den siste uken har det gått flere ras enn det som er vanlig. Vi må nok være rigget i fremtiden for at klimaet kan bli veldig heftig på kort tid, sier administrasjonsvakt Karl Morten Undal i Bane Nor.

FORVENTER FLERE SNØSKRED: Klimforsker Atle Nesje ved Universitetet i Bergen sier vestlendingene må forberede seg på flere snøskred som rammer togtrafikken i fremtiden. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Vurderer skredsikring på nye steder

Toget som var på vei til Bergen lørdag kveld hadde 115 passasjerer om bord. Alle disse måtte overnatte på toget i høyfjellet.

Toget måtte så graves ut fra snøskredet, som tok med seg to hytter og et skur. Ingen personer skal ha oppholdt seg i bygningene da skredet gikk.

– Stedet har ikke vært utsatt for store skred, så det har ikke vært på listen over steder som må sikres, sier Undal i Bane Nor.

Nå blir også rasområdet vurdert som et punkt hvor det er behov for skredsikring.

– Selvsagt. Det vil bli vurdert opp mot andre punkter hvor vi har planer om å skredvurdere.

Var ikke brøytet

Bane Nor hadde lørdag nedprioritert brøyting av området vest for Gravhalstunnelen, hvor raset gikk.

– Nedbør og værvarsel tydet ikke på at det var behov for å brøyte her. Derfor valgte vi å prioriterte å brøyte strekningen Myrdal-Haugastøl i stedet, sier Ingunn Halvorsen, kommunikasjonsleder i Bane Nor.

Et ordinært tog som passerte på strekningen rundt klokken 18.30 var dermed det siste som brøytet strekningen før raset gikk like før midnatt.

– Skredfaren ble heller ikke vurdert som så stor at det ble kjørt ekstra kontroller mellom togene, sier Halvorsen