Trine Fagervik, Statssekretær i Barne- og familiedepartementet

– Det har vore ein viktig føresetnad for delinga av Opplysningsvesenets fond at heile verdien av fondet skulle komme Den norske kyrkja til gode, også den delen av fondet som staten blei eigar av. Målet for selskapet er at det skal drive godt kommersielt og utbyttet skal vere øyremerkt istandsetting av kulturhistorisk verdifulle kyrkjer.

– I lovproposisjonen, som er lagt fram for Stortinget, er høyringfråsegnene omtalte og departementet har gitt si vurdering av dei. Det er mellom anna lagt til grunn at: «Innanfor rammene av målet og grunngivinga til staten for eigarskapen skal den statlege eigarskapen bidra til at Opplysningsvesenets fonds utmarksområde blir gjorde tilgjengeleg for allmenta, at selskapet vektlegg ei aktiv naturforvaltning og tar omsyn til friluftsinteresser og at selskapet tilbyr jakt- og fiskerettar til allmenta.»

– Det er nå Stortinget som skal gjere vedtak i lovsaka, og lovproposisjonen bygger på tidlegare Stortingsvedtak om at: «Vilkåret for delinga av fondet er at staten aukar innsatsen sin for bevaring av dei kulturhistorisk viktige kyrkjebygga i eit omfang som svarer til dei verdiane som staten blir eigar av på eit bestemt tidspunkt.»