Straumkrisa pressar fram rausare ordning for å ruste opp hus

Une Bastholm, MDG

– Forslaget får full støtte frå oss. Støtte til energisparing er eit ope mål i miljøpolitikken som har vore underfinansiert lenge, Ap og Sp har svikta og SV har ikkje prioritert dette i forhandlingar. No må regjeringa levere den milliarden til energisparing som miljørørsla og byggjenæringa ber om slik at folk kan få støtte til å kutte både straumforbruk og straumrekning.

Sofie Marhaug, Raudt

– Enova fungerer ikkje for vanlege folk som treng å spare på straumen. Då kan ein tilleggsavtale vere ei nødløysing. Men eg vil minne på at det var Venstre som i si tid forhandla fram dagens altfor marknadsliberale avtale.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Eg trur mange ønske å spare straum, eller å produsere sin eigen straum. Men dette kan vere ei ganske stor investering for mange. KrF ønskjer derfor at staten gjennom Enova gir endå betre støtte til eigen straumproduksjon og til tiltak som kan få ned straumforbruket.

Lars Haltbrekken, SV

– Vi må få ei skikkeleg satsing på Enøk no som gir folk varig vern mot høge straumrekningar.

Sigrun Aasland, miljøstiftinga Zero

– Dette er bra frå Venstre! Det er på høg tid at støtte til energieffektivisering blir auka og blir forbetra. Enova må støtte utrulling av moden teknologi, og det må gjerast mykje enklare for hushald å få støtte som monnar.

Karen Byskov Lindberg, SINTEF

– Vi har rekna på at vi kan spare 23 TWh innan 2050 viss alle som skal gjere tiltak på huset sitt, også gjer energioppgraderingar samtidig. Å tilby støtte for slike energioppgraderingstiltak som etterisolering, skifte vindauge, varmepumper, vil gjere det lettare for folk flest å velje og gjere den ekstra innsatsen. Energieffektiviseringtiltak vil både vere bra for lommeboka og gi meir føreseielege energikostnader, og samtidig gi betre komfort til bebuarane. Sjølv om potensialet er stort, så skjer det ikkje av seg sjølv. Viss vi held fram som i dag vil energibruken i bygningsmassen auke, så det er nødvendig med tiltak og verkemiddel for å utløyse potensialet. Styresmaktene bør derfor vurdere kva incentiv ein kan gi for at den ønskte utviklinga faktisk skjer. Dette kan vere både støtteordningar og krav.

Nina Solli, adm. direktør Byggenæringens Landsforening

– Vi bruker enorme summar på straumstøtte som ikkje løyser kraftutfordringa på lengre sikt. Det vi treng framover er energieffektiviseringsløysingar som rustar privatpersonar og bedrifter mot langvarig høge energiprisar. Då treng vi støtteordningar slik Venstre her skisserer. I tillegg kan ein til dømes vurdere om det kan lagast ei enkel løysing der privatpersonar og eventuelt også bedrifter kan byte ut straumstøtte med til dømes støtte til Enøk-tiltak i eige bygg.

Katharina Th. Bramslev, daglig leiar i Grønn Byggallianse

– Det viktigaste regjeringa kan gjere er å støtte varige tiltak som reduserer energibruken, både i hushalda og i yrkesbygg. For hushald er støtte til varmepumper, solfangarar eller solceller bra. Meir effektiv drift av yrkesbygg kan gi ytterlegare store innsparingar. For yrkesbygg bør regjeringa prioritere tilskot til energileiing og opplæring i energieffektivisering for driftere, og dessutan krav om dette i eigne bygg.

Liv Kari Skudal Hansteen, direktør i Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

– No må regjeringa komme på banen og etablere ei langsiktig støtteordning for energieffektivisering i småhus som både støtter produktnøytral energirådgiving og investeringsstøtte. Ei slik støtteordning hos Enova bør også etablerast for næringsbygg. Det offentlege kan ta mykje større ansvar for utviklinga ved aktiv bruk av innkjøpsmakt, og til dømes stille krav om utnytting av mogleg solenergi på nybygg og renoveringar av eksisterande bygningar. I tillegg bør styresmaktene gi insentiv til å ta i bruk varmepumper og desentralisert energiproduksjon i ny og rehabilitert bygningsmasse.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgivar i Huseiernes Landsforbund

– Huseigarane er samde i at det må utarbeidast ein tilleggsavtale med Enova for å raskt komme i gang med å støtte enkle og trinnvise tiltak med moden teknologi. Mandatet dei har i dag gjer at vanlege folk ikkje får støtte til viktige Enøk-tiltak som luft-til-luft varmepumpe, etterisolering og byte av vindauge.

Det må etablerast betre tilskotsordningar som utløyser fleire tiltak for energieffektivisering i bustadmassen enn i dag. Dette har vore ei kampsak for Huseierne og fleire lenge, men sjølv om alle er samde i at energieffektivisering er noko av det viktigaste og minst konfliktfylte vi kan gjere for å spare energi – så skjer det ingenting på denne fronten.

Det er i dag som privatperson nesten umogleg å få tilskot frå Enova, og det må vi gjere noko med. Forbrukarane må få igjen ein større del av pengane dei betaler inn til Enova over straumrekninga, og må få støtte til dei tiltaka som dei faktisk gjer.