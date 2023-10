Regjeringa håpar «magisk» kraftfôr reddar klimaet

Harald Volden, professor i drøvtyggjarfysiologi og ernæring, NMBU

– Ein reduksjon i metanutslepp vil gjere at klimafotavtrykket per kilo mjølk eller kjøtt hos norske drøvtyggjarar gjer oss enno meir konkurransedyktige på klima og berekraft. I ei tid der berekraft og ernæring blir kopla er det viktig for landbruket. Om vi ikkje har ein ambisjon om å redusere klimafotavtrykket og andre land held fram med dei tiltaka dei har sett i verk, så kan det raskt utfordre oss.

Eirik Selmer-Olsen, Tine

– Dette er det mest ambisiøse prosjektet i landbruket nokosinne og representerer matproduksjonen i framtida. Internasjonal forsking viser til ein reduksjon på 25–50 prosent, men vi er heilt avhengig av å teste dette i stor skala saman med norsk fôr, under norske driftsforhold før vi kan konkludere.

Vibeke Lind, NIBIO

– Då denne typen forsking endå er relativt ny er det for tidleg å kvantifisere full skala metanutsleppa dette kan bidra til. Derfor skal vi i Noreg jobbe med å undersøkje bruken av metanhemmarar under norske forhold – noko som vil gi endå betre svar på effekten både på metangassutslepp frå dyra, på dyrehelse og velferd og dessutan på overføring av restar i kjøtt og mjølk.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

– Metanhemmarar kan potensielt spele ei rolle, men det store grepet må vere å leggje om kjøttproduksjonen frå størst mogleg volum basert på importerte ressursar til ein arealbasert produksjon basert på norske ressursar. Det totale volumet vil gå ned, medan arealbruken i Noreg vil gå opp. Då aukar vi sjølvforsyninga samtidig som vi kuttar utslepp. I motsetning til Venstre som vil leggje alt ansvaret over på forbrukarane, ønskjer SV å leggje om produksjonen direkte gjennom landbrukspolitikken. Og medan Venstre ønskjer å svekkje importvernet, ønskjer SV å styrkje importvernet for norsk kjøttproduksjon slik at ikkje det reduserte volumet produsert i Noreg blir erstatta av importert kjøtt – då går vinninga opp i spinninga for klimaet.

Oda Smeby Christensen, Geno, avlsselskap som driv avl og utvikling av Norsk Raudt Fe (NRF)

– Vi har sidan 2019 hatt ei storstilt satsing med måling av metanutslepp frå enkeltdyr i eigne metanmålarar plassert i fleire kommersielle mjølkekubesetningar. Ei ku som utnyttar grovfôret optimalt og som samtidig slippar ut mindre metan vil vere gull verd både for bonden og for klimaet. Gjennom målretta avl og seleksjon for desse eigenskapane er det mogleg å oppnå ein varig effekt som blir akkumulert over tid.

Per-Sigve Lien, dagleg leiar i Tyr

– Berre 3 prosent av arealet i Noreg er dyrkbart, og 67 prosent av dette arealet er berre eigna til produksjon av gras og grovfôr. Det betyr at for å få protein som mennesket kan nytte på desse areala, er ein avhengig av at desse blir omdanna gjennom magen til ein drøvtyggjar. Drøvtyggjarar som storfe og småfe, som utnyttar areal på inn og utmark, er derfor vesentleg i forhold til auka sjølvforsyningsgrad. Slått og beite bidreg til å halde kulturlandskapet ope, og dette bidreg igjen til auka karbonbinding i jorda og auka albedoeffekt.