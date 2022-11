Ny måling viser rekordmykje metan over Noreg

Une Bastholm, MDG

– Vi har visst lenge at det er stor uvisse rundt kor store metanutsleppa er. Desse målingane viser at det er verre enn anteke. Det er openbert at politikarane no må ta metanutslepp meir alvorleg enn før. I tillegg til å fase ut bruk av fossil energi må det takast raske og store grep for å avgrense metanutsleppa.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Det som kjem fram her er svært alvorleg. Skal vi klare å nå klimamålet, må vi byrje å tenkje radikalt annleis om arealbruk. Vi må stanse nedbygging av myr og restaurere meir våtmark, myr og annan natur. Samtidig må landbruket omstillast raskt i meir klimavennleg retning – det nye som her kjem fram, forsterkar det behovet. Vi må no omgåande få ein «løyperapport» frå landbruket på korleis dei ligg an i å nå dei utsleppskutta dei har forplikta seg til innan 2030.

Anja Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender

– I år har vi sett mange og alvorlege effektar av klimaendringane, i form av tørke, brann og flaum. Ein kraftig vekst i metan er det siste vi treng no. Tiltak som avgrensar utslepp av metan er noko av det som monnar mest og verkar raskt. Regjeringa er nøydd til å levere raskt på vern av natur og særleg myr. Metanutslepp frå beitedyr må også ned, og det inneber kosthaldsendringar og ein jordbrukspolitikk som sikrar at den norske bonden dyrkar grønt der forholda ligg til rette for det.

Borgar Aamaas, CICERO Senter for klimaforsking

– Eitt tilleggsmoment er at metan i atmosfæren ikkje nødvendigvis kjem av at metanutsleppa har auka, men av tilbakekoplingar i klimasystemet slår inn. Altså at global oppvarming forsterkar metannivået i atmosfæren ved at dei naturlege utsleppa frå våtmarker har vorte større med varmare klima. Det vil i så fall vere skummelt.

Christian Steel, Sabima

– Enorme karbonlager ligg i myr, og blir nesten ikkje brotne ned fordi det ikkje slepper til luft der så lenge myra er intakt. Noko metan blir danna i djupet til myra, men mykje av dette blir fanga av metanetande bakteriar på myroverflata. Desse bakteriane kan få trøbbel som følgje av klimaendringar, og ein kan dermed få ein sjølvforsterkande effekt. I tillegg kan desse bakteriane påverkast negativt viss det øvste moselaget på myra blir forstyrra, til dømes som følgje av grøfting og utbygging. Vi må ganske enkelt forby bygging på myr.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Auka metankonsentrasjonar gir ytterlegare bekymringar for akselerende klimaendringar, men vi håpar forskarane har rett i at det kjem av våtmark og jordbruk, som vi kan gjere noko med, og ikkje er eit forvarsel om at permafrosten har byrja å kollapse for godt. Uansett metan, viser målingane dessverre at vi er på feil veg og treng mykje kraftigare klimapolitikk for å snu utsleppa i tide.

Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård, Natur og Ungdom

– Det er ikkje overraskande at det har vore ein auke i klimagassar, særleg metan, i atmosfæren. Det som er viktig er at det i ettertid av slike rapportar, kjem gode tiltak for å hindre ei vidare auke. Dersom vi skal kunne få bukt med klima- og miljøkrisa må vi no prioritere natur over profitt. Å hindre nedbygging av urørt natur er viktig for både for å bevare det økologiske mangfaldet vi har, men også fordi til dømes myr er ein viktig naturtype som kan oppbevare mykje CO2.

Ragnhild Waagaard, WWF

– Eit skyhøgt nivå av metan i atmosfæren er dårleg nytt for klimaet, sidan metan er om lag 80 gonger sterkare klimagass enn CO2. Dette er ei påminning på kor mykje det hastar å kutte utslepp, og å ikkje byggje ned natur. Det er eit skummelt vippepunkt når permafrosten tiner og slepper ut dei store mengdene lagra metan. Det vil akselerere klimautsleppa, og ikkje kunne reverserast på ein enkel måte, då er klimautsleppa ute av kontrollen vår.