Klimagassutsleppa frå landbruket går oppover

Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag

– Auken i utslepp frå jordbruket kjem av auka etterspurnad etter kjøtt og mjølk på grunn av pandemien og lite grensehandel, og dessutan ein liten auke i sal av mineralgjødsel. Under pandemien vart fleire måltid ete i Noreg, og norske bønder tok då ansvar og auka produksjonen. Det viser mellom anna at reiser og matimport inneber at Noreg har ein stor karbonlekkasje. Under arbeidet fram til klimaavtale og i samband med klimameldingar i Stortinget har det vore lagt vekt på at vi må unngå karbonlekkasje. Vi må også ta omsyn til at matproduksjon inneber utslepp og at det ikkje er ei løysing å kutte så mykje i Noreg at norsk matforsyning og matberedskap blir redusert.

Det blir jobba systematisk med å rapportere om klimaarbeidet til næringa. Kvart år lagar faglaga i jordbruket ein statusrapport for vår arbeid med å oppfylle klimaavtalen. Som bakgrunn for denne rapporten, gir alle aktørane i landbruket som har ei rolle i Landbrukets klimaplan ei løypemelding for dei satsingsområda som dei har ansvaret for. Denne rapporten ligg i kravet jordbruket har til jordbruksforhandlingane.

I 2023 vil rekneskapsgruppa for klimaavtalen gi ein større statusrapport for arbeidet til jordbruket.

Ein av grunnplankane for å måle effektane av klimaarbeidet i landbruket er utrulling av ein klimakalkulator på gardsnivå, for denne viser også korleis jordbruket både kutter utslepp og produserer meir norsk mat. Dette blir ikkje fanga opp i den offisielle klimarekneskapen. Det er ei kjempemobilisering frå varemottakarar, finanssektoren og Bondelaget til å ta denne kalkulatoren i bruk, fordi kalkulatoren og klimarådgiving gir ei god oversikt over korleis du kan optimalisere drifta.