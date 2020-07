Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For første gang siden mai omtaler Folkehelseinstituttet nå smitteland i sine ukerapporter.

De viser at andelen som er smittet utenlands har økt betraktelig siden Norge åpnet for karantenefrie utenlandsreiser 15. juli.

Nå blir flere nordmenn smittet av koronaviruset i utlandet, enn her hjemme i Norge, viser bakgrunnstallene fra sist rapport, som NRK har fått tilsendt.

Sist gang det skjedde var i uke 11, samme uke som Norge stengte ned.

I forrige uke ble smitteveien til 40 av tilfellene sporet til utlandet, mens 38 av de sporet til Norge.

I Bergen har seks av de åtte som ble registrert smittet denne uken blitt smittet i utlandet.

Fra grønt til rødt

Tall fra Avinor viser at over ti ganger så mange reiste fra eller til utlandet med fly i forrige uke, sammenlignet med den første uken i juni.

Likevel er det en nedgang på 85 prosent sammenlignet med fjoråret.

På tross av den økende andelen av smitte fra utlandet, frykter fungerende legevaktsjef Anette Corydon ved Bergen Legevakt at folk som har vært i utlandet i sommer opplever ferieskam, og dermed ikke tester seg.

– Vi må ikke peke fingre, men være greie med hverandre, sier hun.

– Vi så at mange unge ikke orket alt styret med å la seg teste i russetiden. Det samme kan skjer med ferierende.

Inn- og utenlandsreiser fra norske flyplasser. Merk at reisende kan ha blitt telt begge veier:

Følelsesmessig engasjert

Også helseminister Bent Høie benyttet anledningen fredag til å uttrykke bekymring for at folk dropper testing på grunn av ferieskam.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, sa helseministeren under regjeringens pressekonferanse.

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI), deler bekymringen.

– Vi ser at det er noen steile fronter her og der, hvor folk er følelsesmessig engasjert på begge sider, sier Hauge.

At folk ikke ønsker å teste seg fordi de er pinlig berørt over hva de har gjort, eller at de ikke har overholdt smittevernreglene, er noe å tenke på fremover, mener hun.

– Selv om man er uenig i det folk har gjort, er det viktig at man behandler folk med respekt. Det er veldig viktig at folk som har vært i utlandet tester seg, hvis de blir syke.

FØLELSESMESSIG: Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) registrer at det er steile fronter i samfunnet. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Hauge i FHI mener det er viktig at folk tenker over at de kan bli smittet på ferie, før de drar.

Smittesituasjonen i Europa er uforutsigbar og kan endre seg fort. Landene Spania og Andorra har allerede blitt «røde» etter økning i smittetall, etter at de først ble erklært «grønne».

Reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag.

– Vi er veldig takknemlig for at folk tester seg når de kommer tilbake. Det vil gi oss en sjanse til å stanse smitten før den sprer seg, sier Hauge.

Frykter ny bølge

Kombinasjonen av ferieslutt, reiseaktivitet og skole- og arbeidsstart kan medføre mer smitte og press på testingen fremover.

Legevaktsjefen i Bergen frykter at vi nå får en bølge nummer to.

– Den eneste måten vi har for å holde samfunnet åpent, er at vi tester, tester, tester. Og når vi finner enkelte tester som er positive, med engang griper inn og isolerer, sier Corydon.