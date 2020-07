Belgia blir rødt fra lørdag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra midnatt, natt til lørdag 1. august må alle som ankommer Norge fra Belgia i karantene på ti dager, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Antallet smittede i Belgia har i dag 31,8 smittede per 100.000 innbyggere, viser tall fra

Det er langt over grensen FHI har satt for å regne et land som «rødt» for reisende. Den er på 20.

Belgia lå under det påkrevde nivået sist torsdag, da forrige vurdering ble gjort, men tallet har steget raskt.

– Vi ser at flere land i Europa dessverre opplever økende smittetall. Det gjør det nødvendig å løpende vurdere reiserådene, både for nordmenns trygghet på reise og fordi vi ønsker å begrense smitte til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Sendte SMS til nordmenn

FHI varslet regjeringen om smitteøkningen på tirsdag.

Helsedirektoratet sendte også SMS til alle nordmenn i Belgia.

Det dreier seg om 700 til 800 personer, opplyste Helsedirektoratet til NRK på tirsdag.

Grafen viser en økning frem til 27. juli.

Fra før av har Spania og Andorra blitt «rødt» etter økning i smittetall etter å først ha blitt erklært grønt.

Oppfordrer ingen til å reise

Søreide sier at endringer både i smittesituasjonen og i lokale restriksjoner kan endre seg raskt.

– Selv om man nå kan reise til enkelte land uten å komme i karantene når man kommer hjem, er det fortsatt ingen oppfordring til å reise. Alle som vurderer å reise til utlandet må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen dit de skal reise, sier hun.

Helse- og omsorgminister Bent Høie sier personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19.

– Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med å holde minst en meter avstand til andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.