Høie brukte pressekonferansen til å advare om at koronaepidemien ikke er over.

– Hverdagen blir ikke helst som før. Ikke på en god stund ennå. Den siste uka har vist oss at vi ikke kan ta ferie fra koronaviruset, sier Høie.

Han sier at det nå jobbes hardt for at de små utbruddene holder seg lokale og utvikler seg til større, nasjonale smittebølger.

– Lokale utbrudd må stoppes før de vokser seg store, sier han.

Ut mot skam

Høie tok også et hardt oppgjør mot det han mener er et hardt ordskifte i samfunnet. Høie sier at skam er virusets beste venn, og at dersom personer ikke tør teste seg på grunn av dette, så står vi overfor et stort problem.

– Det er et hardt ordskifte nå og jeg tror det kan gjøre det vanskelig å stoppe smitten. De som drar på utenlandsferie eller svenskehandel blir fordømt. De som sitter tett på uteserveringen eller for tett på bussen blir omtalt i sinte ordelag. De som glemmer smitterådene blir kalt for egoister, sier Høie.

Ministeren sier at han forståelse for at folk ikke ønsker mer smitte, men advarer;

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, sier helseministeren.

Han trakk paralleller til tuberkulose for 100 år siden og aids for 30 år siden.

– Jeg vil si dette til deg som frykter du er smittet. Du skal ikke skamme deg. Du skal teste deg. Slik tar du ansvar og hindrer smitten i å bre seg, sier Høie.

– Et grensepunkt

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at Norge nå befinner seg i et grensepunkt når det gjelder smitte, og at friheten vi har hatt i sommermånedene ikke er «lettkjøpt».

– Det er ingenting som tyder på at denne pandemien er på retur, snarere tvert imot, advarer Guldvog.

Helsedirektøren sier han er bekymret for den økte smitten man nå ser.

– Nå ser vi en økende aktivitet i befolkning. Det er en betydelig økning også i antall personer i karantene og en viss økning i antall smittede siste ukene. Jeg er bekymret for det, sier Guldvåg.

Lokale utbrudd

Line Vold i FHI sier at flere av de nye lokale smittetilfellene stammer fra utenlandsreiser, og advarer mot at det er fullt mulig å bli smittet selv i land med grønn status.

56 personer har blitt smittet i utlandet de siste to ukene. Flere av dem har blitt smittet i av «grønne land», sier Vold.

– Utbruddene som nå foregår viser at det er all grunn til å være årvåken, sier Vold.

Fredag formiddag ble det kjent at ni personer har fått påvist covid-19 i Sveio kommune. Tre av de jobber i helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Moss kommune har hatt en kraftig smitteøkning, og fredag morgen var totalt 128 personer bekreftet smittet.

Den store økningen begynte 24. juli, og det nye utbruddet omfatter 26 smittede. De fleste tilfellene knyttes til ett av flere selskaper i forbindelse med et bryllup.

Torsdag ble det også kjent at reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag, og at alle som kommer fra landet til Norge må i ti dagers innreisekarantene.