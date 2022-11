Raude tal set fødetilbod i spel: – Ein sjokkarta beskjed, seier jordmora

Helse Bergen

Helse Bergen må spare opptil 500 millionar, og utset fleire byggjeprosjekt. Nye forslag skal vurderast fram til sluttbehandling av budsjettet i desember. Ifølgje BT er dette blant forslaga:

Stengje ein sengepost i Sentralblokken.

Felles leiing av to klinikkar, innstramming i stabane.

Nye vaktordningar der ny teknologi gir rom for samarbeid mellom sjukehusa.

Helse Sør- Aust

Oslo universitetssjukehus HF

«Styret konstaterer at Oslo universitetssjukehus HF står overfor store økonomiske utfordringar for 2023 og at det dermed er særleg store krav til planlegginga av verksemda».

Akershus universitetssjukehus

«Budsjettprosessen er meir krevjande i år enn dei siste åra, på grunn av dårlegare økonomiske resultat i 2022. I tillegg til at manglande kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022 i forslag til statsbudsjett gjer neste års budsjett ekstra krevjande.».

Sjukehuset i Vestfold

«Forslag til statsbudsjett for 2023 ser for ut til å gi dårlegare økonomiske rammevilkår enn det som vart lagt til grunn for styrevedtaket om økonomisk langtidsplan for 2023–2026 i mai i år. Det gjer at overskotet på 20 mill. kr i 2023 som ligg i økonomisk langtidsplan, ser ut til å bli eit underskot. Det er for tidleg å talfeste dette underskotet. Budsjettet for 2023 ikkje klart.»

Sjukehuset Innlandet

«Sjukehuset Innlandet har ein årsprognose på minus 110 millionar kroner i 2022. Det var budsjettert med 40 millionar kroner i positivt resultat i 2022, så prognosen er eit avvik mot budsjett på 150 millionar kroner. Helseføretaket er no inne i budsjettprosessen for 2023 og ventar på inntektsrammer frå Helse søraust. Sjukehuset Innlandet har i økonomisk langtidsplan 2023–2026 lagt opp til eit positivt resultat på 80 millionar kroner i 2023, men kjem til å justere ned dette resultatmålet.»

Sjukehuset Telemark

«Vi er midt i arbeidet og har ikkje konkludert endeleg når det gjeld økonomisk resultatmål – arbeidet er krevjande. I styremøte førre veke (26/10) informerte vi styret om at det førebelse forslaget vårt til resultatmål for 2023 er på +25 mnok. Vi understreka at dette er førebels og at det er stor risiko når det gjeld dette talet. Mellom anna er det avhengig av storleiken på dei endelege inntektsrammene som vi forventar å få frå HSØ i første del av november.»

Vestre Viken

«Resultat pr. september viser eit underskot på 28,9 MNOK som er 238,9 MNOK bak budsjettert resultatmål. Resultatprognosen viser eit resultat i 0 mot eit budsjettert resultat på 280 MNOK.»

Sjukehuspartnar HF

«Vi ligg an til å halde 2022-budsjettet. Budsjettet for 2023 er i prosess, men nivået er ikkje avklart. Vi håpar å få på plass endeleg budsjett i november månad.»

Sørlandet sjukehus

«Går om lag 50. mill. i minus i år. Budsjettet 2023 er ikkje klart.»

Helse Midt-Noreg

«Budsjettprosessen for neste år er ikkje ferdig før i desember.»

Helse Nord

Universitetssjukehuset Nord-Noreg

«Har eit underskot på 323 millionar pr. september i år. Budsjettet for neste år er ikkje klart, men vil liggje i storleiksorden 8–9 milliardar. Planlegg kutt for å komme i mål.»