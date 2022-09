– Vi må ta i bruk ordet krise.

Ordene kommer fra styreleder Roald Linaker ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Stemningen var alvorstynget under det ekstraordinære styremøtet fredag formiddag.

Sykehuset står i et alvorlig økonomisk uføre. Overforbruket så langt i år er på svimlende 250 millioner kroner.

Fredag ble overforbruket presentert i detalj:

Lønnstillegg – 48 millioner kroner

Overtidsbruk – 38 millioner kroner

Vikarbruk – 18 millioner kroner

Innleie fra bemanningsbyråer – 72 millioner kroner

Laboratoriereutstyr – 35 millioner kroner

Andre medisinske forbruksvarer – 34 millioner kroner

Kjøp av helsetjenester – 52 millioner kroner

– Jeg er ikke så naiv at jeg tror at ingen vil merke dette. Det vil merkes, uttalte UNN-direktør Anita Schumacher før møtet ble rundet av.

UNN-direktør Anita Schumacher beklaget overfor styret at situasjonen har blitt slik den er. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Underskuddet vil vokse

UNN står med hele 380 ledige stillinger. 100 av disse er kritiske.

– Dette gir oss behov for å leie inn ekstra. Og det er klart det er en kostbar måte å drifte et sykehus på, sier styreleder Roald Linaker til NRK.

Jan Eivind Pettersen, som er tillitsvalgt i fagforeningen Delta, sier dagens vedtak vil bremse utviklingen. Men han ser ikke for seg at årets underskudd stopper på 250 millioner.

– Vi har en del spesialister som vi er nødt til å ha. Og vi er nødt til å fortsette å leie fra byrå, eller bruke overtid. Det kommer vi ikke bort fra når vi har så mange hull i vaktplanen.

Pettersen sitter også i UNN-styret.

– Det er som en båt der nuglen er ute. Vi fyller på, men det renner ut i bunnen, sier han.

Mangelen på helsepersonell er ikke unik for UNN eller Nord-Norge.

Utgiftene til laboratorierekvisita har økt med 34,6 millioner kroner ved UNN-sykehusene. Foto: UNN

– Går over til bemanningsbyråer

Nå må UNN-sykehusene stramme inn – kraftig. Tiltakene som har blitt vedtatt er dramatiske:

Dette ble vedtatt: Ekspandér faktaboks Umiddelbar stans i innleie fra bemanningsbyråer. Det gjøres unntak for et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse.

Alle ikke-kritiske innkjøp stanses umiddelbart.

Kritisk vurdering før bruk av variabel lønn.

Det innføres ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.

Alle reiseaktivitet begrenses til et minimum.

Alle interne ombygginger stanses.

Sosiale sammenkomster avlyses ut året. Unntak må avklares med direktøren.

Vedtakene har ingen tidsbegrensning, ifølge Schumacher. Ifølge henne er stans i innleide arbeidere det viktigste tiltaket for å få økonomien under kontroll.

Sykehuset har blitt avhengig av denne typen arbeidskraft, men vil nå stramme inn hardt. Enkelte avdelinger er oppe i 40 prosent innleie.

– Vi har en økende mengde folk som slutter hos oss og begynner å jobbe i vikarbyrå, som vi igjen kjøper tjenester fra, sa direktøren.

NRK kunne i august fortelle om en sykepleier som kan tjene opp mot 45.000 kroner i uka gjennom å jobbe i slike bemanningsbyråer:

Pasientene rammes

Pasientorganisasjoner er bekymret for tilbudet til brukerne. Blant disse er Kreftforeningen.

På kort sikt sier styret at det ikke skal gå ut over pasientene. Det jeg er mer bekymret for er hva som skjer på lang sikt, sier distriktsleder Brage Larsen Sollund.

– Vi kommer til å følge med på de henvendelsene vi får til oss på hvordan situasjonen utvikler seg.

Også innenfor psykiatrien er det stor bekymring.

– I mange år har det vært stor mangel på spesialister og overleger innenfor psykiatrien. En stopp der vil ødelegge noe av kvaliteten og gjøre det mindre forsvarlig å gi behandling fordi det er manglende kompetanse.

Det sier Ole-Marius Minde Johnsen, som er fylkesleder i Mental Helse.

– Har man ikke den kompetansen som lovverket krever og som er forventet i spesialisthelsetjenesten, så er det ikke forsvarlig helsehjelp, mener han.

Nådeløs prisvekst

I budsjettet har sykehuset tatt høyde for en prisvekst på 1,5 prosent. I realiteten har veksten vært på 6,5 prosent, det høyeste siden 80-tallet.

Dette alene har skapt utgifter på 40,9 millioner ekstra, ifølge økonomisjef Lars Øverås.

Blant konsekvensene av situasjonen er en utsettelse av den sårt tiltrengte byggingen av et nytt psykiatrisk sykehus.

UNN-sykehusene ligger i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. Nå blir det store kutt i driften. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

– Hvor lenge byggingen av UNN Åsgård utsettes, avhenger av den økonomiske utviklingen, sier Schumaker.

Det er minimum snakk om et år.

Samtidig er gevinsten for salget av kremtomta Åsgårdmarka i Tromsø holdt utenfor regnskapet, ifølge Øverås. I januar vedtok kommunen å kjøpe den for 407 millioner kroner.