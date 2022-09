– Situasjonen har forverret seg. Foretaksgruppen er nå i en økonomisk krise. Driften i våre sykehusforetak er ikke bærekraftig, verken med hensyn til økonomi, bemanning eller aktivitet, skriver Cecile Daae, administrerende direktør i Helse Nord, i en e-post til NRK.

Fredag var det et ekstraordinært styremøte i Helse Nord. Der skulle de blant annet ta for seg den økonomiske situasjonen.

Ved utgangen av august har Helse Nord et underskudd på 453 millioner kroner, viser møtepapirene.

–Covid påførte sykehusene økte utgifter. Sykefraværet har økt og antall årsverk har økt betydelig, samtidig med stor bruk av kostbar innleie og uten tilsvarende økning i aktivitet. Det har vært krevende å omstille seg, skriver Daae.

Alle sykehusene i Nord-Norge går i minus:

Derfor har sykehusene innført strenge tiltak for å spare penger. Blant tiltakene er innkjøpsstopp, umiddelbar stopp i innleie av personell, og strenge begrensninger for reise.

Sparetiltakene til sykehusene i Nord-Norge Ekspandér faktaboks UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset: Umiddelbar stans i innleie fra bemanningsbyråer. Det gjøres unntak for et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse.

Alle ikke-kritiske innkjøp stanses umiddelbart.

Kritisk vurdering før bruk av variabel lønn.

Det innføres ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.

Alle reiseaktivitet begrenses til et minimum.

Alle interne ombygginger stanses.

Sosiale sammenkomster avlyses ut året. Unntak må avklares med direktøren. Finnmarkssykehuset: Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er innleie for å håndtere beredskap eller andre kritiske situasjoner. Unntak besluttes av administrerende direktør. -

Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp. Unntak besluttes av administrerende direktør.

All reiseaktivitet stanses umiddelbart. Unntak er kritiske reiser. Unntak besluttes av administrerende direktør.

Styret vedtar investeringsstopp i foretaket ut 2022, unntatt nye Hammerfest Sykehus i henhold til plan, og ved brekkasjer som er kritisk. Unntak besluttes av administrerende direktør.

Sender ikke folk på konferanse

Av den grunn valgt UNN å trekke rundt 40 deltakere som skulle være med på konferansen Fremtidens Helsetjeneste i slutten av september.

– At det er nesten 40 UNN-ansatte som ikke kommer er et bilde på de utfordringene vi har, sier Sverre Håkon Evju, ansvarlig for konferansen

– Behovet er stort for å samles og finne løsninger på de viktigste utfordringene. Det blir en dobbel negativ effekt når man ikke har anledning til å møtes.

Evju er selv fastlege, og kommuneoverlege for legevakt og beredskap i Narvik kommune. Gjennom jobben ser han noen av problemene på nært hold.

– Må spare over hele linja

– Den virkelige store utfordringen handler om stabilisering og rekruttering. Pandemien har gjort dette enda tydeligere. Vi har fått betydelig økte kostnader på innleie av vikarer. I tillegg har ansatte vært nødt til å gå doble og triple vakter, sier Evju.

Samtidig har han forståelse for at UNN nå er tvunget til å prioritere som de gjør.

GJØR EGNE ENDRINGER: Konferansen Fremtidens Helsetjeneste har også gjort kutt. Blant annet kjører de en enklere stil enn planlagt på middagen de skal servere, forteller Sverre Håkon Evju. Foto: Frida Brembo / NRK

– Det handler om å spare over hele linja. Da er selvfølgelig mindre reising en av mulighetene. Samtidig har vi egentlig behov for det motsatte, sier han.

– Man skulle hatt penger til å sende folk av gårde på faglige og sosiale arenaer. Etter to år med pandemi er behovet større enn noensinne. Sånn sett har konferansen fått en enda større aktualitet. Vi har flagget den med at de største mulighetene, men også de største utfordringene, er i nord. Da særlig innenfor fremtidens helsetjeneste.

Pressevakta ved UNN, Solveig Jacobsen, skriver til NRK at tiltakene de har innført er iverksatt umiddelbart.

– Det innebærer blant annet at all reiseaktivitet skal begrenses til et minimum. Det er ingen tvil om at svært mange av de planlagte reisene for våre fagfolk ville gitt viktig kompetansepåfyll. Likevel er situasjonen nå så presset at vi dessverre må forholde oss til harde økonomiske sparetiltak i en periode, skriver hun videre.

Lenger sør, på Helgelandssykehuset, har de i tillegg innført kortsiktige sparetiltak.

Legger opp til å ta med matpakke

Blant annet skal de prøve å redusere utgifter til mat i forbindelser med møter. Det skal de gjøre ved å bare kjøpe mat fra sykehusets kjøkken, hvis det er nødvendig med servering.

– Ellers tar vi med matpakke, står det i vedtektene, skriver Helgelendingen.

Helgelandssykehusets kortsiktige sparetiltak Ekspandér faktaboks Ingen leie av eksterne møtelokaler.

Kjøpe fra sykehusets kjøkken dersom det er nødvendig med mat på møter, men da nøkternt. Ellers tar vi med matpakke.

Reiseaktivitet vurderes strengt. Også sykehusledelsen skal ta ned reiseaktivitet.

Kun obligatoriske kurs godkjennes. Klinikksjef skal vurdere.

Holde stillinger vakante der det er mulig. Ikke holde stillinger vakant dersom det medfører økte kostnader eller langsiktig negativ effekt.

Innkjøpsstopp: Klinikksjef må godkjenne.

Ta ned antall biler ved å lage regler for samkjøring og booking.

Styremøtene skal legges til egnede møtelokaler internt, eventuelt på Teams.

Hanne M. Frøyshov er konstituert administrerende direktør ved Helgelandssykehuset. Hun innrømmer at de kortsiktige grepene ikke hjelper mye på situasjonen.

I GANG: Helgelandssykehuset er i gang med et prosjekt for å legge om driften, slik at de ansatte får gjort jobben sin, uten at de må måtte «løpe fortere», sier Hanne M. Frøyshov. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Men vi er nødt til å ha fokus på å spare over alt. Særlig der det ikke går ut over pasientene. Slike tiltak har en viktig effekt for alle utgiftene våre og hvordan vi tenker på helheten, sier hun.

De største utgiftsøkningene for Helgelandssykehuset skyldes at de har ansatt flere folk gjennom pandemien.

– Så har vi ikke klart å ta det ned i etterkant. Men nå koster hvert årsverk mer. Ikke bare med tanke på lønnsøkninger. Vi bruker også en god del på innleie, sier Frøyshov.

– Så det hele rammer oss ganske hardt. Da må vi kutte der vi kan, uten å si opp ansatte og miste den kvaliteten vi har.

Cecilie Daae i Helse Nord har likevel tro på at de kan snu situasjonen.

Vil snu utviklingen

– Det jobbes hardt med tiltak som skal virke både på kort og lengre sikt. De fleste av de innførte tiltakene vil virke. De har et kortsiktig, men helt nødvendig fokus: Få kontroll på underliggende drift og økonomi, skriver Daae.

Samtidig jobbes det med tiltak som vil gjøre Helse Nord bærekraftig også på lengre sikt.

– Løsningene finnes, men krever arbeid i hele Helse Nord. Hele regionen må jobbe som et lag.

Ifølge Daae har mange helsearbeidere over år fått flere oppgaver som ikke er pasientnære.

TILBAKE TIL 2019: Cecilie Daae i Helse Nord sier at de ønsker å komme seg tilbake til 2019-nivå når det gjelder bemanning. – Vi skal gå fra beredskapsmodus til normal drift. Da vil mye være gjort. Vi har vært der før, og det vil være mulig å komme tilbake dit. Foto: Bente H. Johansen

– En løsning er å sikre at disse bruker tiden og kompetansen sin på pasientene, mens våre andre ansatte kan utføre øvrige nødvendige oppgaver.

Daae understreker at de gjør alt de kan for at pasientene ikke skal bli berørte av utfordringene.

– Målet er å snu utviklingen så raskt som mulig for å få en bærekraftig drift i våre sykehusforetak samtidig som befolkningen, pasienter og pårørende skal bli godt ivaretatt.

Se hele svaret fra Cecilie Daae her: Ekspandér faktaboks – Hvordan vi dere beskrive alvoret i denne situasjonen? –Styret i Helse Nord ga i møtet fredag 16.9 sin tilslutning til at situasjonen har forverret seg og foretaksgruppen er nå i en økonomisk krise. Underliggende drift i våre sykehusforetak er ikke bærekraftig hverken mht. økonomi, bemanning eller aktivitet. Resultatet vises i store underskudd. – Hva er årsakene til at underskuddet er såpass stort som det er? – Covid har bidratt til å påføre sykehusene økte utgifter, sykefraværet har økt og antall årsverk har økt betydelig samtidig med stor bruk av kostbar innleie og uten tilsvarende økning i aktivitet. Det har vist seg krevende for våre helseforetak å omstille seg som nødvendig. Det første målet er å komme tilbake til 2019-nivået når det gjelder bemanning, vi skal gå fra beredskapsmodus til normal drift. Da vil mye være gjort. Vi har vært der før, og det vil være mulig å komme tilbake dit. – Alle sykehusene har innført drastiske tiltaksplaner, men er de tilstrekkelige? – Det jobbes hardt ute i helseforetakene med tiltak som skal virke både på kort og lengre sikt. De fleste av de innførte tiltakene vil virke, men har et kortsiktig men helt nødvendig fokus: få kontroll på underliggende drift og økonomi. Samtidig jobbes det i parallell med å se på tiltak som samlet vil gi nødvendig bærekraft også på lengre sikt. Løsningene finnes, men krever arbeid i hele Helse Nord, på tvers av enheter, avdelinger og foretak, hele regionen må jobbe som ett lag. Radiologi og operasjonskapasitet er to eksempler på områder hvor bedre organisering og koordinering kan bidra til å løse store utfordringer. Mange helsearbeidere har over år fått flere oppgaver som ikke er pasientnære. En løsning er å sikre at disse bruker tiden og kompetansen sin på pasientene, mens våre andre ansatte kan utføre øvrige nødvendige oppgaver. – Hvilke konsekvenser kan dette få for pasientene i Nord-Norge? – Alt det daglige arbeidet som skjer i alle våre sykehus, til beste for den nordnorske befolkningen, pasienter og pårørende, skal berøres i minst mulig grad. Helsearbeiderne skal ha sitt hovedfokus på pasientene og pasientbehandling. Helseforetakene har fortsatt sitt hovedfokus på trygg, god og forsvarlig pasientbehandling. En rekke pasienter opplever allerede for lange ventetider og det å fokusere på optimalisering av pasientforløp er nødvendig. Det å tilby digitale tjenester som en del av vanlige pasientforløp er et eksempel på viktige tiltak som ikke forringer tilbudet, tvert imot. Bedre planlegging og logistikk andre. På regionalt nivå har Helse Nord-styret besluttet tiltak som ikke berører pasientbehandling, bl.a. ved å utsette investeringer i bygg. Dette bidrar til å få økonomisk kontroll, men vil ikke løse de grunnleggende driftsproblemene ute i helseforetakene. – Hva er målet ved utgangen av 2022, kan overforbruket hentes inn, tror dere? –Målet er å snu utviklingen så raskt som mulig for å få en bærekraftig drift i våre sykehusforetak samtidig som befolkningen, pasienter og pårørende skal bli godt ivaretatt. Kriser skaper rom for helt nødvendig nytenkning og løsninger, og alle forstår alvoret i situasjonen. Det viktigste vi kan gjøre er å gjennomføre tiltak som virker. Det er styrene og vi som direktører som har ansvaret. Sammen med alle ledere må vi sørge for å gjennomføre de nødvendige endringene som må til.