En uke har gått siden helikopterhavariet utenfor Sotra onsdag 28. februar.

Fem menn, alle ansatt i transportselskapet Bristow, overlevde. Den Equinor-ansatte sykepleieren Reidun Hestetun (61) omkom.

– Femte person ikke avhørt

– Den femte personen er av medisinske årsaker fremdeles ikke avhørt. Han er den som har vært hardest skadet, og vil bli avhørt når han er i stand til det, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Trygve Ritland, til NRK.

OMKOM: 61 år gamle Reidun Hestetun omkom i ulykken onsdag 28. februar. Foto: Eirik M. Sundt / Sykepleien

Ritland vil ikke kommentere hvilke roller de fire som er avhørt hadde, men sier følgende om hva de forklarer:

– De sier det har gått fort, og er preget av det traumatiske som har skjedd. Det er nyanseforskjeller i deres forklaringer, men det vil jeg ikke uttale meg om, sier Ritland.

– Har dere avhørt noen vitner, eller andre utover de overlevende?

– Nei, ingen vitner er avhørt foreløpig.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Trygve Ritland er påtaleansvarlig i saken. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Internasjonal interesse

Britiske BBC og amerikanske The Washington Post er blant internasjonale medier som har rapportert om det havarerte helikopteret, som går under navnet NORSAR6 og er av typen Sikorsky S-92.

Påtaleansvarlig Ritland er klar på at ulykken og derav etterforskningen er av internasjonal interesse.

– Denne helikoptertypen finner du i hele verden, og er en transportmåte av nasjonal og internasjonal interesse og verdi. Det er store økonomiske interesser her, sier Ritland.

– Dermed er også etterforskningen og hva den viser, av både nasjonal og internasjonal interesse. Det så vi tydelig under Turøy-ulykken, hvor helikoptertypen som var involvert i den ulykken fikk konsekvenser, tilføyer Ritland som også var påtaleansvarlig etter Turøyulykken i 2016.

HELIKOPTERET: Sikorsky S92 SAR helikopteret, her på Flesland, to dager før ulykken Foto: Fredrik Lygre

– Med et slikt bakteppe, har dere nok ressurser til etterforskningen?

– Dette er en høyt prioritert sak, både for oss i politiet, Havarikommisjonen og alle. Det er klart at politiet må se på bruk av ressurser i saker, men det har vi ikke noen problemer med i denne saken. Vi har de ressursene vi trenger og ber om, konstaterer Ritland.

Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen. Du trenger javascript for å se video. Heving av helikoptervrak, fra havarikommisjonen.

Får ikke tilgang på ferdsskriver

Det er likevel begrensninger for politiets etterforskning, påpeker Ritland selv.

Det Havarikommisjonen definerer som selve nøkkelen til å finne havariets årsak, får ikke politiet tilgang til.

– Ferdsskriveren med lydlogger, er ikke noe Havarikommisjonen deler i denne eller andre ulykker, sier Ritland og forklarer:

– Vi samarbeider med Havarikommisjonen, men vi har ulike oppgaver og lovverk å forholde oss til. Havarikommisjonen har også den fordelen at folk er forpliktet til å forklare seg til dem. Den samme hjemmelen har ikke vi, sier Ritland og forklarer dette med at Havarikommisjonen og politiet har ulike formål:

– Havarikommisjonen skal finne ut av hvorfor havariet har skjedd, og hvordan det kan forhindres at skjer igjen. Politiets oppgave er å se om noen har et strafferettslig ansvar for havariet.

VRAKET: Helikoptervraket står nå i en hall på Haakonsvern i Bergen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Er ikke lydlogger da av interesse for politiet?

– Jo, men systemet er lagt opp slik med strenge regler for hva som har skjedd i cockpit. I luftfartsulykker får man aldri vite hva som er sagt i de siste sekundene fra dem som er om bord, heller ikke politiet, sier Ritland.

Tidslinje: Helikopterstyrten vest for Sotra Slik gjekk det med helikopteret som styrta vest for Sotra i Vestland. Dei nyaste oppdateringane er øvst i tidslinja. Fleire av tidspunkta er henta frå Hovudredningssentralen. Kartet viser kor helikopteret flaug før det styrta. Helikopteret tok av ved Bergen luftham, Flesland. Vidare flaug helikopteret vestover og opp Hjeltfjorden før det flaug sørover og styrta vest for Sotra. Under kartet er tidslinja med det siste nye om helikopterstyrten.

Håp om å heve vraket i helga Havarikommisjonen har leigd inn skipet Normand Ocean for å både lete etter helikopteret og få heva det i løpet av helga. – Vi har håp om å få gjort dette i løpet av helga. Men det er avhengeg av vêret, seier leiar for luftfart i havarikommisjonen, Kåre Halvorsen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Første helikopter lettar Det har vært stans i helikoptertrafikken på norsk sokkel sidan onsdag kveld. Equinor skriv i ei pressemlding at dei har foretatt avklaringar med myndigheitene og fagmiljøane for flytryggleik, slik at ein gjenopptaking av flyvningane kan skje på ein trygg måte. Litt før klokka 12 fredag letta det første Sikorsky S-92-helikopteret etter ulykka. Foto: Maja Mathisen / NRK

Har leigd inn offshoreskip Havarikommisjonen har leigd inn eit offshoreskip for å halde fram med søk og deretter heving av vrakrestar. Det skriver Havarikommisjonen på deiras nettsidar.

Equinor opptar helikoptertrafikk Equinor bekreftar at dei gjenopptar helikopterflyvningar på norsk sokkel fredag.

Reidun Hestetun (61) omkom i ulykka – Vi har mista ei veldig respektert og kjær kollega som var utruleg dedikert i arbeidet sitt for å ivareta andre sin tryggleik, sa Equinor-sjef Anders Opedal i går. Foto: Eirik M. Sundt / Sykepleien

Ingen helikopterflyvningar før klokka 12 fredag Det er eit opphold i flyvningar frem mot klokka 12 fredag. Det framgår i meldingar frå Equinor og ConocoPhillips på nettstedet Heliport.

Equinor skaffar 15 nye helikoptre Gjennom avtalar med helikopterprodusentane Bell og Leonardo, sikrar Equinor 15 nye helikoptre til passasjertrafikk på norsk sokkel. Helikoptrane er av typen Bell 525 og AW189. Foto: Shutterstock editorial

Funn av rotorblad og helikopterdør Politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt bekreftar overfor TV 2 at det er funne vrakrestar frå helikopteret. Eit rotorblad og ei dør frå helikopteret.

Forsvaret ikkje lenger delaktig i søk av helikopter Kystvakta har ikkje lenger bistandsanmoding frå politiet, og er difor ikkje lenger i aksjon i søket etter vrakrestar frå helikopteret som styrta utanfor Sotra onsdag kveld. Foto: Kystvakten / NTB

På vei til Haakonsvern med vrakdeler Kystvaktskipet som bidro i søket etter vrakdeler er nå på veg inn til Haakonsvern utenfor Bergen med delar dei har funne i sjøen. Det er stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt som fortellar dette til TV 2. Kystvakten skal ikkje vere heilt sikre på kva slags delar dei har med seg, men dei tar det med inn til land. Her vil delane bli overlevert til politiet.

Politiet har gjennomført to avhør Ifølgje VG har politiet avhøyrd to av dei som var om bord i helikopteret. – Vi har gjennomført to avhøyr og planleggar fleire i morgon, seier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til VG.

Avventer helikoptertransport til fredag Equinor stansar alle helikopterflyginger til fredag klokken 10 etter ulykka utanfor Bergen. Det opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til NTB.

Ber om grundig granskning Energiminister Terje Aasland (Ap) sendar sine tankar til dei berørte etter helikopterulykka utanfor Bergen. Samstundes ber han om ein grundig gransking av ulykka.

Svart boks-håp Politiet seier dei trur på at ferdsskrivaren, også kalla «den svarte boksen», på helikopteret vil bli funnen, men at jobben er utfordrande på grunn av høge bølger og sterk vind.

Hadde overlevingsdrakt Dei seks personane som var om bord på helikopteret hadde på seg overlevingsdrakt, seier politiet.

Sjukepleiar på jobb Konsernsjefen i Equinor opplyser at den omkomne kvinna var sjukepleiar på jobb for å vareta andre.

Alle flygingar innstilte Alle helikopterflygingar til og frå heliport er innstilte fram til klokka 18. ConocoPhillips-flygingar er innstilte inntil vidare. Det er også flygingane for Aker BP.

Kvinne i 60-åra mista livet Vest politidistrikt opplyser at det var ei kvinne i 60-åra, sett til i Equinor, som omkom i ulykka. Dei andre fem i helikopteret var tilsette i Bristow.

Trur helikopteret ligg på 300 meters djupn Leiar for States havarikommisjon for luftfart seier at dei trur at vraket ligg på 300 meters djup.

Ein kritisk skadd Haukeland universitetssjukehus opplyser på X at ein person er kritisk skadd, ein alvorleg skadd og tre lettare skadd.

Havarikommisjonen startar arbeidet Statens havarikommisjon for luftfart startar arbeidet etter helikopterulukka. Målet er å finna hovuddelen av vraket og deretter frå det heva. Foto: Redningsselskapet

Politiet seier det har føregått søk Politiet seier torsdag morgon at det har blitt gjennomført søk gjennom natta etter helikopteret som havarerte. Foto: Kystvakten / NTB

Ein person død Politiet stadfestar at ein person er død. Ein annan er lettare skadd, medan dei resterande fire har varierande skadegrad.

Mottak for pårørande Politiet opprettar mottak for pårørande. Redningsskøyta har begynt å finna vrakdelar. Dei søker etter fleire delar.

Redningsaksjonen er over Redningsaksjonen er over.

Sjukehuset stadfestar at dei har tatt imot seks personar Haukeland universitetssjukehushar tatt imot seks personar. Tilstanden er uavklart. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Havarikommisjonen oppbemannar Havarikommisjonen er i gang med å oppbemanna.

Funn av siste person Redningshelikopteret Florø stadfestar funn av siste person. Fem minutt seinare stadfestar dei at dei har ein person om bord og reiser mot Haukeland. På nåværende tidspunkt kan det se ut som det gikk 25 minutter fra helikopteret Sola dro til siste person er ombord i redningshelikopteret Sola.

Redningshelikopter landar på Haukeland Redningshelikopteret, med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen, landar på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Politiet stadfestar ulukka Politiet stadfestar at det har skjedd ei luftfartsulukke i sjøen vest for Sotra i Vestland.

På veg med fem personar Redningshelikopteret Sola melder at dei er på veg til Haukeland sjukehus med fem personar ombord. Grunnen til at dei må dra mot Haukeland er at dei ikkje har meir fuel til å vera i området. HRS veit at dei allereie har redningshelikopter Florø på veg mot søksområdet. Ein har også en luftambulanse i området som indikerer lokasjon til den siste.

Ser ikkje helikopteret Redningshelikopteret Sola melder at dei ikkje ser sjølve helikopteret som har styrta.

Kommunen får melding Øygarden kommune får melding om helikopterstyrten. Dei set krisestab. Personar blir observert i sjøen og oppheising startar. Personane skal ha lege i sjøen i 45-50 minutt.

Observerer folk i sjøen Redningshelikopteret Sola observerer folk i sjøen og startar prosessen med å heisa dei opp.

Politiet får melding Politiet får melding om helikopterstyrt vest for Sotra.

HRS: Seks personar om bord Hovudredningssentralen får opplyst at det er seks personar om bord.

HRS trykkjer på den store, raude kanppen Redningshelikopteret Sola, som allereie er i lufta på trening, blir sendt i retning av området nødsignalet indikerer. HRS ut alarmerer redningshelikopteret i Florø. Dei ber i tillegg Kystradio om å senda mayday relay til fartøy i området. KV Sortland bekrefter at dei set kurs mot området. Det blir avtalt at eit loshelikopter frå Flesland kan gå mot området. Også ambulansebåten Austevolljenta blir bedt å gå mot området. Klokka 20.03 melder redningshelikopteret Sola at dei er omlag 15 minutt frå posisjonen. HRS ber Kystradio om å kalla ut redningsskøyter frå Redningsselskapet. Det er snakk om Bjarne Kyrkjebø og Kristian Gerhard Jensen II.

Avinor prøver å få kontakt HRS får stadefesta at det er eit av redningshelikoptera frå Bristow, og at dei har vore ute på treningstur. Hovudredningssentralen ber flygeleiar i Avinor sjekke om dei får kontakt med helikopteret. Tre minutt etter år dei tilbakemelding om at dei ikkje oppnår kontakt over radio.

Personleg nødpeilesendar utløyst Helikopteret treffer vatnet og ein nødpeilsender blir aktivert. Hovudredningssentralen får inn ei melding om at ein nødpeilesendar er utløyst og redningsleiarane på vakt går i gang med å sjekka nærare kva for ei maskin det er som sender signalet og prøver å få kontakt. HRS får beskjed om at ein personleg nødpeilesendar, av typen helikoptermannskap i eit redningshelikopter har på seg, er utløyst. Posisjonen til denne er i same område som nødpeilesendaren til helikopteret. Avinor, ACC og tårnet på Flesland blir kontaktet

Helikopteret mistar radarkontakt Helikopteret mistar truleg radarkontat, ifølgje Aircraftregister.net.

Avsluttar øving Helikopteret avsluttar ei øving med eit skip frå Wilson Shipping på oppdrag for Equinor. Helikopteret flyr mot vest.

Helikopteret tek av Helikopteret tek av frå Bergen lufthamn, Flesland. Vis mer

Dermed er også politiets etterforskning avhengig av både løpende og endelige rapporter fra Havarikommisjonen, sier Ritland og understreker:

– Det er også viktig å poengtere at folk kan gjøre feil, uten at det er gjort noe straffbart.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Havarikommisjonen.

– Godt utgangspunkt

Til tross for begrensningene, mener påtaleansvarlig Ritland at etterforskningen har et godt grunnlag.

– Helikopteret er blitt hevet og er nok så helt. Det kan si oss noe om hendelsen. Vi har også forklaringer til dem som var om bord og overlevde ulykken. Det gir oss et godt utgangspunkt for etterforskning.

– Har dere noen foreløpige teorier?

– Det er klart, men hvilke vil jeg ikke gå ut med nå, sier Ritland.