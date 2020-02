Selv om Bergensbanen er åpen vil det fremdeles bli forsinkelser over fjellet.

– Morgenekspressen fra Bergen går bare til Voss. Så blir det buss-for-tog østover. Vi har rett og slett ikke nok togsett på denne siden av fjellet, forklarer toginformatør Atle Larson i Vy.

Selskapet forventer at det kan bli mindre forsinkelser ut over dagen.

Store skader

Det er tre dager siden Bergensbanen ble stengt av et større snøras mellom Myrdal og Ustaoset.

Raset lammet all togtrafikken mellom Bergen og Oslo mellom mandag og torsdag morgen. Passasjerene som skulle ta nattog over fjellet har blitt fraktet med buss.

I tillegg til de voldsomme snømengdene var det også skader på kjøreledningen. Rundt 25 meter av et eldre snøoverbygg er knust ved Kleven bru, der raset gikk.

– Skadene er omfattende, opplyste pressevakt i Bane Nor, Linn Tone Otterhold til NRK onsdag.

Tog fast i enorm snøfonn

Onsdag kjørte også et arbeidstog seg fast i en diger snøfonn som ligger over toglinjen øst for Finse. Snøfonnen skal være 60 meter lang og fire meter høy.

– Maskinen brøytet fra øst og kjørte inn i snøfonnen like før den var framme på Finse, forteller kommunikasjonsleder Ingunn Halvorsen hos Bane Nor i Bergen.

Ytterligere mannskaper og ryddemaskiner måtte tilkalles for å få arbeidstoget løs.

BOM FAST: Her står arbeidstoget bom fast i snøen øst for Finse. Maskinen brøytet østfra og var nesten kommet fram da den kjørte seg fast. Foto: Spordrift

Åpnet i natt

Ryddeannskapene har fått vekk store mengder snø og også mye ødelagt treverk fra snøoverbygget som ble truffet.

Bilder viser hvordan store deler av overbygget er knust og ligger over togtraseen.

– Det har kommet mye snø det siste halvannet døgnet. Det er nå opptil tre meter med snø i sporet, og dette vil ta tid å få bort, sa Otterhold til NRK tidlig onsdag.

Jernbanelinjen ble ryddet fra begge sider av raset.

Onsdag ettermiddag håpet Bane Nor togene skulle gå som normalt igjen fra torsdag morgen.

RASSTEDET: Det er dette snøoverbygget ikke langt fra Finse stasjon som er blitt truffet av ras. Bildet er tatt tidligere. Foto: Skred AS

De siste dagene har togene snudd på Voss og Ål. Passasjerene på morgentoget vil få busstransport fra Voss til Oslo. Morgentoget vestover skal gå som normalt.

Misfornøyde passasjerer

Både tungtransport og mange reisende ble rammet av stengingen.

Mange togpassasjerer er frustrerte over både informasjon og reserveløsningene til Vy, som er ansvarlig for passasjertrafikken.

Ole Sandberg og en rekke andre opplevde å bruke 21 timer på reisen mellom Moss og Bergen da raset gikk.

Han og flere fortale tirsdag til NRK om iskalde togvogner og dårlig informasjon fra Vy om hvordan de skulle komme seg over fjellet.

