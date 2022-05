Økokrim åtvarar om «grov» og «systematisk kriminalitet» i strandsona

Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat i Økokrim

– Manglende administrativ oppfølging vil mest sannsynlig svekke det forebyggende arbeidet. Hvis det blir kjent at kommuner ikke følger opp, kan det føre til at flere tar seg til rette og tar sjanse på at overtredelsen ikke oppdages. Det vil kunne føre til mer kriminalitet på området. Det vil igjen kunne føre til flere irreversible inngrep i strandsonen, som for eksempel ulovlig utsprenging, andre tiltak som privatiserer eiendommer og at tiltakshavere og utbyggere velger å sette til side de vedtak som lokale myndigheter og folkevalgte gir når de gir tillatelse til inngrep i strandsonen. Slike ulovlige inngrep i strandsonen vil også begrense allmennhetens tilgang og mulighet for utnyttelse av området. I tillegg vil dette gå ut over det biologiske mangfoldet, samt de som velger å begå ulovlige tiltak i strandsonen vil sitte igjen med en økonomisk vinning.

– Jeg frykter også at et slikt amnesti vil sende et signal om at saker som gjelder overtredelser av plan- og bygningsloven i strandsonen ikke er så viktig å følge opp. Det vil også kunne føre til en svekkelse av plan- og bygningsloven, som vel er vår viktigste miljølov.

– I saker vi har etterforsket har vi også avdekket omfattende ulovlig inngrep langt tilbake i tid. Et eksempel er den såkalte Tennisbanesaken fra Grimstad, som ble behandlet i Høyesterett i 2020. Under etterforskning av den ulovlige anlagte tennisbane ble det avdekket at det også var sprengt dypere i kjelleren enn det som var nødvendig i henhold til rammetillatelsen. Det var også uten tillatelse gravd ut en ulovlig passasje til anneks. Disse ulovlig inngrep var gjort ca. fire år før den ulovlige tennisbane ble anlagt og det var tilfeldigheter som gjorde at det ble oppdaget under etterforskingen av den ulovlige tennisbane.