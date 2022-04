Skarpe reaksjonar på «amnesti-forslag» for gamle synder i strandsona

Lars Haltbrekken, SV

– Det verkar som om det har utvikla seg ein konkurranse mellom regjeringa og Høgre om å svekkje naturvernet mest mogleg. Det er heilt utruleg gitt den alvorlege situasjonen vi står i.

Arild Hermstad, MDG

– Dette er ein svært dårleg idé. Det er ikkje betre med ei bryggje som er bygd ulovleg for 25 år sidan, enn ei bryggje som er bygd ulovleg førre veke. Sjølv om det teoretisk sett har vore forbode i byggje i strandsona i over 50 år, blir den mindre og mindre tilgjengeleg ved at ho blir bygd ned bit for bit, og omsynet til allmenn ferdsel og natur har ikkje vorte mindre sidan den gong. Derfor bør ikkje slike saker eldast.

Ola Elvestuen, Venstre

– Dette er endå eit forslag som vil svekkje det differensierte strandsonevernet vi allereie har. Kommunane må sjølvsagt framleis ha som oppgåve å følgje opp ulovleg bygging. Dette vil gjere reglane meir uklare og skape endå meir uvisse òg i andre saker.

Symre Johanne Aargaard, Natur og Ungdom

– Kvar bit av urørd natur vi har igjen er eit gode som må forvaltast godt. Dette er eit ansvar som må takast både globalt, nasjonalt og lokalt. Når kommunalministeren då vil mjuka opp strandsonevernet, og Høgre tek til orde for eit slags amnesti for ulovleg strandsoneutbygging, er det eit svik mot naturen og framtidas naturopplevingar. At kommunane er for dårlege til å følgje opp nasjonale mål betyr ikkje at ein må lempa på dei nasjonale måla som Senterpartiet vil, eller senka forventingane til kommunane, som Høgre vil. Tvert imot, må me verna betre om strandsona, som det både er politisk og folkeleg einigheit at me må vareta.

Christian Steel, Sabima

– Fordelane ved å byggje i strandsona er nærmast evigvarande, og det tilsvarsande tapte for naturen og fellesskapet er òg evigvarande. Då bør òg moglegheita til å etterforske vere evigvarande.

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

– Sjø og kyst er blant våre viktigaste friluftslivsområde, og kommunane må gjere det dei kan for å sikre at desse områda er tilgjengelege for folk. Det inneber òg å halde fram med å følgje opp all ulovleg bygging som hindrar ferdsel, uavhengig av når det vart gjord. Vi har forståing for at mangelfulle arkiv kan komplisere enkelte gamle saker, men det forsvarer ikkje eit generelt amnesti for tiltak tilbake i tid.

Karoline Andaur, WWF

– I dag er arealforvaltninga i Noreg i stor grad styrt av konsulentselskap og utbyggjarar, og det kjem naturen sjeldan godt ut av. Vi treng raskare oppfølging av ulovlege tiltak, ikkje å mjuke opp eksisterande reglar. Det er viktig å vere tydeleg på at dette ikkje er akseptabelt, og at slike byggjetiltak kan kontrollerast og sanksjonerast, også etter lang tid.

Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund

– Dette forslaget er horribelt. Utbygging i strandsona er eit stort problem. Annankvar innbyggjar fiskar minst ein gong i året. Retten til å fiske i saltvatn er gratis og fri for alle. Det er ein allemannsrett. Vi meiner dette er verdifullt og at det derfor skal hegnast om. Høgres forslag vil gi presedens for ei framleis privatisering og nedbygging av areal som i dag er opne for alle.