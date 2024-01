Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tor Arvid Hartviksen har nylig overtatt et hus på Austvågøy og er i gang med oppussing.

Han har bygd en ny platt foran inngangsdøren og ønsket å bygge et lite tak over denne.

Hadsel kommune har krevd 14.694 kroner i byggesaksgebyrer for dette tiltaket, noe Hartviksen mener er urimelig.

Teknisk sjef i Hadsel kommune forklarer at mange personer må involveres i slike saker, uavhengig av prosjektets størrelse.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg innrømmer at han ble overrasket over kostnaden og mener det er grunn til å diskutere prosessene rundt enkle utbygg.

Hartviksen håper kommunen vil revurdere praksisen og lage et mer rettferdig system.

På idylliske Sommarhusstrand på nordsiden av Austvågøy har Tor Arvid Hartviksen nylig overtatt et eldre hus.

Han er godt i gang med oppussing.

Blant annet har han bygd ny platt foran inngangsdøren.

Hartviksen tenkte det kunne være greit med et lite tak, eller bislag, over døren.

Det skulle vise seg å koste flesk i byggesaksgebyrer.

Tor Arvid kjøpte dette gamle huset i Vesterålen, og har tenkt å bruke det som fritidsbolig. Foto: Tor Arvid Hartviksen

– Dette er jo et fritidshus

14.694 kroner.

Det var den totale regningen fra Hadsel kommune etter søknadsprosessene.

– Jeg synes det høres urimelig ut. Dette er jo et fritidshus for meg, sier Tor Arvid Hartviksen til NRK.



Hartviksen mener det er en svært dyr pris å betale for et tak som skal dekke en liten platt.

– Det blir 2500 kroner per kvadratmeter, sier han og legger til:

– Det er ingen rimelighet mellom jobben Hadsel kommune har utført og denne regningen.

Kommunen mener på sin side at de taper penger på slike saker.

Føles ofte urettferdig

Et lite tak over en platting.

Hvordan kan det bli en så kostbar prosess for kommunen å godta?

Teknisk sjef i Hadsel kommune, Øyvind Stensø Skjørholm, forklarer at dette handler om at mange personer må involveres.

Uavhengig av størrelsen på prosjektet.

– Veldig ofte når du søker om å få bygge er det snakk om to forhold:

Regulering

Selve byggesaken

– I dette tilfellet, som i veldig mange saker, må vedkommende søke om dispensasjon fra en del bestemmelser for å få godkjent tiltaket, forklarer Skjørholm.

Teknisk sjef i Hadsel kommune, Øyvind Stensø Skjørholm, sier kommunen taper penger på saker som dette. Foto: privat

Først må du altså søke om dispensasjon. Det skjer på politisk nivå. Deretter kan du begynne med byggesøknaden.

– Det er ikke en ny problemstilling for oss at det for flere føles urettferdig fordi de tenker at det bare er én sak.

Siden boligen ligger i LNFR-område må det ut på høring til Statsforvalter, Nordland fylkeskommune og sametinget.

Det betyr igjen at mange personer involveres – som koster penger.

– Realiteten for Hadsel kommune er nok at slike prosesser koster oss mer i bruk av timer enn regningen. Det er svært mange som skal innom saken, understreker Skjørholm.

– Hartviksen opplever det som urimelig dyrt for et lite tak. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår at det kan fremstå urimelig fordi det er en liten sak. Men tiltaket krever dispensasjon og byggesaksbehandling, svarer han og legger til:

– Denne saken er banal fordi tiltaket er veldig lite. Men plan- og bygningsloven har ikke et skille på størrelse eller pris.

Ordførere: – Grunn til å reagere

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) innrømmer at han ble overrasket da han hørte hvor mye slike prosesser koster.

– Det er klart at når byggesaksgebyr overstiger det du faktisk bygger, så er det grunn til å reagere, sier han til NRK.

Freiberg påpeker at de forholder seg til et regulativ om at de tar inn et gebyr på størrelse med det søknaden koster.

– Derfor må vi sikre at vi i kommunen jobber så effektivt som mulig.

Kjell-Børge Freiberg (Frp) synes gebyret var overraskende dyrt. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Han fortsetter:

– Så tror jeg det bør tas en diskusjon om hvordan prosessene rundt enkle utbygg på ei hytte foregår.

Om selve beløpet svarer Freiberg:

– Det burde ikke koste 14.000 kroner for å få lov til å gjøre dette på din egen eiendom. Dette bør vi få gjort noe med. Et godt eksempel på at vi trenger en diskusjon rundt hva vi bruker tiden vår på.

Hartviksen venter nå på våren, slik at taket kan komme på plass. Han mener gebyrer som dette ikke akkurat oppfordrer til lovlydighet.

Han forteller at han har vært i kontakt med ordføreren og håper kommunen vil revurdere praksisen og lage det han mener ville vært et mer rettferdig system.

– Vi får bare håpet at politikerne ser denne urimeligheten og korrigerer, avslutter han.

Huseiernes Landsforbund: – Politikerne må følge med

– Vi i Huseiernes Landsforbund ser at mange kommuner har ganske grovmasket gebyrregulativ, og tar seg litt for godt betalt.

Det sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, Carsten Henrik Pihl.

Carsten Henrik Pihl er forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Når det gjelder Hartviksens sak, mener Pihl at kommunen burde sett om man kunne gjort saksbehandlingen mer smidig.

– For eksempel ved å gjenbruke argumentasjon fra tidligere. Det skal være stort sett den samme argumentasjonen som brukes hver gang.

Men det betyr ikke automatisk at gebyrene vil bli lavere. Derfor er det viktig at politikerne i kommunen følger med på hva de vedtar av satser.

– Gebyrregulativene går ofte under radaren hos politikerne, så de må passe på at kommune tar seg riktig betalt, men ikke mer enn det koster kommunen.

