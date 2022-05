Folk kjem ut av skapet som EU-tilhengarar

Torbjørn Taranger, Lindås SV

– Det er naturleg at ein del yngre menneske kjenner på uvisse i forhold til medlemskap. Både fordi dei kjenner tilhøyrsel med andre europearar og fordi dei ikkje var ein del av nei-kampen i 72 og 94. Det vi treng er folkeopplysning om både EU og EØS. Tida er overmoden for ei utmelding av EØS, og ein alternativ og meir rettferdig handelsavtale med resten av Europa og resten av verda. SV er for at dei demokratiske avgjerdene blir teke nasjonalt og er forankra lokalt, ikkje blant byråkratar i Brussel. ACER og skyhøge straumprisar er berre det siste og mest aktuelle dømet.

Odd Arild Viste, Bergen Raudt

– Eg vil ikkje sjå bort frå at det kan skje ei forskyving på EU-spørsmålet på venstresida no, som ei følgje av den dramatiske situasjonen i Ukraina, på same måte som at det ser ut som at det er ei rørsle i SV når det gjeld NATO. Venstresida elles i Europa er jo generelt mykje meir positiv til EU enn det vi er i Noreg, så det vil sånn sett ikkje vere veldig oppsiktsvekkjande om det skjer. Men eg håpar jo ikkje at det skjer. Samarbeid i Europa er sjølvsagt viktig, men eg meiner vi er best tent med at det går føre seg på andre premissar enn det EU legg opp til. Sjølv om verda endrar seg, ber EU framleis med seg dei problematiske elementa som venstresida har vore kritisk til, som svekking av demokratiet, dominansen i dei store nasjonane og ei sterk slagside mot marknadsliberalistisk politikk.

Gaute Losnegård, Vestland SV

– Krigen i Ukraina påverkar også SV, og vi har mange nye, unge medlemmer som kanskje ikkje er så bundne til dei historiske standpunkta våre. Samtidig er det slik at EU-motstanden har vore og er veldig sterk i SV, det er eit av dei berande elementa i politikken vår: Ja til nasjonalt sjølvråderett og nei til avtalar som svekkjer faglege rettar og arbeidsliv. Det er grunn til å minne om at det var omtrent null debatt om dette på landsmøtet vårt i fjor. Det er også grunn til å minne om den hissige Acer-debatten, og at kraftkablane våre til utlandet har vore, og er, svært omstridde. Folk gløymer ikkje dette så lett. Høge straumrekningar gjer ikkje EU-motstanden mindre. Difor har eg ikkje så veldig tru på eit raskt stemningsskifte når det gjeld EU.

Hege Elna Mikkelsen, Bergen Raudt

– Eg har lita tru på at EU-politikken til høgresida vil skape store forskyvingar på venstresida. Eit slikt sug føreset ein viss konformitet og einsretting, i tillegg til uvisse. Eg opplever venstresida i høgare grad enn på lenge finnar si form gjennom kritisk debatt, og trur ikkje det skortar på meiningar og motførestillingar i denne debatten. Raudt jobbar for folkestyre, og har tidlegare mellom anna teke til orde for ei folkeavstemming om klimapolitikk. Det synest eg verkar meir formålstenleg, enn å flytte desse avgjerdene til eit overnasjonalt nivå.