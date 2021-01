Det har vore intensiv jakt etter ulven den siste veka, der også Statens naturoppsyn har bidrege med helikopter.

Ulven i Ytre Sogn og Sunnfjord har blitt jakta på i over to år. Tilnamnet «Lucky» har den fått av jaktlaget som fleire gonger har vore nære, men ikkje nådd målet sitt.

Fredag ettermiddag lukkast dei.

– Vi har jakta på han kontinuerleg sidan tysdag, og for rundt 10 minutt sidan felte vi han, fortel jaktleiar Stein Mortensbakke.

«Lucky» vart skoten rundt klokka 15.20 i dag.

– Vi har leita vest for Hellevika, over store område, fortel Mortensbakke.

– Blanda kjensler

Sidan ulven er langt vekke frå ulvesona på Austlandet, og har tatt store mengder med sau i området, har staten gitt fellingsløyve.

I fylgje Bergens Tidende har Fylkesmannen i Vestland dei siste to åra betalt ut kring 820 000 kroner i erstatning for tap av 358 lam og sauer etter ulven.

I alt har det vore over 20 mann i aksjon kvar dag den siste veka, i tillegg til fleire hundar, snøscooterar og helikopter.

– Det er vel eigentleg hardt arbeid og sporing som gjer at vi no klarte å ta han, seier han.

Og trass i at dei har leita etter ulven lenge, er det ikkje berre gledesrus no.

– Det er blanda kjensler, vi har jakta etter han lenge men det er eit flott dyr som ligg daudt, seier jaktleiaren, og legg til at «Lucky» no blir sendt til Trondheim for vidare undersøkingar.

Har reist langt

Hannulven vandra over frå Sverige, og prøvde truleg å etablere eit revir.

Men på Vestlandskysten finst det ingen ulvar å pare seg med, om ikkje ei tispe tilfeldigvis skulle dukke opp i området.

Det har det ikkje gjort. I februar i fjor var jegerane nær å felle han. Men då bomma dei to gongar.

Mortensbakke har tidlegare uttalt til NRK at han ikkje er er sjokkert over at det er vanskeleg å få tak i ulven, som etter kvart fekk namnet «Lucky».

– Det er eit av dei flottaste og mest ekstreme dyra med godt utvikla sansar, og han ferdast åleine.