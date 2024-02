No er ukrainarar den nest største gruppa utlendingar – Nina (32) og fleire ser for seg å bli

«Utgangspunktet for regjeringa er at ukrainske asylsøkjarar kan få mellombels vern på kollektivt grunnlag, og at søkjarane skal returnere til Ukraina når situasjonen der tilseier at det er trygt. Etter dagens regelverk kan kvar einskild utlending ha mellombels kollektivt vern i maksimalt tre år. Først etter tre år kan utlendingen få eit løyve som dannar grunnlag for permanent opphald. Justis- og beredskapsdepartementet har nyleg hatt på høyring eit forslag til lovendring som inneber at det maksimale talet på år den enkelte kan ha mellombels kollektivt vern blir auka til fem år. Dersom lovendringa blir vedteken, vil det altså bli ytterlegare mellombelse for denne gruppa. Det er p.t. ikkje planar om å gi ukrainarar som gruppe løyve som dannar grunnlag for permanent opphald.»

Merete Romestrand, senior kommunikasjonsrådgjevar ved Justis- og Beredskapsdepartementet.