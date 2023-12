Barnetrygd

Fram til no har ukrainarar (og andre) fått etterbetalt barnetrygd når det mellombelse opphaldsløyvet deira blir forlengt utover det første året. I praksis har det betydd at du får etterbetalt barnetrygda for heile det første året i Noreg i ein sum, samtidig som du har fått rett til barnetrygd vidare framover og får dette månadleg.

Etterbetalinga for dei første 12 månadene er ei ordning regjeringa no foreslår å fjerna. Denne gruppa blir vareteken økonomisk det første året gjennom mottakssystemet og introduksjonsprogrammet allereie.



Derfor skal Barne- og familiedepartementet senda på høyring forslag om å oppheva dagens ordning med etterbetaling av barnetrygd for alle som no kjem til Noreg. For dei som er i Noreg, vil det vera nødvendig med nokre overgangsreglar. Regjeringa vil i høyringa vurdera om dei som er i Noreg, men som ikkje har vore her i 12 månader før lovendringa, også vil bli omfatta av endringa.

Heimreiser

Det blir stramma inn på ukrainarars tilgang til å reisa fram og tilbake mellom Ukraina og Noreg. Dersom ei slik reise er i strid med føresetnaden for opphaldsløyvet, kan UDI oppretta ei sak om tilbakekalling av opphaldsløyvet. Dette er allereie praksis for andre nasjonalitetar der det er innvilga asylstatus.

Dette gjer me mellom anna for å sikra at personar som får ytingar i Noreg, også oppheld seg her. Det vil framleis vera tilgang til å reisa tilbake til heimlandet dersom ein har eit legitimt formål med reisa.

Nasjonalt mottakssenter

Personar som har behov for innkvartering i asylmottak, må frå no av venda seg til politiet og UDI ved Nasjonalt mottakssenter i Råde kommune. Det vil ikkje lenger tilbydast innkvartering eller transport til dei som har reist til andre delar av landet.

Eventuelle unntak frå dette vil berre vera for einslege mindreårige eller personar i ein spesielt sårbar situasjon.

Alle asylsøkjarar som vender seg til Nasjonalt mottakssenter, får tilbod om mottaksplassering der.

Bruken av hotell

Det vil ikkje lenger bli tilrettelagt for innkvartering i hotell og liknande for personar som vel å reisa til ein annan stad enn Nasjonalt mottakssenter. Mottakssenteret er inngangsporten til mottakssystemet.

I tillegg blir det generelt stramma inn bruken av hotell og liknande som asylmottak. Den klare hovudregelen er at asylsøkjarar får tilbod om innkvartering i ordinære asylmottak.

Regjeringa vil også informera aktivt om at det er krav om butid for flyktningar for å kunna få tilgang til ei rekkje ytingar gjennom folketrygda.