Lønnstjuveri vrir varetransport over på vegane

Jørn Askvik, dagleg leiar i Shortsea Promotion Centre

– Sjøvegen er eit miljømessig kinderegg. Ein velutvikla norsk godsmarknad på sjø gir lågare utslepp frå transport og stimulerer samtidig til utvikling av grøn norsk skipsteknologi og verdiskaping. Målet om utsleppsreduksjon (55 %) og eksportmålet (50 % auke) er i utgangspunktet eit berekraftsparadoks. Eksportmålet vil krevje ein kraftig auke av transportkapasitet, som igjen vil skape auka utslepp. Dette paradokset vil både krevje at vi som aktørar tenkjer heilt nytt rundt på korleis vi utfører og driftar operasjonane våre, og marknaden må samtidig endre krava og forventingane sine knytt til forbruk og leveransekrav som ikkje er samsvarande med utsleppsreduksjon.

Sven Martin Tønnessen , Kystverket

– Sjøtransporten er avgjerande for det norske samfunnet, og sikrar verdiskaping og forsyningstryggleik, og dessutan gir den viktige eksportindustrien vår gode rammevilkår. Om lag 90 % av utanrikstransportane og halvparten av innanriks transportarbeid går sjøvegen. Felles for alle transportformer er at dei må møte stadig auka krav frå vareeigarane og storsamfunnet om grøne transportløysingar. For å møte desse krava, ser Kystverket at også sjøtransporten må omstille seg til å bruke mykje meir nye låg- og nullutsleppsløysingar i åra som kjem. Dette er svært krevjande og dette vil nok også halde svært fram med å vere krevjande, for alle interessentar for sjøtransporten.

Jon Askeland, Sp

– I dag er ca. 92 prosent av alt gods i Noreg transportert på veg, så eg er positivt til å flytta meir frå veg til sjø og bane. Det vil gje reduserte klimagassutslepp. Men ein rask overgang frå veg til sjø krev store statlege omstillingsbidrag spesielt på grøn teknologi som erstattar fossilt drivstoff. Så langt er dei statlege løyvingane for svake til å driva det grøne skiftet kraftfullt gjennom. Dette ser vi i fylkeskommunane, der Vestland var pionar i å fasa inn nullutsleppsferjer. Dette hadde svært høge oppstartskostnader, som ikkje vart kompenserte. Dermed gjekk dette ut over fylkesøkonomien, og andre fylkeskommunar våga ikkje følgja etter i frykt for svekt økonomi. Det same gjeld investeringar i nullutsleppsteknologi på hurtigbåtar. Også her er vi frontrennarar, og startkostnadene er langt høgare enn å kjøpa snøggbåtar med fossile motorsystem. Det forseinkar overgangen til lågutsleppssamfunnet.

Knut Arild Hareide, direktør for Sjøfartsdirektoratet

– Sjøtransporten speler ei viktig rolle i godstransporten i dag, og bør spele ei endå større rolle i framtida dersom vi skal nå klima- og miljømåla. Her har Noreg vore først ute som følgje av gode initiativ og insentiv. Dette trur vi på og meiner det bør leggjast endå meir til rette for ordningar som gjer at reiarane ikkje taper pengar i sterk konkurranse dersom dei vil byggje meir grøne skip. Den maritime næringa er ei viktig brikke for å nå klimamåla både nasjonalt og internasjonalt. Det grøne skiftet må opp i fart, og då må vi som nemnt sørgje for at dei som vil bidra i dette skiftet ikkje tek all risikoen – då vil vi ikkje nå måla. I tillegg vil dette også kunne bety mange nye viktige arbeidsplassar når ny teknologi skal etablerast og vidareutviklast – alt frå bygging og drift av skip til infrastruktur og produksjon av teknologiske løysingar.

Narve Mjøs, direktør i Grønt Skipsfartsprogram

– Dagens fraktmønster og den generelle infrastrukturen legg i stor grad vekt på vegtransport og bruk av trailerar. Dette er gårdagens løysingar. Gamle mønster kan vere vanskeleg å endre, men med framoverlente og målretta vareeigarar som dei 19 i dette prosjektet, skal vi saman skape løysingar for morgondagen.