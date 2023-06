Det grøne skiftet på sjøen har stagnert

Matt Duke, Grieg Maritime Group

– Det grøne skiftet i maritim sektor ligg bak skjema, for å bruke eit skøyte-omgrep. Årsakene til det er mange: Høge investeringskostnader, avgrensa tilgang til pålitelege og kostnadseffektive grøne teknologiar, manglande klare regulatoriske retningslinjer og behovet for omfattande restrukturering. Meir samarbeid mellom regjeringar, reiarlag, teknologileverandørar og interesseorganisasjonar er nødvendig for å akselerere overgangen. Vi trur ikkje differansekontraktar er «Medisinen» i bestemd form. Det finst mange «medisinar». Men differansekontraktar er ei svært god løysing for å stimulere bruken av låg- eller nullutslepps-teknologi og drivstoff. Om ein kombinerer det med ein CO2-skatt som finansierer desse kontraktane, har vi komme eit godt stykke på veg.

Siri Odijk Solbakken, Ocean Hyway Cluster

– EU og USAs store satsingar på fornybare løysingar gjer at det byrjar å haste for Noreg. Den norske hydrogennæringa må no konkurrere med utanlandske bedrifter med mykje betre rammevilkår. For at vi skal nå klimamåla må norske styresmakter bidra til å auke tempoet i det grøne skiftet! Differansekontraktar er eit treffsikkert verkemiddel for å få produksjon og bruk av hydrogen i Noreg.

Liv-Elisif Queseth Kalland, Zero

– Vi må få på plass rammevilkår som reduserer prisrisikoen for produsentar og brukarar av hydrogen. Zero sin rapport om differansekontraktar for hydrogen peikar på differansekontraktar som eit styringseffektivt verkemiddel som kan få start på norske hydrogenverdikjeder. Differansekontraktar, eller auksjonar, for produksjon av hydrogen trur vi er det viktigaste grepet som no må på plass for å få i gang bruk av hydrogenbasert drivstoff i maritim sektor og sikre vidare teknologiutvikling.

Ada Jakobsen, Maritime CleanTech

– Vi ser eit stort behov for å skalere og auke volumet for å lukke kostnadsgapet mellom fossilt og fornybart. Det vil få fram produksjonen av nye grøne energiberarar. Dette krev verkemiddel som reduserer risikoen og gir føreseielege vilkår for næringa. Her er differansekontraktar for hydrogenbaserte drivstoff sentralt, og næringa må få klarsignal raskt. I tillegg er det viktig at regjeringa formar utsleppskrava som er varsla for hurtigbåtar, offshorefartøy og havbruksfartøy. Det vil skape den nødvendige heimemarknaden for både hydrogenproduksjon og -fartøy.

Tom-Christer Nilsen, Bergen Næringsråd

– Tempo? Kva tempo? For å ta i bruk utsleppsfrie løysingar for skip som ikkje skal til kai kvar halvtime, må vi ha på plass differansekontraktar for hydrogen/ammoniakk. Dette burde vore på plass for lengst, då hadde vi sloppe å bli drege inn i det subsidiekappløpet som no kjem på grunn av IRA (USA) og Net Zero (EU).

Geir Ove Ropphaugen, Glomfjord Hydrogen

– Utviklinga i den maritime marknaden går sakte, altfor sakte. Ein viktig grunn til dette er at det er lite føreseielegheit i forhold til framtidige kostnader for reiarane. Eg meiner at differansekontraktar vil vere eit viktig verkemiddel for å setje større fart i det grøne skiftet til sjøs.

Svenn Ivar Fure, konsernsjef for Felleskjøpet

– Det er kritisk at differansekontraktane må på plass. Dei bør rettast inn mot reiarlaga og oss som vareeigarar. Vi som eig lasta er også ofte dei som betaler for drivstoffet på skipet, og som med det sit på nøkkelen til etableringa av den grøne marknaden. Ein føreseieleg, konkurransedyktig pris for sluttbrukar kan utløyse ei investeringsavgjerd for grøne skip og som igjen gir etterspurnad etter grønt drivstoff.

Andreas Enger, direktør i Höegh Autoliners ASA

– Det må etablerast globale mekanismar som kombinerer karbonprising på fossilt drivstoff med incentiv til å bruke null- og lågkarbondrivstoff. Altså differansekontraktar som gjer det billigare å bruke karbonfritt drivstoff, slik EU vil gjere frå 2024. Strukturane må fungere globalt for å verke i praksis. Noreg har ressursane til å ta ei leiarrolle på dette området både med ein sterk maritim industri og eit sjøfartsdirektorat og ei utanriksteneste som har kompetanse og kapasitet til å bidra.

Kirsten Å. Øystese, Norsk klimastifting

– Det er vanskeleg å håpe at Noreg skal nå eigne klimamål når vi manglar ein truverdig handlingsplan. Det går for sakte i alle sektorar. Skal utsleppa ned, handlar det ikkje berre om å telje skip, men også sjå på kor mykje fossil energi skipsfarten bruker, og salet av drivstoff til skipsfarten er ikkje i nærleiken av å gå ned i det tempoet det burde for å nå klimamåla. Men næringslivet møter i større og større grad ei forventning om å operere i tråd med det som trengst for å nå måla i Paris-avtalen, så eg håpar at store, seriøse aktørar tek endå meir ansvar for å få opp tempoet. For skipsfarten handlar det både om å verifisere nye drivstoff og energiløysingar og å byggje ut nødvendig infrastruktur på land.

Hans Jørgen Fedog, direktør i Green Yard Group AS

– Så langt har det vore for låg politisk vilje til å gjere effektive grep som set fortgang i den grøne omstillinga av skipsfarten. Skal norske skipsverft vere konkurransedyktige mot utlandet, så treng vi ein næringspolitikk som gjer at vi klarer å hevde oss i den internasjonale kampen. Vi treng verken subsidiar eller skatteunntak, men vi treng ordningar som styrkjer likviditeten for verfta slik at vi kan tilby god finansiering til kundane, planleggje og gjennomføre det teknologiskiftet vi alle ser at er heilt nødvendig.

Håkon Skjerstad, Azane Fuel Solutions

– Vi er ganske positive på kort sikt, men litt meir bekymra for det lange biletet. Vi er nemleg i ferd med å setje i gang bygging av den første terminalen i verda for bunkring av ammoniakk i samarbeid med Yara Clean Ammonia og med støtte frå Grønn plattform (Forskiningsrådet og Innovasjon Noreg). Her har styresmaktene bidrege til å hjelpe fram ny norsk maritim teknologi som er i forkant av utviklinga i resten av verda. Noreg kan få ei leiande rolle i denne sektoren og har høve til å sikre seg ein ny grøn eksportindustri. No som det første viktige steget mot eit nettverk for bunkring av ammoniakk i Noreg er teken, blir det viktig å følgje opp og unngå at det oppstår eit vakuum inntil ammoniakk er kommersielt konkurransedyktig med tradisjonell bunkringsolje.