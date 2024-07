– Jeg har denne knalloransje vesten, sier Kjell-Sigve Lervik.

Det er sommer på den nordlige halvkule. Mange av oss bruker rednings- eller flytevest i hvert fall én gang i løpet av sommeren.

Men har du noen gang tenkt på hvilken farge vesten du bruker burde ha?

For det er ikke bare viktig at den sitter godt. Den burde også være lett å se.

Om båten du befinner deg i plutselig skulle synke så er det viktig at du er synlig.

Kjell-Sigve Lervik sier selv han ikke har tenkt på hvilken farge han burde ha redningsvest i. Men i båten har han likevel kun redningsvester med klare og spreke farger. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

HRS: – Bruk sterke farger

– Vi er opptatt av synlighet når du er ute i aktivitet. Ha sterke farger på deg. Da er du lettere å finne både i lyset og i mørket, sier redningsinspektør i Hovedredningssentralen (HRS), Andreas Næsheim.

Han anbefaler spreke farger som oransje eller lyse neonfarger på vesten.

– Det sparer oss mye tid om det er lett å se deg i vannet, sier han.

Andreas Høie Næsheim er redningsinspektør i HRS. Han sier det sparer tid for både redningsfolka og deg selv om du bruker redningsvest i sterke farger. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Dermed kan det også være livsviktig for deg hvilken vest du velger å bruke.

41 drukningsulykker i første halvår

I første halvår av 2024 har 41 personer druknet i Norge.

44 prosent av drukningene skjedde etter fall fra land.

Det er tolv båtrelaterte drukninger. båtrelaterte ulykkene er fordelt på åtte drukningsulykker fra fritidsbåter, tre ulykker fra kajakk, en rafting-ulykke og en fra et yrkesfartøy.

Seks personer har druknet i forbindelse med bading.

I tillegg har en person druknet under dykking, og en person omkom etter at et kjøretøy havnet i sjøen.

Nesten ingen av de omkomne i fritidsbåtulykker i 2023 brukte flytevest. Det viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet.

Torsdag 25. juli er Verdensdagen for forebygging av drukning.

Har testet med dukker

– Riktig redningsvest er et av de viktigste tiltakene for god sikkerhet, sier medievakt i Redningsselskapet, Henrikke Zachariassen.

De har testet ulike redningsvester på flytende dukker i vannet gjennom øvelser.

– En vest med godt synlige farger og refleks har vist seg å være svært effektivt, sier Zachariassen.

Sammen med vester i tydelige farger anbefaler Redningsselskapet deg å ha oppblåsbare vester. De er nemlig gule på innsiden når de blåses ut.

– Det viktigste er at man bruker en vest som fungerer. Hvis den ikke blåser seg opp, eller om man bruker en for liten eller for stor vest, kan det ha store konsekvenser, sier hun.

Lervik bruker båten mye om sommeren. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– De gule er populære

Ifølge varehussjefen på XXL Forus i Stavanger virker det som folk er bevisste på hvilken redningsvest de kjøper.

– Vi har noen gule og rød flytevester som er populære. Vi har også noen blå, men for meg virker det som at folk er mer opptatt av sikkerhet enn farge, sier Cecilie Torheim.

Hvilken vest velger du? Foto: Simon Elias Bogen

Hun sier kunder sjelden spør om redningsvester i mørke farger.

Velger du en redningsvest i en sprek farge, øker du sjansen for å bli sett og reddet raskt om uhellet skulle være ute.

Så hvorfor ikke gå for en knalloransje eller lysende gul vest neste gang du legger ut på sjøen?