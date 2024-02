Onsdag kveld styrta eit søk- og redningshelikopter vest for Sotra i Vestland.

Helikopteret tok av frå Flesland klokka 18.24, og deltok på ei søk- og redningsøving med skipet «Wilson Twisteden» på oppdrag for Equinor.

Helikoptertypen er rekna for å vere den tryggaste i Nordsjøen, ifølgje Pilotforbundet.

Dette skjedde minutt for minutt

Klokka 18.24 tek helikopteret av frå Flesland.

Klokka 19.30 avsluttar helikopteret ei øving med eit skip frå Wilson Shipping på oppdrag for Equinor. Helikopteret flyr mot vest.

Klokka 19.38 mister helikopteret truleg radarkontakt, ifølge Aircraftregister.net.

Klokka 19.41 treff helikopteret vatnet. Då blir det sendt ut ei naudmelding via ein naudpeilesendar i helikopteret. Meldinga kjem til Hovudredningssentralen i Sør-Noreg. Båtar i området blir bedt om å sjå etter et helikopter på veg mot vatnet.

Klokka 20.11 får politiet melding om mogleg helikopterstyrt i sjøen vest for Algrøy i Øygarden kommune. Haukeland sjukehus set beredskapen til såkalla gult nivå.

To luftambulansar og eit redningshelikopter frå Forsvaret, SAR Queen, rykker ut og begynner å hente personar opp av vatnet. Også Kystvakta, ei redningsskøyte og eit redningshelikopter frå Florø rykker ut. Hovudredningssentralen får ikkje kontakt med helikopteret.

Ca klokka 20.30 : Øygarden kommune får melding om helikopterulukka. Dei set krisestab. Personar blir observert i sjøen og oppheising startar. Personane skal ha lege i sjøen i 45-50 minutt.

Klokka 20.55 stadfestar politiet at det har skjedd ei luftfartsulukke i sjøen vest for Sotra i Vestland.

I 21-tida landar redningshelikopteret frå Forsvaret med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen på helipaden til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Personar som er heiste opp frå sjøen kjem fram til Haukeland universitetssjukehus. Foto: Eirik Brekke / Bergens Tidende

landar redningshelikopteret frå Forsvaret med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen på helipaden til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I 21.15-tida får NRK stadfesta at Havarikommisjonen er i gang med å oppbemanne.

Klokka 21.19 blir den sjette og siste personen heist opp frå sjøen av redningshelikopteret frå Florø, og så frakta til sjukehuset.

I 21.25-tida stadfestar Haukeland universitetssjukehus at dei har tatt imot seks personar. Tilstanden er uavklart.

Klokka 21.50 er redningsaksjonen over.

22-tida: Politiet opprettar mottak for pårørande. Redningsskøyta har begynt å finne vrakdelar. Det blir søkt etter fleire delar.

Det var et helikopter av denne typen som styrta i sjøen utanfor Bergen. Foto: JetPhotos, OpenStreetMap, ADSB-Exchange

Dette er helikoptertypen

Det sakna helikopteret har kallenamn NORSAR6 og er av typen Sikorsky S-92.

Helikopteret vart produsert i 2012.

Det tilhøyrer Bristow, eit av dei største selskapa som flyr mannskap til og frå oljeplattformene i Nordsjøen. Søk- og redningshelikopter har beredskapsvakt for plattformene.

Kartet viser kor helikopteret flaug før det styrta.

Selskapet skriv på si nettside at helikoptertypen er det mest avanserte Sikorsky har av sivile luftfartøy.

Helikoptertypen er godkjent etter dei strengaste tryggingskrava til både det amerikanske luftfartstilsyn og det europeiske byrå for flysikkerheit.

Det er registrert 38 hendingar med Sikorsky S-92-helikopter sidan juli 2007, inkludert onsdagens ulukke, ifølgje nettsida til Aviation Safety Network.

Sju av dei var eigd av Bristow i Noreg, seks var eigd av Bristow i andre land.

15 viktige minutt for redningsaksjonen

Hovudredningssentralen i Sør-Noreg er nøgd med eiga responstid på redningsaksjonen.

– Responstida hadde vore opp til 15 minutt lenger viss det ikkje var for at redningshelikopteret allereie var på øving, seier redningsleiar Ståle Jamtli.



Han meiner desse minutta er veldig verdifulle i redningssamanheng, og kan ikkje sjå at dette kunne blitt gjort noko raskare på nokon måte.