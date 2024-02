Sommeren 2022 ble en syv år gammel gutt funnet fastbundet til sengen i en leilighet i Bergen.

Saken førte til at barnevernet i Bergen fikk omfattende kritikk. Byrådet gikk av som følge av saken.

Faren dokumenterte selv skadene som gutten ble påført.

Gjennom hele rettssaken har ikke faren svart på spørsmål. Han har satt med bind for øynene og øreplugger som skulle stenge ute lyd og lys.

– Hinsides og sadistisk

Et sentralt spørsmål i saken er om faren var tilregnelig da mishandlingen skjedde. Er han ikke det, kan han heller ikke straffes.

Ved flere tilfeller under rettssaken har han utagert og blitt lagt i bakken av politifolk. De siste dagene har han ikke fulgt saken.

Sakkyndige har tidligere sagt at utfallene fremstår tilgjorte.

De har vurdert at mannen er tilregnelig og kan straffes.

Aktor Asbjørn Onarheim mener derfor at mannen må straffes. Han la ned påstand om ti års forvaring med en minstetid på sju år.

– Et forsøk på å unngå straff er en naturlig reaksjon når voldsbruken er så hinsides og sadistisk sa aktor Onarheim i retten.

Krever erstatning

Bistandsadvokat May Britt Løvik sier det ikke er tvil om at mannen er strafferettslig tilrgnelig, og at han dermed også er erstatningsansvarlig.

– Mannen har åpenbart gjort det han er tiltalt for, og vi har hørt guttens forklaringer om den massive, grove fysiske volden. Han er også utsatt for psykisk vold, sier Løvik.

– Ingenting kan unnskylde det som tiltalte har gjort, og det er rimelig at erstatningen settes til 300.000 sa bistandsadvokaten.

Fanget av IS

Tirsdag fikk retten for første gang mannens forklaring, gjennom et skriftlig dokument på 200 sider som er oversatt fra arabisk til norsk.

I en oppvekst med mange søsken, følte han seg som en slave.

Faren var kontrollerende og voldelig. Han slo med stokk, nektet barna mat om de ikke var på minuttet til stede til middag og ellers holdt hele sin familie i et voldsregime.

Han beskriver at han ble tvangsgift, og at han ikke klarte å bli glad i kvinnen som han ble skilt fra.

I 2015 bestemte han seg for å flykte fra familien og den voldelige faren, ifølge forklaringen. På veien ble han arrestert av myndighetene og ble torturert av dem, hevder han.

Han var i fengsel i 86 dager etter det forsvareren skildrer som en tilfeldig pågripelse.

Advokat Ahmad Taha har valgt ut deler av den 200 sider lange forklaringen som leses i retten Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Beskrivelsen av hverdagen i fengselet består av trange kår, timelange toalettkøer og fanger som døde og ble liggende.

Nesten ikke mat – en håndfull bulgur om man var heldig, skildrer han. Ingen frokost, ingen kvelds. Lite vann.

Mannen kom seg etter hvert ut og videre på flukt. En periode jobbet han frivillig for en hjelpeorganisasjon, og ble kidnappet av IS fordi han ikke ville oppgi posisjonen til et medisinsk lager.

Han legger på flukt til Norge.

– Vi ønsker å få fram at han har krigs- og voldstraumer da han kommer til Norge, sier forsvarere Ahmad Taha.

Bistandsadvokat May Britt Løvik og aktor Asbjørn Onarheim. Foto: Silje Rognsvåg

Familiegjenforening

Etter hvert som han blir bosatt i en kommune i Norge, lærte han om familiegjenforening.

I arbeidet med å få sønnen til sitt nye hjemland, ble barnet plassert på et barnehjem i et annet land. I løpet av denne tiden skal gutten ha glemt hvordan han snakket arabisk.

Da han kom til Norge, skal faren og gutten først hatt gode dager sammen. Etter hvert ble språkproblemene mellom dem frustrerende for faren.

Aktor mener at frustrasjonen gikk over i sinne, som endte med voldsutøvelse mot gutten.