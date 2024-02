Moren i beredskapshjemmet er full av lovord om gutten som ble mishandlet av sin far da han var sju år. Sønnen ble sommeren 2022 funnet fastbundet og med omfattende skader i en leilighet i Bergen.

Gutten hadde samme år kommet til faren i Norge gjennom familiegjenforening.

Nå står mannen i 30-årene tiltalt i Hordaland tingrett for grov mishandling. Barnevernets folk har vitnet i dag.

– Vi møtte en gutt som var grå i ansiktet og hadde tydelige smerter i ryggen. Det kom metallbiter ut av kroppen hans som jeg plukket bort med pinsett, fortalte moren i beredskapshjemmet da hun vitnet i retten i dag.

Hun forteller at det oppsto kviseliknende sår på huden til barnet. Da hun så nærmere på dem, kunne hun plukke ut små, kobberaktige tråder med pinsett.

– En tryggere gutt

Gutten har forklart at faren slo ham over hele kroppen – med belte og med en kabel. Biter av metallet kan komme fra denne ledningen.

En politikvinne måtte skjære gutten løs fra senga. Lakenet satt klistret fast i ryggen på gutten.

Beredskapshjemmet kom på banen den første kvelden gutten var på sykehus. I løpet av det året han bodde hos denne familien har han utviklet seg til å bli en tryggere gutt.

– I begynnelsen hadde han ikke ord for følelser. Å uttrykke det å være redd, lei seg eller søke trøst tok lang tid, forteller hun.

I februar året etter at han havnet i beredskapshjem begynte ting å roe seg.

– Sterkt å se

Kald vann var han også redd for, men sommeren etterpå lekte han i vannsprederen og hadde det gøy sammen med andre barn.

– Det var utrolig sterkt å se at han oppsøkte situasjoner som han tidligere hadde vært redd for – som det å gå på do og låse seg inn alene – og å se at han ikke lenger hadde frykt for kaldt vann.

Beredskapsmoren sier gutten viste en sterk sorgreaksjon da han måtte flytte videre.

– Han gikk fra å være en som ikke snakket om følelser til å være en gutt som gråt og tok imot trøst. Det var en utvikling vi ikke hadde trodd skulle gå så fort.

Bistandsadvokat May Britt Løvik og aktor Asbjørn Onarheim. Foto: Silje Rognsvåg

– Han ble redd, uansett hva vi gjorde

Da han kom til beredskapshjemmet, hadde han store psykiske reaksjoner. Det var mange triggere når han skulle legge seg.

– Det tryggeste stedet – i sengen – var det mest utrygge stedet for han. Det ble vanskelig. Det å holde rundt han var en trigger. Det at vi gikk ut av rommet gjorde at han ble redd og urolig. Slo vi av lyset ble han redd.

– Det var nesten slik at uansett hva vi gjorde, så ble han redd.

Det har vært snakket mye om hvilket ansvar barnevernet har hatt for oppfølging, men beredskapsmoren mener at også andre instanser burde tatt ansvar:

– Utlendingsdirektoratet burde også endre sine rutiner, som for eksempel å sjekke at familiegjenforente snakker samme språk, og at de har en økonomi som gjør det mulig å overleve, sa hun i retten.

«Vil glemme sitt tidlige liv»

Barnevernstjenesten tilbød at de kunne samle livshistorien til den fornærmede gutten, slik at han har en oversikt over sitt eget liv. Da hadde han ett klart krav:

– Jeg vil bare ha med historien fra den dagen jeg flyttet inn til beredskapshjemmet, ingenting før det, sa gutten til barnevernet.

– Gutten vil bare være norsk. Han vil skifte navn og slutte å snakke de språkene han har hatt før, fortalte barnevernets kontaktperson i retten i dag.

Tiltalt ble fjernet fra retten

Bare to minutter etter at rettssaken mot mannen i 30-årene startet i dag, måtte han tas kontroll på av to politimenn. De satte på han håndjern etter at han tilsynelatende forsøkte å skade seg selv.

Ropene til den tiltalte hørtes mellom presserommet og det eksterne rommet hvor den tiltalte følger saken.

Sakkyndig Andreas Kjerstad sier at anfallene ser ut til å være tilgjorte, og at det viktige for de sakkyndige er å slå fast hvilken tilstand den tiltalte hadde på gjerningstidspunktet. Det mener de at de allerede har grunnlag for.

Polititjenestemenn følger den tiltalte fra fengsel til retten i Valkendorfs gate. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi ser en mann som åpenbart ikke har et ønske om å være til stede, og for vår del har vi ikke lenger noen innvendinger mot det, sa den andre sakkyndige, Ida Stafsnes.

Dermed ble den tiltalte dimittert fra retten.

Skuespill?

Den tiltalte mannen har gjennom hele rettssaken sittet med et tørkle rundt øynene og ørepropper for å begrense lys- og lydinntrykk.

I går fikk han to anfall under avspillingen av de tilrettelagte avhørene med den fornærmede sjuåringen. I dag forsøkte mannen å skade seg selv.

De sakkyndige mener at hans fremtoning kan være skuespill.