Hordaland tingrett vart sett måndag morgon.

Ein mann er tiltalt for grov mishandling av sonen i august 2022, kort tid etter guten kom til Noreg på familiegjenforeining.

Guten var 7 år då han vart funnen fastbunden til ei seng i farens leilegheit med omfattande skadar. Skadane hadde vore livstruande, hadde han ikkje fått hjelp.

Saka bidro til å felle byrådet i Bergen same år.

Mannen i starten av 30-åra hadde i rettssalen ein stor kvit bandasje rundt hovudet og heldt seg for øyra då tiltalen vart lest opp og då forsvararen hadde sitt innlegg.

Han svara ikkje noko på spørsmål om han vedgår straffskuld på dei ulike tiltalepunkta.

Tolken oppfatta at han ikkje ønska omsetting då statsadvokat Asbjørn Onarheim las opp tiltale og gjekk gjennom vitnelista.

Etterpå sa forsvarar Ahmad Taha at han oppfattar at den tiltala ikkje erkjenner straffskuld etter tiltalen for grov mishandling av sonen.

Den tiltala ønska av helseårsaker å forlate salen og følge rettsmøtet frå eit anna rom, men dei sakkunnige ønsker at han skal vere til stades så dei kan vurdere hans psykiske helsetilstand gjennom rettssaka.

Har skrive 200 siders innlegg

– Eg er ikkje ein gal person, uttala mannen via tolken som las opp ei tekst etter første pause i retten.

Då hadde mannen fått på seg eit headset for å dempe lydane.

Han ønska ikkje å uttale seg munnleg til retten.

Han uttalar at han har skrive 200 sider om «heile sanninga». Via tolken fortel han at han sjølv har vore utsett for urett av sin eigen far. Dei siste fem åra skal han vore gjennom lidelse og svolt for å kunne redde sonen frå bestefaren.

Teksten var ukjent for forsvararen, som bad om å få omsett teksten og legge den fram for retten i løpet av rettssaka.

– Han har opplevd mykje i barndommen, og ønsker å få det dokumentert grundig og visast fram i sin heilskap, seier Taha.

Forsvararen peiker på at den tiltala søkte om hjelp og økonomisk støtte frå kommunen kort tid etter sonen kom til Noreg i juni 2022.

– Kor mykje kunne vore unngått om han hadde fått hjelp tidleg, allereie då han første gang tok kontakt med offentlege instansar, spør Taha.

Han varslar at han vil vise foto og video frå då sonen kom til Noreg og fram til han vart arrestert.

– Det viser ein far som er glad i sin son.

Forsvarar Ahmad Taha. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Strafferamme på 15 år

Statsadvokaten peika på at grov mishandling i nære relasjonar har ein strafferamme på 15 år. Han ønsker også forvaring.

– Gjentakingsfaren er såpass stor at samfunnet må vernast mot vedkomande, seier statsadvokat Asbjørn Onarheim.

Retten skal ta stilling til kva handlingar det er bevist at tiltala har utført. I tillegg må dei ta stilling til om han er tilrekneleg eller ikkje.

– Det er oppfatninga til påtalemakta at han er tilrekneleg, seier Onarheim.

Men om retten finn at han ikkje er det, vil han be om tvungen psykisk helsevern.

Statsadvokat Asbjørn Onarheim. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Rystande bilde

Rundt 30 personar skal vitne i saka. Det er fleire krimteknikarar, politietterforskarar og sakkunnige som står for tur. Eit tilrettelagt avhøyr av den fornærma skal også bli spelt av.

I tillegg kjem barnevernet i kommunen for å fortelle om hendingsforløpet. Både barnevernet og Nav fekk slakt av statsforvaltaren i 2022 for ikkje å ha følgd opp den vesle familen då faren tok tidleg kontakt for å få hjelp.

Rettsaka går for delvis lukka dører når det skal visast foto av den fornærma guten og andre bilde som kan vere identifiserande. Pressen får då referatforbod, men får vere til stades.

Politiet fann fleire hundre bilder på mobiltelefonen til den tiltala av den skada guten.

– Fleire av bilda er rystande, seier Onarheim.Bistandsadvokat May Britt Løvik ber om erstatningskrav for den fornærma guten, og varig kontaktforbod.