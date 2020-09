Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag kl. 14 holdt Bergen kommune på ny pressekonferanse for å orientere om den dramatiske smittesituasjonen i kommunen.

Der presenterte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og helsebyråd Beate Husa (KrF) ferske tall om koronasmitten i byen.

– Vi har det siste døgnet 42 nye smittede i Bergen kommune. Totalt antall smittede i kommunen er nå på 1090 personer, sa Valhammer.

– Flere har brutt karantenen

Han rettet en streng pekefinger mot personer som ikke har opprettholdt karantene de er satt til å være i.

Valhammer viste til undersøkelsen fra FHI der det er avdekket at over halvparten av nordmenn bryter karantene og isolasjon.

– Det er bekymringsfullt. Noen få av dem som er registret smittet i dag, er nærkontakter til andre som har blitt smittet og som skal ha vært i karantene. De har nå nye nærkontakter som vil si at de ikke har vært i den karantene de er satt i.

– Her må jeg være klinkende klar. Det er svært viktig at folk følger regler og råd. Vi har en alvorlig smittesituasjon i Bergen, sa Valhammer.

Har ikke vurdert politianmeldelse

Valhammer forteller at smittevernkontoret har rapportert om flere som har brutt karantenen.

På spørsmål om kommunen har vurdert å straffeforfølge personer som har brutt karantene, svarer Valhammer at det foreløpig ikke er gjort.

– Vi har ikke tatt det opp til vurdering ennå. Vi har fått rapporter fra smittevernkontoret at det har skjedd. Viss det blir et større problem, så er det en mulighet å politianmelde det, men vi vet ikke hvor alvorlig tilfellene er enda og har ikke fått diskutert det.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) la til at det likevel er svært viktig at folk som får påvist smitte oppgir sine nærkontakter, selv om det betyr at de kan avsløre å ha brutt karantene.

NRK retter: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at byrådslederen sa at flere personer hadde blitt smittet av folk som har brutt karantenen. Dette ble rettet klokka 15.30. Kommunen vet at folk har brutt karantenen, men de har ikke holdepunkter for at de har smittet noen.

Utendørs arrangement kan ha 200 publikummere

Når det gjelder utendørsarrangement, opplyser kommunen at det er andre krav som gjelder publikum. Mange er spent på om NM i friidrett kan gå som planlagt i Bergen.

– Utendørsarrangement kan ha 200 publikummere, slik den nasjonale forskriften sier. Det er langt mindre fare for smittespredning utendørs, så det vil åpne handlingsrommet for noen aktører, sa Valhammer på pressekonferansen, uten å nevne NM spesifikt.

På øvrige offentlige arrangement er tallet avgrenset til 50 publikummere.

Byrådet innførte tidligere denne uken en rekke nye tiltak for å slå ned smitteutbruddet:

Maks antall personer i private samlinger er 10

På offentlige arrangementer er makstallet 50

Offentlige utesteder, barer og restauranter skal føre liste over besøkende

Munnbind er anbefalt på kollektiv transport

Alle som kan ha hjemmekontor blir oppfordret til å jobbe hjemmefra

Helsebyråd Beate Husa (KrF) er bekymret for at smitten skal spre seg til de mer sårbare delene av befolkningen.

Tidligere i dag ble det kjent at en person med covid-19 er innlagt på Haukeland universitetssykehus. Vedkommende er en pasient fra omsorgssenteret Gartnermarken Omsorgspluss i Fyllingsdalen. Åtte beboere på senteret er isolert, mens 15 ansatte er satt i karantene.

– Foreløpig har dette utbruddet rammet unge mennesker mest, men vi er urolig for at det kan endre seg. Vi ber pårørende med symptomer om å ikke dra på besøk til sykehjem eller sykehus.

19 ansatte smittet på Haukeland

Onsdag døde en koronasmittet beboer på Domkirkehjemmet i Bergen. Dette var det første koronarelaterte dødsfallet i Bergen siden 13. mai og i landet siden 20. august.

FØRSTE DØDSFALL SIDEN MAI: En koronasmittet pasient på Domkirkehjemmet i Bergen døde onsdag. Foto: Sølve Rydland / NRK

På Haukeland har nå to nye ansatte fått påvist koronasmitte. Det betyr at totalt 19 ansatte er bekreftet smittet. Ytterligere 162 ansatte på sykehuset er i karantene.

Sykehuset har skjerpet sikkerheten betraktelig på grunn av smittesituasjonen og har blant annet innført adgangskontroll og restriksjoner på pasientbesøk.

Klinikksjef Birger Norderud Lærum ved koronaklinikken i Bergen har også testet positivt på koronaviruset. Det skal ikke ha fått noen konsekvenser for driften.

500 i karantene på Askøy

Smittesituasjonen i Bergen påvirker en rekke andre kommuner i Vestland fylke. På Askøy er hele 500 personer i karantene etter smittesporing av sju smittetilfeller. To av de smittede er bosatt i Bergen, de fem andre på Askøy.

En rekke kommuner i fylket ber nå innbyggerne ikke reise til Bergen med mindre det er tvingende nødvendig.

Blant disse er de store pendlerkommunene Alver og Bjørnafjorden, samt Vaksdal, Stord, Modalen, Austrheim og Sunnfjord.

I tillegg er det registrert nye tilfeller av koronasmitte i Austevoll, Kvinnherad, Førde og Kinn siste døgnet. Den smittede i Førde er en ansatt i NRK Vestland.

ANBEFALER MUNNBIND: Byrådet i Bergen gikk tirsdag ut med anbefaling om å bruke munnbind på buss, bane og båt der enmetersregelen ikke lar seg overholde Foto: Bergit Sønstebø Svenseid

Ved midnatt var det registrert 11.746 koronasmittede personer her i landet siden februar, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 831.064 er blitt testet for korona. 1048 har vært innlagt på sykehus, hvorav 232 på intensiv behandling. 264 er døde.