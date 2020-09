Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under dagens pressekonferanse ble det lagt frem nye smittetall for Bergen kommune.

– Siden i går er det registrert 42 nye tilfeller av covid-19 i Bergen. Vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å begrense smitten, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Nå tar kommunen grep. Se pressekonferansen her:

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen Du trenger javascript for å se video.

Dette er de nye tiltakene, som gjelder fra i dag:

Antall personer i private samlinger reduseres fra dagens makstall 20 til 10.

Offentlige arrangementer får i Bergen et makstall på 50.

Det vil bli stilt krav til at offentlige utesteder, restauranter og barer skal føre liste over de besøkende.

Byrådet har i dag kommet med en anbefaling om bruk av munnbind på kollektiv transport, der enmetersregelen ikke kan overholdes.

Alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Andre offentlige institusjoner, og næringslivet, blir oppfordret til å gjøre det samme.

Også sykehjemmene må endre rutinene.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) er bekymret for sykehjemmene i Bergen og strammer inn besøksreglene.

– Vi går tilbake til ett besøke i uka med varighet på en time, sier Husa.

Forskriften gjelder i ti dager, fram til 18 september.

Kommunen har satt kommunal krisestab og byrådsleder Roger Valhammer informerte om innføring av nye tiltak for å stoppe spredningen i Norges nest største by.

– Private samlinger reduseres til maks ti personer. Offentlige arrangementer i Bergen skal ha maks 50 deltakere, sier Valhammer.

Hør mer om situasjonen i vår ekstrasending på radio.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «NRK P1».

Økende smittetall

– Siden 28. februar er det registrert 1028 tilfeller, sier Valhammer.

De siste to ukene har antall tilfeller gått kraftig opp.

Fredag så det ut som at kurven flatet ut, men gjennom helgen økte tallene igjen.

Tidligere mandag viste de siste tallene at 986 personer har testet positivt for covid-19 i Bergen kommune. Ifølge Bergens Tidende har dette tallet steget med 75 tilfeller ved midnatt tirsdag.

Det er i så fall det høyest døgntallet på covid-19-smittede i Bergen siden utbruddet i februar, skriver avisen.

– Vi vet at tiltakene vi nå innfører vil ramme alle, også bransjer og næringer som allerede er i en krevende fase. Vi gjør ikke dette med lett hjerte, og vi vet hvilke konsekvenser dette kan få, men bakgrunnen er at vi nå er i en krevende situasjon. Vi mener dette er nødvendig, og vi ber alle om å være med på en tidagers dugnad, sier Valhammer.

SMITTEØKNING: Som følge av stor smitteøkning den siste tiden, vil byrådsleder Roger Valhammer presentere nye tiltak. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er viktig at disse tiltakene når frem i de riktige gruppene av befolkningen. En del unge voksne føler seg gjerne ikke så sårbare og utsatte, og tenker at dette ikke er viktig for seg selv, sier fylkeslege i Vestland Helga Arianson.

Hun tror vi må regne med å leve med dette i to år fremover.

– Nå må alle ta dette kollektive ansvaret, sier hun.

LANGVARIG: Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson, tror ikke korona forsvinner med det første. Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

Avgjørende å ta grep

Helsebyråd Beate Husa (KrF) informerte om at vi må ta tak i situasjonen nå.

– Det er mer avgjørende nå enn noen gang at folk etter beste evne etterlever smittevernreglene. Noe annet kan bli svært kritisk for de vi er glade i og som er ekstra sårbare, sier hun.

Husa var klar på at disse tiltakene er riktige å innføre akkurat nå.

– For mange har måneder med tiltak ført til avlysninger. Vi skjønner at dette koster, men vi vil takke alle som har bidratt til å begrense smitten. Vi håper at dette som vi nå innfører gir et raskt og tydelig resultat.

Krisestab

Siden fadderukene startet i midten av august er minst 363 personer smittet av koronaviruset. Over 200 studenter har blitt smittet etter semesterstart.

Tidligere tirsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK at Bergen kommune ville innføre tiltak som følge av smitteutbruddet.

– Det er tiltak vi kjenner til, som er viktige å forsterke i Bergen nå. Smitten ser ut til å ikke bare være begrenset til studentmiljøene, men også lekke litt ut i befolkningen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt over et team til Bergen.

Av aktuelle tiltak som kan bli innført nevner Guldvog en forsterkning av avstandskrav, sikring av karantene og vurdering av gruppestørrelser når man møtes og på arrangementer.

VARSLER LOKALE TILTAK: Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, varslet tirsdag lokale koronatiltak i Bergen kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Var tidlig ute med tiltak i mars

Sammen med Sarpsborg og Fredrikstad, er Bergen blant kommunene med høyest smittetall i landet akkurat nå.

Grunnet de lokale smitteutbruddene har Norge nå en smittesituasjon som bringer landet opp på rødt nivå, med nesten 21 smittede per 100.000 siste 14 dager.

Da koronaviruset brøt ut, var Bergen en av kommunene som var tidlig ute med tiltak.

I påvente av en nasjonal beslutning den 12. mars, tok kommunen saken i egne hender og besluttet å stenge alle skoler og barnehager.

Det har ikke vært et koronadødsfall i Bergen siden 13. mai.