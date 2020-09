Over halvparten av nordmenn bryter karantene og isolasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det viser en fersk undersøkelse fra Universitetet i Bergen (UiB) og Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelsen inkluderer 1704 personer som har blitt bedt om å gå i karantene eller isolere seg. De har blitt bedt om å svare på ulike spørsmål med tre seks ukers mellomrom.

Over halvparten opplyser at de at de har brutt karantenen eller isolasjonen de er blitt pålagt minst en gang. Kun 42 prosent gjennomfører «etter boka».

Blant de som ikke holder seg hjemme, har en tredel symptomer. Kun en fjerdedel av de som ikke har symptomer etterlever pålegg om karantene eller isolasjon.

Dette er reglene for karantene og isolasjon.

Ungdommer er flinkest

Det viser seg at de som oftest bryter karantene og isolasjon er folk over 50 år. 76 prosent av befolkningen mellom 50 og 69 år har brutt reglene minst en gang.

– Det har vært mye snakk om ungdommer som fester, men i vår data er det ungdommen som er desidert flinkest til å etterleve karantene og isolasjon, sier professor i helseøkonomi ved UiB, Bjarne Robberstad.

72 prosent av deltagerne i undersøkelsen mellom 18 og 29 år opplyser at de har gjennomført karantene eller isolasjon de er pålagt.

– De store verstingene er 50-60-åringene, blant dem er det bare en av fire som etterlever karantene og isolasjon, sier han.

Bjarne Robberstad er professor i helseøkonomi ved UiB, og forteller om ferske funn fra en undersøkelse om brudd på karantene og isolasjon. Foto: Jorgen Barth / Jorgen Barth

Dugnadsånden halvert i mai

Da viruset først brøt ut Norge var folk flinke til å følge karantenereglene. Rundt to tredeler ble hjemme da de ble bedt om det, men dugnadsånden forsvant fort.

– Allerede i mai når samfunnet begynte å åpne opp falt dette til omtrent halvparten. Da kan det se ut som folk senket skuldrene, sier Robberstad.

Ser et mønster

– Tallene er urovekkende lave, sammenlignet med hva vi hadde forventet, sier fagdirektør i FHI, Frode Forland.

Han sier at tallene må tolkes med forsiktighet, men at de tyder på at mange ikke følger reglene.

– Jeg tenker det er mønster, som at mange ikke følger en-meter-regelen og fester, der folk ikke lenger tar smitteverntiltakene på alvor, sier Forland.

Forland tenker at kommunikasjonen om hvor viktig det er å overholde karantene og isolasjon, må bli bedre.

Frode Forland er fagdirektør i FHI, han ser på tallene som urovekkende lave. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Internasjonal undersøkelse

Undersøkelsen er representativ for den norske befolkningen og funnene speiler hele Norge.

– Jeg tror dette er viktig at den norske befolkningen er klar over slik at vi kan justere kursen om nødvendig, sier Robberstad

Dette er den første delen av en stor undersøkelse om hvordan nordmenn har reagert under pandemien. Senere blir mer av forskningen gjort kjent. Det skal blant annet forskes mer på hva som er grunnen til at folk bryter karantene og isolasjon

– Dette er et samarbeid mellom en rekke europeiske land, dermed blir det spennende å sammenligne norske tall med andre land. Norge er først ute med akkurat denne statistikken, sier Robberstad.