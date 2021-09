Kallar valsystemet uforklarleg og «eit demokratisk problem»

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Ingen valgordninger er perfekte. Det Valen foreslår vil for eksempel ha det ved seg at det vil varierere sterkt for partiene hvor viktig en nasjonal liste med utjevningsmandater vil være. For noen partier vil listen ikke ha noen betydning, fordi sjansen er lav for at de får utjevningsmandater (særlig de største partiene, eller lokale lister), mens for andre vil det være særdeles viktig hvem som står på den nasjonale listen. Men absolutt et interessant forslag.

– Det kan jo også kombineres med at man kan bestemme et høyere antall utjevningsmandater enn ett per valgkrets, man for eksempel ha 30 eller 50 utjevningsmandater.

– Man kan også dele inn utjevningsmandatene regionalt (som i Danmark), der man har såkalte tilleggsmandater fordelt på landsdeler i tillegg til kretsmandater fordelt på storkretser og oppstillingskretser.

– Eller man kunne hatt det som i Tyskland og New Zealand, med halvparten av mandatene fordelt som flertallsvalg i enmannskretser (etter britisk mønster) og resten fordelt på nasjonale eller regionale lister.