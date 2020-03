– Tilbudene begynte å ta seg opp allerede i forrige uke. Etter at forbudet ble endelig, har etterspørselen tatt av, sier Lars Rørbakken.

Firmaet hans driver hovedsakelig med vaktholdstjenester. I perioder med mye snø, tilbyr han også snømåking av hyttetak i Myrkdalen i Voss herad i Vestland.

Vanligvis har han ett til to oppdrag for dagen. De siste to dagene har han fått 15 henvendelser fra folk som vil betale for å få måket hyttetakene sine. Nå vil de også betale ham for å holde vakt i hytteområdet.

Jobber tolv timer hver dag

Torsdag forbød regjeringen folk å overnatte på hytten, om den ligger utenfor hjemkommunen. Forbudet ser ut til å ha hatt varierende effekt. I Sirdal kommune i Agder kunne en torsdag kveld se lys i flere hytter.

I det populære hyttefeltet i Myrkdalen ser det derimot ut til at forbudet har vært vellykket. Feltet har omtrent 600 hytter og det er vanligvis stor aktivitet i området. Nå er det folketomt, ifølge Rørbakken.

– Det er som en spøkelsesby. Vi har måkt langt utover kvelden og det er ikke lys i en eneste hytte her oppe. Vanligvis er det fullt trøkk her på vinterstid, sier han.

Til vanlig bruker Rørbakken snømåkingen som trening. Men med den store pågangen er han redd han blir overtrent. Han sier det tar alt fra seks til 20 timer å måke et hyttetak.

– Vi jobber stort sett ti til tolv timer hver dag. Det bygger bra grunnlag å drive med dette, men det kan bli for mye også. Nå er vi fire folk fordelt på tre hytter. Vi får absolutt kjørt oss, sier han.

STORE SNØMENGDER: Det har kommet store mengder snø i Myrkdalen. Noen av hyttene hadde tre meter snø på taket, sier Rørbakken. Foto: Lars Rørbakken / Privat

Betaler for vakthold

Men det er ikke bare nedsnødde tak som bekymrer hytteeierne. Rørbakken sier det er flere som har kontaktet ham de siste dagene med spørsmål om han kan drive vakthold i området.

Styreleder i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag, Vidar Solheim, sier de nå har engasjert Rørbakkens firma til å vokte det folketomme området.

– Jeg har respekt for at flere er urolige nå og derfor har vi bestemt oss for å engasjere et profesjonelt firma. Det dreier seg om vakthold for omtrent 620 hytter, sier Solheim.

Ulik praksis i kommunene

I Bykle kommune i Agder har kommunen på eget initiativ engasjert og tatt regningen for vaktholdstjeneste i hytteområdet på Hovden. Det dreier seg om omtrent 2800 hytter. Ordfører Jon Rolf Næss sier han har fått tilbakemelding fra flere bekymrede hytteeiere.

– Flere har ment at det nå er fritt fram for tyver. Jeg har full forståelse for den bekymringen. Vi har engasjert et lokalt vaktselskap for å reise rundt i hyttefeltene og holde utstikk. Dette er en trygghet for hytteeierne, men også for oss. På denne måten får vi et inntrykk av antall mennesker i feltene, sier Næss.

TAR REGNINGEN: I Bykle kommune betaler kommunen for vakthold i hytteområdene. Ordfører, Jon Rolf Næss, sier hytteeierne har fulgt formaningene om ikke å dra på hytten. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Les også: Hytteeiere bryter karantenereglene

Også Vinje kommune har tatt regningen for hyttefolket for vaktholdstjenester. Ordfører i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb, sier de ikke har vurdert å betale for vakthold for hyttene i Myrkdalen.

– Det er ikke noe vi har vurdert. Det er flott at de i hyttefeltene går sammen på denne måten, sier han.