Hytteeiere krever at forbudet endres til påske

Regjeringen forbød torsdag folk å være på hytten hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Forbudet ble senere endret i siste liten til å forby overnatting, ifølge nettstedet Rett24.

De som bryter forbudet risikerer bøtestraff eller i verste fall fengsel.

Det får hytteeierne til å reagere.

– Et totalforbud mot å være på hytten er unødvendig inngripende. Vi krever at karanteneforskriften endres, sier Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag til NTB.

Hyttelaget representerer 600.000 hytteeiere.

Hyttelaget vil at forbudet får ny form i god tid før påskeferien og mener det vil være langt mer hensiktsmessig om det kun forbyr opphold som faktisk medfører økt smitterisiko.

– Det skilles ikke mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus, sier Bringsvor til NTB.

VIL PÅ HYTTEN: Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag mener det er trygt å dra på hytten i større kommuner som har eget sykehus. Foto: Leif Magne Flemmen

– Underordnet å dra på hytten nå

Utspillet skaper reaksjoner i Voss herad, en kommune som både har tettsted med eget sykehus, pluss utallige hyttefelt og skitrekk.

– Det er ikke noen menneskerett å få dra på hytten når vi står midt oppe i en nasjonal krise. Nå er det viktigste å gjøre alt vi kan for å sikre liv og helse for flest mulig i dette landet. Da blir det å dra på hytten underordnet, svarer ordføreren i Voss, Hans-Erik Ringkjøb.

Hytteforbud-forskrift Ekspandér faktaboks Trer i kraft straks. Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Noreg, og gjeld også Svalbard og Jan Mayen. Forskrifta trer i kraft straks, bortsett frå forbodet mot å ta opphald på fritidseigedom i anna kommune, som trer i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Reglane vil gjelde fram til 3. april, med moglegheit for forlenging. Forbudet om å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommunne tredte i kraft 19 mars. Derfor: Forskrifta inneber også forbod mot overnatte på fritidseigedom i ein annan kommune: Dersom ein har fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert, er det forbode å overnatte på denne. Kun strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skadar er tillate. Forbodet har enno ikkje tredd i kraft, men vil byrje å gjelde når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Forbodet vil gjelde alle. Ikkje berre personar i karantene eller isolering.

Kommunen hans har eget sykehus med full akuttberedskap innen medisin, kirurgi, fødsler og gynekologi. Under koronakrisen skal sykehuset behandle pasienter fra eget sykehusområde, som er kommunene Voss, Vaksdal, Kvam, Ulvik og Eidfjord.

– Jeg forstår hyttefolkets frustrasjon. men nå er vi i en situasjon der vi ikke vet hva som skjer fra dag til dag. Da syns jeg vi skal forholde oss til det forbudet som er kommet, sier Ringkjøb til NRK.

Kommunen har nær 3500 hytter, som i hovedsak eies av folk bosatt andre steder på Vestlandet og i andre deler av landet.

REAGERER: Ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap), mener hytteeiere må respektere forbudet og at det nå er viktigst å prioritere liv og helse. Foto: Jon Bolstad / NRK

Mener risikoen er blitt mindre

Bringsvor i Norsk Hyttelag nevner for eksempel at det i tråd med dagens forskrift er forbudt for folk fra Lillehammer å dra til hytten på Sjusjøen, som ligger i nabokommunen Ringsaker, mens det er fritt fram for dem som har hytte på Nordseter, som ligger innenfor kommunegrensen.

– Risikoen ved å reise på hytten i påsken vil være lavere for flere av oss enn den var for bare en eller to uker siden. Svært mange av landets hyttekommuner vil være i god stand til å ta mot friske hyttegjester som kommer rett fra karantene, sier Bringsvor.

Generalsekretæren mener også kommunene selv har et ansvar for å være rustet til å gi hyttefolket behandling i helsevesenet og at dette er noe kommunene påtar seg når de tegner inn hyttefelt i reguleringsplanene sine.