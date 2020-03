Torsdag kveld kunne ein sjå lys i fleire hytter i Sirdal i Agder.

Det trass i forbodet mot å vere på ein fritidsbustad utanfor eigen kommune.

SPEIDAR: Brannvesenet held oppsyn med trafikken til Sirdal. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Det fekk leiinga i Sirdal til å reagere. No tar dei grep.

Saman med brannvesenet set dei opp to grensepostar inn til kommunen for å telje kor mange bilar som køyrer inn i kommunen.

– Me vil ha oversikt over om folk held hytteforbodet, seier rådmann Inge Hedenstad Stangeland.

Den eine kontrollposten blei sett opp i Hunnedalen, på veg til Sirdal.

Ubodne gjester – også på dagen

– Der passerte nummer 63, seier brannmann Anders Tjørhom, som passar på den eine grenseposten.

Det er uvanleg få til å vere fredag. På ein fin vinterdag ville opp mot 1000 kome inn til kommunen.

Denne dagen passerte berre 81 bilar mellom klokka 10 til 18.

– Det ser ut som dei fleste er på dagstur. Mange er turkledde og har ganske tomme bilar, seier brannkonstabelen.

Men sjølv ikkje dagsturistar er velkomne hos rådmann Inge Hedenstad Stangeland.

NOK ER NOK: Rådmann i Sirdal, Inge Hedenstad Stangeland. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Nei, me ser at forskrifta opnar opp for det, men me vil ha færrast mogleg inn i kommunen, seier han, nøgd med dagens 81 bilar.

– Det er av omsyn til dei avgrensa ressursane våre – både på helse og omsorg, og for å redusere smittefaren i kommunen, held Stangeland fram.

Fleire hyttekommunar strammar grepet no.

VINTERPARADIS: Dette landskapet freistar fleire til både dags- og hytteturar i Sirdal. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Ingen unntak

Før hytteforbodet kom, prøvde mange å søke om dispensasjon til å dra på hytta i Sirdal.

Det kjem kommunen i liten grad til å gi, seier rådmannen.

– Folk gav ulike grunnar. Nokon fordi det er trongt i byen, andre skulle rydde på hytta eller hogge tre.

– Og ein del var opptatt av å isolere seg på grunn av smitta, seier Stangeland.

Ikkje alle er nøgde med dei nye, strenge hyttereglane.

Hytteforbud-forskrift Ekspandér faktaboks Trer i kraft straks. Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Noreg, og gjeld også Svalbard og Jan Mayen. Forskrifta trer i kraft straks, bortsett frå forbodet mot å ta opphald på fritidseigedom i anna kommune, som trer i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Reglane vil gjelde fram til 3. april, med moglegheit for forlenging. Forbudet om å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommunne tredte i kraft 19 mars. Derfor: Forskrifta inneber også forbod mot overnatte på fritidseigedom i ein annan kommune: Dersom ein har fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert, er det forbode å overnatte på denne. Kun strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skadar er tillate. Forbodet har enno ikkje tredd i kraft, men vil byrje å gjelde når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Forbodet vil gjelde alle. Ikkje berre personar i karantene eller isolering.

– Noreg er vidstrakt, og har lokale skilnader. Forbodet kan vere fornuftig nokre plassar, men treng ikkje vere det over alt, seier Eivind Hegelstad.

Han leier velforeininga i Hønedalen i Sirdal, men uttaler seg som privatperson.

Han har ingen planar om å trasse forbodet ved å dra på hytta, men synest regelen er rigid. Det er han ikkje åleine om.

– Eg føler argumentet om kapasiteten i helsevesenet er vikarierande. Det er naturleg at kommunane vil isolere seg for å hindre smitte, seier Hegelstad.

Hytteeigaren trur det hadde hjelpt med nokre føringar til hyttefolket.

– Viss me verken kunne brukt butikk, bensinstasjon eller andre tilbod – og signert eigenerklæring på å ikkje få helsehjelp – burde det ikkje vere noko problem.

STENGT: Sirdal skisenter er folketomt no. Korona-tiltak har stengt anlegget. (Arkivfoto). Foto: Sirdal Skisenter

Ber regjeringa revurdere

Norges Hytteforbund deler Hegelstad sitt syn. Dei har no sendt brev til helseministeren og justisministeren, og meiner det snart bør kome eit betre alternativ.

I skrivet peiker dei på hytta kan vere ei løysing, heller enn eit problem.

Organisasjonen vil gjere som til dømes Frankrike, og foreslår mellom anna at:

Hytteeigaren kan skrive frå seg ansvaret til sjukdomsoppfølging og transport frå kommunen (...).

Minst to personar på hytta må ha sertifikat for bil.

Ein må respektere restriksjonar frå kommunen – om sosial kontakt, kor ein kan bevege seg og innkjøp i butikk.

Norges Hyttelag, ein annan organisasjon, krev at forbodet blir heva til påske. Her møter dei motbør.