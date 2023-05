NRK-måling: Bergenserne vil ikke ha omkamp om Bybanen langs Bryggen

– For min del er det viktig at den blir bygget. Jeg synes det er irriterende og frustrerende at man kan bruke så mye tid på å bli enige om hvor den skal gå.

Det sier Elise Løseth Øvrebø (22) som skal stemme for andre gang i år.

Hun synes ikke det er så ille at Bybanen skal gå over Bryggen:

– Jeg synes det er bedre at den går over Bryggen enn at den ikke går i det hele tatt, sier hun.

32-åringen Simen André Rydland vil heller ikke ha en omkamp:

– De må bli ferdige nå. Jeg vet ikke hvor mange år det har gått, men tenker at nå er det ferdig.

POSITIV: 32 år gamle Simen André Rydland er positiv til Bybanen til Åsane. – Da får vi enda flere kollektivtilbud vi kan benytte oss av, sier han. Foto: Linnea Skare Oskarsen / Lotte Solheim Johannessen

De to tilhører flertallet i den betente bybanesaken i Bergen, viser en ny NRK-måling.

En politisk verkebyll

Bybanen til Åsane har vært den mest betente politiske saken i Bergen de siste ti årene.

Den har splittet partier, veltet byråd og fått de største partiene til å bytte side.

Kjernepunktet i konflikten har vært om den skal gå langsmed verdensarven Bryggen i Bergen eller ikke.

På dramatisk vis bestemte politikerne i byen i fjor seg for at Bryggen-alternativet var det beste. Men før første spadetak er satt, kan trasévalget for Bybanen prege bergenspolitikken også fremover.

SLIK KAN DET BLI: Bergen kommunes illustrasjoner viser hvordan bybanetraseen langsmed Bryggen kan bli. Foto: Bergen kommune

Men nå vil bergenserne videre, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

50 prosent av de spurte ikke vil ha en ny omkamp om Bryggen-traseen.

Et mindretall, 40 prosent, sier de vil ha omkamp om traseen.

10 prosent sier at de ikke vet.

Blant unge er det enda færre som vil ha omkamp.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet, er fornøyd med tallene NRK viser han. Hans parti har nå Bryggen-traseen som en av sine store kampsaker.

– Bakgrunnen til at jeg gikk på som byrådsleder var å redde den videre planleggingen av Bybanen. Dette viser at det var en rett vurdering.

– HARDT ARBEID: Byrådsleder i Bergen Rune Bakervik (Ap) erkjenner at kampen om Bybanen til Åsane har kostet mye for partiet. Nå er han opptatt av at politikerne og folket skal samles om banen. Foto: Gerd Johanne Braadland

Høyre har de siste årene kjempet med nebb og klør for å legge Bybanen i tunnel bak Bryggen.

Men inn mot valgkampen har tonen blitt en annen.

Byrådslederkandidat Christine Meyer vil ikke at en bybanestrid skal overskygge nok en valgkamp.

– Det er veldig viktig at vi som leder partier viser vei det prøver vi på nå. Vi må fokusere på andre saker. Vi må ikke la denne bybanesaken ødelegge nok en valgkamp og bare bli en énsaksvalgkamp nok en gang, sier Meyer.

Det er ikke nødvendigvis hennes egne velgere, ifølge den nyeste NRK-målingen.

Spurte Høyre-velgere vil ha omkamp

600 bergensere er spurt i undersøkelsen.

De er også spurt hvilket parti de ville stemt på. Målingen viser at over halvparten av Høyres velgere vil ha omkamp.

Meyer sier likevel at hun og partiet ikke er i utakt med egne velgere.

– Nei, vi vet at Høyre er delt i dette spørsmålet. Det er også derfor vi har kjempet så lenge mot Bryggen-traseen. Men på ett eller annet tidspunkt må byen få et svar, sier Meyer.

Hun er klar på at Høyre ønsker Bybanen til Åsane, men er bekymret for høye kostnader.

Selv om de store partiene vil ha ro i bybanesaken, er engasjementet blant bergensere fremdeles stort.

Faktisk så stort at et nytt protestparti, med motstand til Bybanen langsmed Bryggen som sin hovedsak, ligger an til å få inn to mandater i bystyret, ifølge en fersk NRK-måling.

31. mai skal bystyret i Bergen etter planen vedta den fremlagte traseen til Åsane langsmed Bryggen.