– Det tenderer mot griskheit når ein ser seg nøydd til å heva rundt 2 millionar kroner i honorar for å driva med politisk arbeid, meiner Per Jarle Kosior Valvatne (Ap).

Han sit i fylkestinget i Vestland saman med Terje Søviknes (Frp) og Sigbjørn Framnes (Frp).

Dei to har i haust teke over styringa som ordførarar i kommunane Bjørnafjorden og Stord.

For jobben som ordførar har dei begge ei godtgjersle på rundt 1,1 millionar kroner.

I tillegg er dei valde inn i fylkesutvalet.

Søviknes er også gruppeleiar for Frp i fylkestinget, og får 847.000 kroner for verva i fylkespolitikken.

Totalt får han dermed utbetalt over 1,9 millionar kroner for dei to verva.

Terje Søviknes og Sigbjørn Framnes er begge nyvalde ordførarar i Vestland. I tillegg er begge aktive i fylkespolitikken. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Vestland Frp

Meiner det ikkje går an å kombinera

Det er på nivå med statsministeren, som har ei løn på 1,95 millionar kroner.

– Så mykje ansvar sit ein ikkje med som ordførar og medlem i fylkesutvalet, at det kvalifiserer til statsministerløn. Det er grenser for kor mykje du kan ta av pengane til skattebetalarane for å driva politisk arbeid, meiner Valvatne.

Han reagerer likevel mest på tidsbruken, og meiner det er vanskeleg å skjøtta alle verva på ein god nok måte.

– Eg vil tru at innbyggarane i ein kommune forventar at ordføraren stiller opp på det som ordførarar skal stilla opp på, og at forventingane i fylket er dei same, meiner han.

Her frå møtet i fylkestinget i Vestland den 2. november. Terje Søviknes glimra med sitt fråvær på møtet. Sigbjørn Framnes deltok på den eine av to møtedagar. Foto: Bård Siem / NRK

Marthe Hammer, gruppeleiar for SV i fylkestinget, er også blant dei som reagerer.

– Det er urimeleg. Det bidreg til at legitimiteten til oss folkevalde blir redusert når me har heilt andre reglar for inntekt og godtgjersle enn det resten av samfunnet har.

– Eg trur at folk reagerer på at politikarane kan ha nesten 200 prosent stilling.

– Bør dei gi avkall på delar av det dei får frå fylkeskommunen?

– Absolutt, svarar ho.

Tidlegare ordførar i Fusa kommune, Atle Kvåle (Ap) sat i 2015 til 2019 både som ordførar og på fylkestinget.

– Då hadde me ein regel i Arbeidarpartiet om me ikkje skulle ha noko framståande verv i fylkespolitikken, seier han.

Både Marthe Hammer (SV) og Per Jarle Kosior Valvatne (Ap) reagerer på at to Frp-ordførarar skal ha dobbelt løn. Dei meiner det bryt med intensjonane i fylkeskommunen sitt eige regelverk for økonomisk godtgjersle. Foto: Bård Siem / NRK

Går fint å kombinera

Terje Søviknes (Frp) er av ei heilt annan oppfatning.

– Dei må gjerne reagere på dette. Men så lenge du gjer jobben i begge verva, så skal ein ha dei same godtgjerslene som alle andre, meiner Søviknes.

Han har tidlegare vore både ordførar i Os kommune og politikar i dåverande Hordaland fylkeskommune.

– Så lenge arbeidet vert gjort, og du er godt førebudd, så ser eg ikkje noko problem. Eg jobbar masse, både kveldar og helger. Eg plar å vera godt førebudd til møta, seier Søviknes.

I reglementet til fylkeskommunen heiter det at ein som fylkesutvalsmedlem kan ha berre inntil 70 % stilling utanom vervet.

Både Søviknes og Framnes har 100 prosent stilling som ordførar. Men sidan jobben som ordførar blir definert som eit «verv», blir det ikkje rekna som eit formelt brot på regelverket.

Det heiter også at du kan få avkorting i godtgjersla ved fråvær i meir enn 25 prosent av møta.

– Seinast sist veke måtte eg prioritera vekk å møta i fylket, seier Bjørnafjorden-ordføraren. Framnes deltok på den eine av to møtedagar.

Dette tener dei folkevalde i Vestland fylkeskommune Fylkesordførar 1 328 628 Fylkesvaraordførar 1 051 831 Leiar i hovudutval 697 530 Fylkestingsmedlem 49 824 Gruppeleiar inntil 9 medlem 348 765 Gruppeleiar 10 eller meir 498 236

Meiner det er viktig å ha mange kontaktar

Stord-ordførar Sigbjørn Framnes (Frp) får 1,65 millionar kroner i samla godtgjersle frå kommune og fylkeskommune.

1,1 millionar kroner frå kommunen, og 548.060 kroner frå fylket.

I tillegg er Framnes vararepresentant frå Hordaland til Stortinget for Frp.

Det var Sunnhordland som først skreiv om verva til Framnes.

Til NRK forsvarar Framnes utbetalingane frå verva han har.

– Du kan spørja kven som helst du vil på Stortinget om dette. Det finst ikkje eit system som fangar opp doble verv og korleis det skal løysast, meiner han.

Stord-ordføraren meiner det er bra for ein politikarar å møta fleire stader, og at dette igjen gagnar kommunen.

– Det handlar om kontaktnett. Men eg er ikkje ute etter å heva dobbelt løn, og er no i dialog med administrasjonen i kommunen om korleis dei skal trekkja meg for dei dagane eg er i fylkestinget, seier han.

Kommunedirektør Tommy Johansen i Stord kommune seier dei er i dialog med Vestland fylkeskommune om samla godtgjersle til ordføraren.

– Me har ikkje vore borti denne problemstillinga tidlegare. Men me jobbar opp mot fylkeskommunen for å finna ei løysing, svarar Johansen.

I Bjørnafjorden kommune svarar kommunedirektør Christian Fotland at det er opp til kommunestyret om dei vil regulera ordførarløna.