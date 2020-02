Hockeyjenter vil gå i 8. mars-tog mot taklingsforbud: – Diskriminering

– Vi skal gå i tog på kvinnedagen 8. mars for å demonstrere og si hva vi mener, at det bør være like regler for kvinner og menn. Alle bør får samme muligheter innen idretten, sier 11-åringene Ragnhild Klomstad og Pia Helle.

De spiller begge ishockey på Bergen Ishockeyklubbs jentelag og har både damelaget og klubbledelsen i ryggen i kravet om full likestilling.

– Ikke hundre prosent hockey

Jentene reagerer mest på at jenter og kvinner ikke har lov til å takle i ishockey, mens det er tillatt for gutter fra de er 12 år gamle.

– Det er ikke hundre prosent hockey når vi ikke får lov til takle, sier Ragnhild og Pia.

Også i reglene for ansiktsbeskyttelse er det forskjeller. Frem til fylte 18 år må alle spille med heldekkende gitter foran ansiktet, men etter myndighetsdagen kan gutter/menn velge å droppe det til fordel for pleksiglass foran nese og øyne.

Kvinner er derimot pålagt å bruke gitteret også på seniornivå.

KUN FOR MENN: Taklinger som dette er forbudt for kvinner i ishockey. Men for Martin Røymark og Martin Bartek var det fritt fram under landskampen mellom Norge og Slovakia i Stavanger i 2013. Foto: Tommy Ellingsen / NTB Scanpix

Får støtte av damelaget og klubben

Bergen Hockey-jentene har levert inn et paroleforslag til 8. mars-markeringen i Bergen og ønsker å demonstrere for like regler for kvinner og menn under banneret «Like vilkår også i idretten».

– Vi skal skrike og brøle og lage mange plakater. Og så har vi fått med flere andre klubber, ikke bare ishockey, sier Pia.

Både damelaget og klubben støtter jentene.

– Det er diskriminering. Jentene syns det er veldig urettferdig at de ikke selv får ta et valg om hvordan de skal kle seg under kamp og at vi må spille annerledes ishockey, sier Christine Berger, som er både kaptein og lagleder på Bergen Ishockeyklubbs damelag.

– DISKRIMINERING: Christine Berger er kaptein og lagleder for Bergen Ishockeyklubbs damelag. Hun støtter jentenes krav om å få takle og velge ansiktsbeskyttelse selv. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Veldig kjekt at de engasjerer seg

12. februar skal 8. mars-komitéen i Bergen bestemme hvilke paroler som skal pryde demonstrasjonen på kvinnedagen.

Kristin Storhaug i komitéen er særdeles glad for at 11-åringene vil ta saken inn i 8. mars-toget og tror det er sannsynlig at de kan få gehør for paroleforslaget.

– Det er veldig kjekt at de har lyst å engasjere seg og sender inn forslag. Jeg ser for meg at dette blir tatt godt imot, så får vi se hva allmøtet sier, sier Storhaug.

Lunken respons fra Ishockeyforbundet

Like entusiastisk er ikke Norges Ishockeyforbund. Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund roser jentene i Bergen for 8. mars-initiativet. Men forbundet vil ikke backe kravet deres.

– Det er flott at de viser engasjement både for ishockey og for saken. Forbundet er opptatt av at jentene skal få gode muligheter til å drive sporten sin. Men for oss er det viktigere at de blir tatt godt vare på i klubbene, får like rettigheter, treningstider, gode trenere og sånne ting, sier Eide.

Taklingsforbudet skal ha kommet tidlig i kvinnehockey-historien for å utjevne forskjellene mellom de to store, USA og Canada, og alle de andre. Ifølge Eide var tanken at forbudet skulle gi spillere med lang erfaring og sterk fysikk mindre fortrinn i kampsituasjon.

PRIORITERER ANDRE SAKER: Ishockeypresident Ottar Eide (t.v.) mener Norge bør spille med de samme reglene som brukes internasjonalt og sier interessen for en regelendring er liten. Her med landslagstrener Petter Thoresen (t.h.). Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

Hevder det er liten interesse for endring

Ishockeyforbundets andre argument er at alle andre land har samme regler, og at det ville være uheldig for norske lag å være vant til noe annet når de møter internasjonal motstand.

Generalsekretæren hevder også at det er svært lite engasjement rundt problemstillingen blant norske kvinnelige seniorspillere.

Det er ikke første gang problemstillingen er oppe. I 2017 var det jenter i Storhamar som gikk ut og krevde likestilling. Siden den gang har ingenting skjedd.

– Har forbundet gjort noe for å prøve å påvirke internasjonalt?

– Vi har tatt det opp med våre nordiske kollegaer, som ikke har noe ønske om å ta det videre. Vi har også diskutert litt med kvinnekomitéen i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), men de er mer opptatt av å spre sporten innenfor det regelverket vi har i dag, sier Eide.

– Tafatt

Kristin Storhaug i 8. mars-komitéen i Bergen er ikke imponert over Ishockeyforbundets svar.

– Jeg syns det blir litt tafatt å ikke engang ville ta i det. Jeg syns Norge skal gå litt i bresjen og ta de debattene, sier hun.

Christine Berger i Bergen Ishockeyklubb mener Ishockeyforbundets holdning til saken er helt bak mål. Hun håper jentenes 8. mars-initiativ kan bli et viktig steg på veien mot full likestilling også i ishockey.

– Det skal ikke være forskjell. Idrett er idrett, sier Berger.