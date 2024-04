Mannsutvalget har jobbet i drøye halvannet år, siden høsten 2022, med å gjennomgå gutter og menns utfordringer med likestilling.

Torsdag klokken 13.30 tok kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery imot utvalgets rapport.

Mannsutvalget Ekspander/minimer faktaboks Mannsutvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge.

Utvalget har 17 medlemmer som jobber sammen med å lage en oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet og forslag til løsninger.

Mannsutvalget ble opprettet i august 2022, og utredningen legges frem 24. april.

– Vi har verdens beste menn, fastslår Jaffery i innledningen sin.

– Vi må slutte å snakke om menn som en homogen gruppe. Menn er ulike og det finnes betydelige forskjeller innad blant menn, fortsetter hun.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery like før hun mottar Mannsutvalgets rapport torsdag. Foto: NTB

I rapporten identifiserer utvalget problemer for gutter og menn i dagens samfunn, og de kommer også med forslag til grep for å løse dem.

35 konkrete forslag

Leder for Mannsutvalget, Claus Jervell, snakker om hvordan flere av menns utfordringer fører til utenforskap.

Leder for Mannsutvalget, Claus Jervell, presenterer rapporten til Kultur- og likestillingsdepartementet torsdag. Foto: NTB

– Utenforskap handler både om objektive forhold og subjektiv opplevelse. Mannsutvalgets forslag til tiltak handler derfor i stor grad om å bedre mulighetene for gutter og menn til å finne mestring i skolen, til å gjennomføre utdanning og til å styrke sosiale fellesskap for gutter og menn, sier han.

Totalt kommer Mannsutvalget med 35 anbefalte tiltak som skal hjelpe gutter og menn til lik mulighet til å delta i samfunnet.

Grepene de foreslår er delt opp i fire innsatsområder: Menn som omsorgspersoner, kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv, utsatthet og helse og en likestillingspolitikk for alle

Todelt foreldrepermisjon

Mannsutvalget mener det må legges bedre til rette for menns muligheter til å være likestilte omsorgspersoner, også etter samlivsbrudd.

Blant forslagene på dette området, er å todele foreldrepengeordningen.

Forslag om endrede rettigheter i forbindelse med fødsel Ekspander/minimer faktaboks For å gi like rettigheter uavhengig av kjønn, og for å gi flere fedre mulighet til å ta ut mer foreldrepermisjon, foreslår utvalget å innføre individuelle rettigheter til foreldrepenger.

De ønsker også todeling av permisjonsperioden og utvidelse av foreldrepengeperioden.

I utgangspunktet foreslår de 25 uker til hver av foreldrene etter fødsel (i tillegg til mors 3 uker før fødsel) når begge har rett til foreldrepenger.

Totalen er derfor 53 uker, hvorav fødende kan få minimalt 3 uker før fødsel og 19 uker etter, og maksimalt 3 + 31 uker. Far eller medmor kan få minimalt 19 uker og maksimalt 31 uker etter fødsel.

Utvalget foreslår også rett til to ukers betalt permisjon i forbindelse med fødsel for far eller medmor

Mannsutvalget har ikke utredet de økonomiske konsekvensene, men refererer til Ellingsæterutvalget som i 2017 anslo merutgiftene ved å innføre individuelle rettigheter til foreldrepenger til cirka 600 millioner kroner. Kilde: Mannsutvalgets rapport, NOU 2024:8

Marius Vigsnes er på babysang i Kristiansand med datteren Mille på 10 måneder.

Han er positiv til forslaget om å dele permisjonen likt mellom mor og far.

– Sånn umiddelbart synes jeg det er et spennende forslag. Det er utrolig viktig å ha samvær med barnet den første tiden. Da får du en god relasjon med barnet, sier han.

Marius Vigsnes (til venstre) og Ditlef Ueland på babysang med barna Mille og Arthur. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vigsnes er på babysang fordi han ønsker å gjøre noe positivt sammen med datteren.

Ditlef Ueland er på samme sted med sønnen Arthur. Han synes dette med todeling av permisjon er et vanskelig spørsmål.

Ditlef Ueland med sønnen Arthur. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– For vår del så tror jeg mor trengte den permisjonen hun fikk og vel så det. Selv kunne jeg godt tenkt meg litt lenger perm fordi jeg synes det er fint å få den tiden med Arthur, sier Ueland.

– Barnet er veldig avhengig av mor den første tiden så jeg vet ikke om 50–50 er riktig, sier han, men legger til:

– Denne tiden er helt nydelig, og det er viktig at vi har noe permisjon som er beregnet for oss.

Flertall av tiltak mot både menn og kvinner

De fleste av tiltakene er rettet mot både gutter og jenter, menn og kvinner.

– Hvis de virker etter hensikten, vil tiltakene i slike tilfeller ha betydning for flere gutter enn jenter fordi det er flere gutter i de gruppene de er ment å virke for, skriver utvalget og legger til:

– De tiltakene som er rettet særskilt mot gutter og menn, er tiltak som utvalget mener er nødvendige for å fremme likestilling uten at de fører til usaklig forskjellsbehandling.

– Får debatten «mainstream»

I den ferske debattepisoden «Farlig manneopprør?» på NRK P2, deltok blant andre medlem av Mannsutvalget Sylo Taraku.

Sylo Taraku avbildet i Oslo i desember 2017. Foto: Erlend Daae / NTB

Han er statsviter, forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda.

Taraku sier i programmet at det som gjøres med Mannsutvalget i Norge er unikt:

– Slik får vi debatten «mainstream», normaliserer den og overlater ikke arenaen til ekstreme krefter.

Taraku sier også at han er glad for at debatten, blant annet sparket i gang av FpU-leder Simen Velle, begynte før rapporten kommer.

– Vi må huske på at likestillingen ikke har gått for langt, og kvinners likestillingskamp må fortsette. Kvinners rettigheter er under press mange steder i verden, sier han i debatten og legger til:

– Men i Norge har vi kommet såpass langt, at vi er i posisjon til også å ta menns og gutters utfordringer på alvor, og til å gjøre likestillingspolitikken relevant også for dem.

Flere tidligere utvalg og panel

Rapporten nå kommer 38 år etter at Jens Stoltenberg var med på Norges første mannsrolleutvalg (1986-1990), som etter hvert fikk igjennom en tredjedel fedrekvote i fødselspermisjonen.

Etter dette har det vært både Mannspanel (2007–2008) og Stoltenbergutvalget (2017–2019) som har sett på ulike utfordringer for menn og gutter.

Mannspanelet forslo blant annet mer regelmessig kontroll av menns helse. Og Stoltenbergutvalget, ledet av daværende FHI-direktør og nåværende Mannsutvalg-medlem Camilla Stoltenberg, forslo blant annet fleksibel skolestart.

Denne videoen forklarte Mannsutvalget da den ble opprettet i 2022: