Sagen hyller Maren Lundby etter det historiske OL-gullet

Maren Lundbys historiske hoppgull i vinter-OL var spesielt også for kvinnen som for mange er selve frontkjemperen for kvinnehopp.

Den pensjonerte skihopperen Anette Sagen fra Mosjøen gjorde seg bemerket både i skibakken og utenfor. Hennes kamp for at kvinner skulle få hoppe på ski på like vilkår som herrene, er skrevet i historiebøkene.

– Det kom et par utbrudd da Lundby hoppet til gull. Hoppet i andreomgangen var helt utrolig, sier Sagen til NRK.

Hun la skiene på hylla etter OL i Sotsji, og hun står med 12 NM-gull. I 2009 tok hun VM-bronse i Liberec. Hun er ydmyk og full av begeistring når hun forteller om Lundby sin prestasjon.

– Å vinne et OL-gull er uendelig mye større enn noe av det jeg har vunnet. Jeg begynner å gå tom for ord, og det er ikke ofte det skjer.

Hylles av kommentatorlegende

Etter at Anette Sagen la opp i 2015, har hun utdannet seg til å bli sykepleier.

– For min egen del blir det ikke den store feiringen. Jeg skal på jobb i morgen tidlig, men jeg håper Maren og teamet tar seg en fest i Sør-Korea.

En som gleder seg minst like mye over det historiske gullet i dag, er Arne Scheie.

Han har en lang karriere bak seg som hoppkommentator i NRK, og er full av lovord både om Lundby og Sagen. Kommentatorlegenden sier sistnevntes rolle har vært svært viktig.

– Uten henne tror jeg ikke mange hadde kommet til. Hun var et forbilde og dro med seg de fleste. Da hun tok bronsemedaljen i 2009, var det ei jente på 14 år som i dag ble olympisk mester. Denne reisen til Maren Lundby er jeg ikke sikker på om hadde vært der uten den hjelpen som Anette Sagen gav henne.

Kommentatorlegende Arne Scheie er full av lovord om betydningen Sagen har hatt for kvinnehopp. Foto: Torkel Holmø

– Håper på storbakke

i 2004 startet kampen til Anette Sagen mot Det internasjonale Skiforbundet (FIS), da hun og flere andre kvinnelige hoppere ikke fikk lov til å være prøvehoppere i Vikersund.

– Anette har vært veldig viktig for kvinnehopp i Norge. I dag tror jeg de fleste som har fulgt hoppingen sender en tanke til Anette, for hun har vært viktig for kvinnehopp i Norge, sier Scheie til NRK.

Men fortsatt gjenstår en del, påpeker Anette Sagen. Kvinnene slipper nemlig ikke til i den største bakken under OL.

– Det synes jeg er veldig synd, for jeg skulle gjerne sett Maren fly i den største bakken. Der tror jeg hun hadde gjort det relativt bra. Vi får krysse fingrene for at det kommer på programmet om fire år, avslutter Sagen.