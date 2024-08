Andre Sunde, Jostedalsbreen AS

– Det er viktig å presisere at det allereie er bygd 21 kilometer med tunnel i dette området, og at det er 13 inntak til kraftverk. Mange protesterte mot Kjøsnesfjorden kraftverk òg. Det blei nytta argument om at dette ville «rasere» heile Kjøsnesfjorden og at det ville øydelegge for turismen. Same personar uttaler i dag at dette er urørt natur.

En ny reguleringsplan er førebels ikkje lagt ut for høyring, og vi jobbar med å sende ein plan over til planmyndigheita (Sunnfjord kommune) i løpet av året. Av den grunn kan eg ikkje gå inn i fleire detaljar per i dag.